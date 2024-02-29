不為刀俎即為魚肉 國際政治的現實

美國國務卿布林肯 最近在慕尼黑安全會議小組討論會中，談及多邊合作關係的時候，給了一個比喻，「在國際體系中，如果你不上桌，就會被列在菜單上」(If you are not at the table in the international system, you are going to be in the menu.) ， 由於這個比喻容易令人聯想到「人為刀俎，我為魚肉」，因而引起熱議，指責美國奉行弱肉強食的冷戰思維。

布林肯其實是在回答有關主持人提問，美中緊張局勢正導致更大的分裂，「你們幾乎是在爭奪盟友：誰是我們的盟友呢？」，所以他首先說明了拜登政府的政策基調，就是一貫主張積極參與多邊關係，這是有別於之前川普政府的單邊主義，他指出，今天國際上任何一個具有挑戰性的課題，都不能單憑美國一方就得到有效處理，所以美國必須加強自願結盟，組成自願夥伴網絡，然後，他帶出了「你不上桌，就會被列在菜單上」的比喻，這既是自嘲，也是警告。

中國媒體怒批，指出布林肯此言翻譯成中文就是「不為刀俎即為魚肉」，暴露了弱肉強食世界觀，是赤裸裸的零和博弈思維；但其實布林肯此言僅僅說出了當今國際體系的事實：雖然人類文明已經發展到今天，價值觀與人文主義成為國際體系的重要議題，但是在國際體系的核心處，還是無政府狀態，是以實力為王、赤裸裸的殘酷叢林主義。

作為美國政府的外交代表，布林肯的說話有幾層意思，值得細究，其一是，任何國家都要主動上桌，不可能維持中立，也沒有中立國這樣的事，如今芬蘭與瑞典加入北約，可以看出趨勢的確如此；而同時美國自己如果不出席國際多邊體系的餐桌，美國也必然會淪為他國的議題，變成菜單上的一道菜，所以他說，「因此對我們而言，多邊關係的重建非常重要，我們也一直這樣做」。

美國作為超級大國，要參與國際事務，大家當然連歡迎都來不及，也沒有人敢反對，但是最近以來，我們看到排除美國的國際組合開始出現，像是金磚組織，而全球南方也是以反美為主旨的結合，反映出新的國際現實。

其二是，上桌是需要被邀請，也需要其他人同意的，桌上共餐的是自願夥伴聯盟，大家的公敵就成為菜單中的菜；在慕尼黑，俄羅斯 是大家攻擊的目標，所以烏克蘭 總統澤倫斯基就受邀參加，而俄羅斯外長拉夫羅夫就沒有被邀請參加，上不了餐桌，美國可以高舉正義的旗幟，與共餐夥伴們，討論給烏克蘭的援助。

其三是，餐桌可能會變，自願夥伴也可能會變；緊接著慕尼黑安全會議，就是G20的外長會議，慕尼黑會議的重點在烏克蘭戰爭，歐美一起討論如何共同應對俄羅斯的侵略，但是到了G20的主辦國巴西，重點卻成了以哈戰爭，尤其是以色列對加薩罔顧人道的攻擊，還有美國偏袒以色列，在聯合國安理會否決停火決議案。到了里約，美國成了大家批評的靶子，布林肯明知山有虎，偏向虎山行，仍然出席了里約G20會議，因為他知道，美國若不出席，情況更糟，會變成菜單上的一道菜。

其四是，外交是講身段、論機鋒的，布林肯的這句話深入人心，要駁他，不能像中國媒體那樣板著臉訓人；在里約的G20外長會議，布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫都受邀參加，但互相迴避，更沒有打招呼，即使在合影時，也盡量避免視線相交，但是拉夫羅夫在公開發言時，卻來了句「希望美國同僚們別在餐桌上噎著」，明擺著是在揶揄布林肯。反觀中國外交部長王毅在慕尼黑的發言，就沒有這麼機鋒，而是八股式的「多輸不是理性選擇，共贏才是人類未來」。

其五是，還有些國家，雖是坐餐桌上，但明著是矮了半截，由大哥們代表說話，看似平等，其實不平等，因為決定的是這些小國的利益，即使不滿意，也必須吞下委屈，現在的烏克蘭以及台灣，都有相似的處境，這是國際政治的現實，也是小國的悲哀。

國際政治是非道德的，暴力戰爭是被允許的手段，外交官說謊更是天經地義的，「不上桌，就會被列在菜單上」雖是粗暴的比喻，卻是現實的描述。