新協商中的紅十字會與和平飯店

為了陸船金門翻覆事件，兩岸罕見的在金門啟動了協商模式，十幾回協商過程一直難善了，也暴露出民進黨 政府在因應兩岸協商新狀態的進退失措，一直無法讓事件善了。在協商過程裡，不斷有來自北京與台北雜音，干擾協商進程，兩岸內部政治態勢角力，更讓談判難解。

協商過程中，出現兩個在兩岸互動史上極關鍵的名字，一個是紅十字會，一個是和平飯店。兩岸紅十字會在30年前簽訂金門協議，是兩岸分隔數十年後，首次「半官方」授權簽訂的民間協議，至今遣返大陸偷渡客，仍舊照此協議辦理。這次金門協議，陸方也一再強調要以紅會模式，就是不願意讓台灣有提升「官式接觸」談判機會，連台灣海基會幾度去電海協會，依舊「已讀不回」，連兩會模式都不能碰，何況是恢復任何官方接觸。

和平飯店在兩岸互動史上更是要角。1998年重啟海基、海協兩會互動的辜汪會晤，就在和平飯店舉行，2014年陸委會主委王郁琦和國台辦主任張志軍也在和平飯店王張會，更促成張志軍訪台。馬英九訪陸時，還點名到訪和平飯店。國台辦主任宋濤在和平飯店會晤國民黨副主席夏立言 ，也引用辜汪會晤歷史，雖然對金廈爭議批評「民進黨當局草菅人命、冷漠無情」，但仍然對兩岸和平交流有一定期待，弦外之音，相當值得玩味。

蔡英文政府上台後，因為不承認九二共識，兩岸協商管道中斷，兩岸積累了數十年來往經驗，因這次金門翻船事件，一下子打回30年前，全部從頭開始。然而，時空變遷，許多事即使重來，也很難回到過去。當年紅十字會在台灣有一定聲望與信度，兩岸紅會數十年的互動，也有一定互信，讓這些漁民糾紛爭議，即使不透過官方管道，也能解決。然而這次談判，台灣方面一開始就是官方介入，金門紅會還是經陸方邀請才參與，成為第三方見證角色，插不了手，也使得事務性磋商因為政治因素益發複雜。

金門上桌主談的是海巡署副署長，陸委會、海基會人員參與，事實上海巡署長也在金門坐陣，並隨時向台北回報，也就是說，台灣方面從未放棄提升官方層級努力，陸方堅持紅會底線不能破。然而，真上了談判桌，台灣方面就暴露出談判經驗斷層問題，馬政府時期培養出來的對陸團隊，因改朝換代全派不上用場，民進黨主事者則以政治正確為談判基準，堅持主權說不能輕讓，使得談判愈談愈僵，金門人士看在看裡，擔心民進黨政府小事弄成大事，徒讓大陸方面不斷以打破限禁線分界，陸續政治上綱，難以收拾。

更複雜的是，當夏立言在宋濤面前承諾國民黨在兩岸問題上要發揮「正面力量」，「敦促並監督民進黨政府」，馬上被上綱為藍綠統獨政治攻防。民進黨全面發起批夏立言不挺海巡挺中的批判，國民黨也在立法院立即要海委會到內政委員會報告，光是以「金門撞船案」為報告名稱，海委會主委管碧玲就說不能接受，堅持要以「取締大陸籍快艇事故案」為名做報告，管碧玲姿態之高，正說明了金門談判何以苦無結果的原因，當民進黨政府只重大內宣算計，無視兩岸互動的大戰略考量，金門談判桌上當然時時會被台北雜音干擾，讓台方第一線談判人員籌碼盡失，更陷台灣於不利局面。

從金門翻船事件發展也可以看出賴清德 政府未來處境之難，大局勢會迫使民進黨當局愈來愈難無視大陸的壓力，但又因兩岸關係斷裂，即便賴政府有意重啟和大陸「平等對話」，民進黨內都難尋知陸、進而能制陸的談判交手人才，再因台灣自己內部政治紛歧，賴清德無力解決台灣內部的共識問題，更難整合出能因應大陸挑戰的團隊，會使賴清德的國政愈走愈難。

宋濤在和平飯店放出的訊息，就是等著看賴清德就職談話與作為，做為兩岸情勢應對的判準，民進黨政府如果連金門翻船事件都難善了，更難期待能在兩岸事務開出新局，但以大陸方面到目前為止的自制姿態，其實是對賴清德談話仍有一定期待，賴清德要如何從重建紅會兩岸互信做起，打破當前兩岸惡意積累的亂局，實踐他和平四大支柱承諾，讓和平飯店有兩岸新局登場，考驗賴清德的智慧與格局。