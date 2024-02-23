金門漁船翻覆事件 測試兩岸關係

中國一艘「三無快艇 」(無船名、無船舶證書、無船籍港登記)14日越界闖入金門海域，遭台灣海巡署追緝後翻覆，釀成二死的事件，這不僅是場悲劇，在5月20日台灣新總統就任前，更是對兩岸關係的測試。

發生金門漁船翻覆事件後，台灣官方強調是在禁限制水域內的正常執法，過去中國也許可以默認台灣的12浬領海，加上12浬的比鄰海域的禁限制執法區域，但出了人命之後，群情激憤之下，中國是絕不可能公開承認台灣的管轄水域，否則豈不成為「國對國關係」了。

之前在兩岸都有九二共識下，大陸可以默許，並在一個中國的前提下，透過私下的溝通，實質解決類似的糾紛，可是如今在這起事故中，台灣堅持沒錯，稱是在禁限制水域內執法，就只有逼得中國不得不以實際行動來否認台灣的治權。

果然，中國海警18日隨即宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，19日下午，金門「金廈遊輪」即遭中國海警強制登船臨檢，緊接著中國一艘海監船20日進入金門禁限制水域，台灣海巡署派艇伴航驅離，兩邊在金門海域的情勢急遽升高。

台灣的國安高層據說曾經集會研商，但是卻沒有出面表態，而且刻意壓低對外發言層次，最高僅到海委會主委，目的在局限此事件，僅是執法上的技術問題，不願意看到，大陸利用此來創造新常態，抹消金門附近的禁限制水域，就像裴洛西議長來訪之後，大陸軍機經常性地越過台海中線一樣，把台海中線虛化一樣。

其次，台灣國安高層也一直透過媒體對外放話稱，中國方面不希望升高，就如同20日路透所報導的：一名台灣資深安全官員認為，中國當局雖然會把這個事件當成持續擴大對總統當選人賴清德的施壓，但中國無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」。

之所以要如此淡化，主要擔心，這會升高變成台海危機，引來美方的關切，更重要的是為撇清責任，現在看起來，這兩項目的都達不到，而且危機往惡化方面發展。

美方在忍耐幾天，並在瞭解真相之後，終於在20日由國安顧問蘇利文，以及國務院 發言人分別表示，「反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動」，雖然看似中立，但卻是表態關切；美國最擔心的就是在520前後，大陸找到藉口對台武力示威，所以言下之意是：我們美國替台海情勢費了多少力，最好台灣這邊不要替我們找麻煩，美方又呼籲「中國大陸和台灣進行有意義的對話，以減少誤判風險」。

民進黨 自認美國的呼籲不是針對台灣的，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，美方提醒的對象是中國，中國應該要聽進去，因為片面改變製造緊張情勢是中國，台灣絕對是站得住腳的一方，台灣既沒有改變現狀，也沒有做出逾越或違反慣例的行為。

但是現在愈來愈多跡象顯示，之所以翻船，是台灣海巡署執法過當，以巡邏艇去衝撞對方的漁船，除了回大陸的兩名生還的漁民公開地這樣說，金門地檢署也有如此的發現，連海委會新聞稿都表示：「高速追逐狀況下，船身多次接觸」，這意味著碰撞導致對方漁民落海。

可能正因為台灣有錯在先，所以台灣國安高層保持沉默，尤其是至今沒有拿出錄影證據，更讓外界質疑；海巡說當時追緝匆忙，所以沒有錄影，這是說不過去的，海巡船，跟開車一樣，都有配置行船(行車)紀錄器、隨時自動錄影、衛星定位，說是沒有錄影，肯定有問題，不是怠忽職守，就是說謊，兩者任其一，都是失職。

不過迄今為止，雙方還維持自制，台灣由海巡署來處理，國防部秉持「不直接介入、不升高衝突」原則，保持監控，外離島並未提升兵力，盡量讓事情單純化。而大陸國台辦21日晚間發表聲明要求四項，包括盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，這四點看似合理，也沒有在政治上綱上線。

我們相信最好的因應方式，就是誠實以對，不要文過飾非，兩岸政府都不要企圖去操縱民族主義情緒，也不要把單純的意外事件，提升到美中台衝突，替未來四年的兩岸互動，立下個良好的範例。