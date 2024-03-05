超級星期二 拜登川普的提名底定秀

3月5日星期二，全美16州和美屬薩摩亞初選投票，是11月5日大選之外另一個最重要投票日，因此獲稱「超級星期二」。過去兩黨爭取黨內總統提名的人如果勢均力敵，超級星期二可底定大勢，還頗有看頭，但今年拜登 、川普 領先難改變，使初選看點變少；參院共和黨 領袖麥康諾請辭、反川力量潰散後，預料川普會壓倒性領先所有對手，吸引保守派金主回歸捐款，至於前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)最後輸川普多少，則變成測試川普黨內聲勢的寒暑表。

周二初選的州，包括人口第一、第二的加州、德州，意味全美三分之一選民參與投票，初選後兩黨募款將正式啟動，拜登迄今已籌集約1.5億元，而川普總額僅8530萬元。依聯邦選委會數據，2016年大選所有候選人共花費16億元，2020年大選上升到41億元，今年花費可能更高。

2020年富人透過政治行動委員會匿名捐贈所謂「黑錢」，一面倒壓倒性偏向民主黨，當年這種捐款逾10億元，大幅挹注拜登競選銀彈；川普很大程度依靠小額捐款，今年這種態勢可能加劇，使拜川財力差距拉大。

聯邦最高法院決定受理川普扣留機密文件和國會暴亂案，是否應享有總統豁免權的上訴，即使川普勝訴，但紐約州檢察官引用州法追訴緊追不捨，而貸款詐欺案的4.5億元罰款，還有各種官司已花掉川普5500萬律師費，後續還需數千萬元，使川普更冀望初選獲勝後，能吸引華爾街本已遠離他的金主回歸，捐款挽救他的法律訴訟和競選經費雙重枯竭危機。

其他觀察點，還有川普如何輾壓民調排名第二的海理和其他對手，它反映「正統共和黨」和「屈服於川普的共和黨」間的對決，川普贏多少象徵共和黨被綁架程度有多深。海理背後支持者，像麥康諾這樣堅持共和黨傳統、不認同川普恣意霸凌全黨的勢力，看來難抵擋共和黨全黨求勝意志，只能靠邊站。

但在川普主政四年或包括拜登上台這三年，美國似未如願「再度偉大」，反而更分裂，對外也重振無力，援助烏克蘭漸力不從心；調停以哈戰爭也事倍功半，讓選民在擔憂美國前景下投票。

從川普任期內閣人事如走馬燈頻繁更迭，要求FBI局長對個人效忠，而非優先效忠憲法和國家；他放言無忌、常半夜發推文褒貶世事和國事，不畏爭議博眼球，有人形容川普不是治理國家，而是在白宮主持電視實境綜藝秀，靠譁眾取寵、鼓動民粹爭收視率。

川普的言論常涉性別歧視、種族歧視、仇外和反伊斯蘭，因此與民主黨勢同水火，國會兩黨更難妥協，國家陷分裂對立。尤其2020年大選敗選後，藉「選舉被偷走」掀起國會暴亂，唆使喬州推翻開票結果等，都只顧自己利益，破壞國家法制和穩定，加速美國政治衰敗，都不是國家領導人所當為。

川普質疑美國為何援助烏克蘭、同情俄羅斯，帶領孤立主義抬頭，讓北約盟國擔憂川普如再上台會抛棄北約。唯二讓國內和西方認同的，是發起美中貿易戰遏制中共，和加強守衛邊境、遣返非法移民；扭轉拜登失敗的移民政策，也獲兩黨共鳴，非裔、西裔選民支持川普者增加，可能影響11月大選結果。

無論初選結果川普是否壓倒性獲勝，六個關鍵搖擺州內華達、喬治亞、亞利桑納、密西根、賓州和威斯康辛州，才是大選最終勝敗關鍵，而這些州的中間選民更是關鍵中的關鍵。拜登在五個州民調落後川普，只有威州微幅領先，連任已遇重大危機。

各大媒體民調都顯示川普領先，到底是暫時性效應，還是終會激起中間選民危機感，即使嫌拜登太老，最後也含淚票投拜登，目前是個謎。拜登政策可能大調整，上演「苦肉計」，讓川普開高走低，未來數月的變化值得關注。

海理在共和黨內人望僅次於川普，她堅持不退得罪川普，川普已排除提名她當副總統，還警告金主勿捐款海理，反映川普睚眥必報作風。超級星期二初選距密爾瓦基共和黨全國代表大會還132天，距芝加哥民主黨全國代表大會167天，距11月5日大選更有245天，這麼長日子裡，川普「白天上法庭、晚上去競選」成常態。「官司迫害」有助川普，訴訟結果卻隱含些許變數，拜登的健康和年齡、川普的訴訟，成了2024年大選的兩大變數。