麥康諾不能不服老 但老兵永不凋零

聯邦參議員麥康諾 本周宣布將辭去參院共和黨 領袖職務，不再參與參院黨團運作。這個宣布震驚政界。麥康諾自第一線引退，是由於共和黨已經接近蛻變完成階段，將轉成民粹化政黨，加上民主黨被激進派綁架，美國內部政爭將演變為超級兩極對立。

美聯社報導稱「這代表共和黨內意識形態的重大轉變」。最近國際重大危機接踵而來，兩黨傳統國際主義的建制派減弱，各黨議員基於選區草根的連任壓力，使國會兩黨領袖難以掌握表決，這包括國際主義的麥康諾，在軍援烏克蘭以色列台灣的協商中，屢屢破局。

前年期中選舉後，麥康諾親率新科共和黨參議員到海外訪問，增加他們的國際視野，但在2月有關軍援烏克蘭案上，這些新科共和黨參議員竟無一人投票支持軍援，讓麥康諾感受到黨內瀰漫孤立主義情緒。

來自肯塔基州的麥康諾1985年正式踏入參院，他沒有興趣以此為跳板去競選總統，立志擔任參院共和黨領袖。他早年曾參與金恩博士的民權運動，後來政治立場右轉，自2007年起擔任共和黨參院領袖，隨後多次擋下民主黨的左傾法案，讓歐巴馬恨之入骨。他是參院史上擔任黨內領袖職務最久的一位參議員，被譽為是「自詹森總統以來最有權勢的參院領袖」。自由派的華盛頓郵報社論稱「麥康諾是參院的雄獅，也是40年來最精明的立法策略者之一」。

各方都同意「麥康諾是徹頭徹底的忠黨人士」(party man)，歷史對他評價將是「民主黨人因最高法院而恨他，共和黨人因為川普 而恨他」。麥康諾成就了今天的川普，但最後川普與形勢逼他退場。各政治網站標題，諸如「麥康諾活得久，但活不過川普」(Politico)、「川普勢力膨漲，麥康諾靠邊」(NBC)等等。

保守派大法官史卡利亞去世時，歐巴馬總統原有機會提名自由派大法官來遞補遺缺，但麥康諾議事運作，以大選年不得新提大法官為由，阻擋歐巴馬提名，這給了後來的川普一口氣提名三位大法官的機會，加上麥康諾在參院運作，三人上任，從而改變聯邦最高法院的多數傾向，至今餘波盪漾，衝擊民情與選舉。

麥康諾在引退演講中，引了親人悲劇與年紀，做為辭去黨領袖的藉口，實際原因是，總統初選，川普節節獲勝，黨內提名權3月就可底定。紐約時報報導，川普已私下與麥康諾接觸，尋求參院領袖的公開支持，逼得麥康諾不得不提早辭職，他選擇自己掌控時機，不待川普開口，就毫不戀棧，主動切割川普黨。

他既無力阻擋共和黨蛻變，也不願為2024大選成敗與國會席次消長負責，因為他無法再掌控各州參議員提名權。對麥康諾而言，這個共和黨已非他所認同效忠的傳統經典共和黨。川普這次重返取得總統提名權，就代表川普清黨成功，是一個「美國(利益)優先」的民粹新政黨，而非對內小政府，對外國際主義的傳統共和黨。做為雷根以來碩果僅存的建制派，麥康諾覺得孤立，黨內反對他的參議員如德州的克魯茲與威州強生，今年1月更公開要求麥康諾辭去黨職。

麥康諾政治上至少救過川普兩次，除了擋下歐巴馬的大法官提名，麥康諾本可在國會第二次彈劾川普時，聯合共和黨參議員九票，就可讓川普遭到彈劾，被踢出白宮；但麥康諾儘管反對川普的煽動襲擊國會暴行，畢竟保住了川普「東山再起」的政治本錢。

可是川普並不領情，記恨麥康諾公開譴責國會暴動，且在參院彈劾投下贊成票；川普不但放縱MAGA抹紅麥康諾，還出言侮辱麥康諾之妻、他任內的內閣成員運輸部長趙小蘭。

但川普眼看就拿下總統提名權，黨部配合川普的全國競選列車已經開動。麥康諾研判，與其到年底等川普光榮勝選，凱旋班師，動手鏟除他，不如自己選擇時機退場。

目前各界估計麥康諾最後以團結為目的，迫不得已出面挺川，但已無關輕重，因為他已不是參院共和黨領袖，僅是一位等待退休的參議員。麥康諾以自己的方式看不起川普，川普也拿他莫可奈何。麥康諾最在乎是國會共和黨參院是否能重掌多數，川普輸掉不打緊，國會不能也輸。他要輔選艱困選區、協助共和黨參議員順利連任，奪回參院多數黨地位。