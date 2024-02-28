拜登堅持不退 要扶賀錦麗上馬

距3月5日「超級星期二」十多個州舉辦兩黨初選僅六天，兩黨逼退拜登 或川普 的行動枉然無功，少數人或媒體還努力盼最後關頭創造奇蹟，討論賀錦麗(Kamala Harris)對戰海理(Nikki Haley)的優劣分析，看來是一廂情願；距初選底定僅四個月，美國歷史上極少這麼晚才更換總統候選人，何況拜登並未鬆口，除非健康突然出岔、喪失行動能力，否則拜登對戰川普大勢即將底定。

民主黨 最重要目標是阻擋川普東山再起，拜登自認、也被擁護者認為，是打贏川普的最適合人選。他2020年擊敗川普，2022年率民主黨在期中選舉保住國會參院多數，在眾院也僅以九席之差小輸共和黨，當時拜登民調支持度並不高，都能有優於預期表現，即使選民質疑拜登老邁的聲音愈來愈大，拜登近日更創下38%的低支持率，但內外情勢終將使老拜登難以回頭。

重要的是，拜登即使想退選，換人時機已過，陣前換將風險高困難多。1968年3月繼承甘迺迪接任總統的詹森放棄競選連任，任由黨內爭取提名，結果韓福瑞雖贏得民主黨全國代表大會提名，卻在大選中敗給共和黨的尼克森，參選時機太晚是主因。民主黨全委會很早就力挺拜登，老拜募款屢有重大斬獲，迄今已獲1.3億元贊助；川普只能靠小額捐款，還要應付巨額訴訟費和4.5億紐約官司的罰金，兩人優劣對比明顯。

白宮幕僚憤怒指責外界不應歧視拜登年紀太老，拜登應知近七成選民嫌自己老，寧可受苛責，為實現自由派政治議程而忍受嘲諷，即先獲連任總統，如健康許可就做滿四年；如健康惡化再伺機依憲法讓位賀錦麗，都可培養賀競爭大位，只是後者是否爭氣，變數太多。

拜登和自由派都有一種歷史愧咎和罪惡感，認為美國曾販奴和迫害非裔，現在社會還歧視非裔，必須導正補償。如能扶持首位黑人少數族裔女性成總統，就再創歷史，也是民主黨的偉大、光榮、正確目標，接續歐巴馬成首位非裔總統的光輝，讓美國更「進步」。加州參眾議會和州長都由民主黨主導，想立法補償黑奴後代每人數十萬至數百萬元，都是這種思維影響，外人來看，難免感到荒謬。

目前民主黨內初選已沒機會換其他人取代拜登。拜登重用59歲的賀錦麗，讓賀有更多機會成為未來的總統。但依FiveThirtyEight公布的民調平均值顯示，2月初賀錦麗支持度僅37.5%，比拜登的38.9%還低。這位牙買加、印度裔混血的副手近期公開多次說，「如有需要，我已準備好接替總統職位」。有需要意指什麼，引人聯想，關鍵在賀錦麗資歷、人望、政績都不理想，使她的接替，充滿爭議。

賀錦麗在加州奧克蘭出生，擁有經濟學、政治學和法律學位，曾任律師、舊金山地區檢察官、加州檢察長，2016年當選加州聯邦參議員不到四年，就被拜登延攬為副手。她在參院曾支持桑德斯(Bernie Sanders)偏左的全民醫保(Medicare for All)法案，支持邊界開放。拜登派她主管邊界安全，結果非法移民失控，成績一塌糊塗，共和黨大選中勢必拿她大作文章。

近日多項發展有利拜登，全美歷史學界對525位學者調查歷來總統政績排名，154份有效問卷統計，拜登排名第14，川普排名與2015年2018年一樣，都是第45名墊底。學者們認為，川普嚴重偏離政治、制度與法律規範。結果雖不致影響川粉們支持川普，多少會影響知識中產階層選民投票意向。

拜登父子被指控收受烏克蘭Burisma能源公司1500萬元顧問費，提供消息的FBI線民14日入境美國時被捕，他被控作偽證。有消息指他受俄羅斯指使提供假情報，此舉可能讓國會彈劾拜登父子的戲碼難以為繼，有利拜登競選。

川普已向拜登發出電視辯論挑戰，拜登為了藏拙，避免行動遲緩或說錯話，加深選民嫌棄他太老，可能迴避辯論，因為川普同樣也迴避黨內初選的多場辯論。川普民調聲勢看好，最高曾贏拜登近10個百分點，但高峰出現太早不一定是好事；拜登也可能開低走高。

民主黨無力阻擋拜登，也沒有替代人選計畫，共和黨更被川普徹底綁架，兩黨都把自己逼到牆角，拜川都沉浸在「虛榮的罪惡」中，歷史上罕見。