美國既否決、又提議停火決議案

美國20日再度否決聯合國 安全理事會有關以哈戰爭的決議草案，這已經是美國第三度否決別國提出的停火決議案，可是奇怪的是，在此同時，美國卻在起草安理會另外一樁停火決議案，看似相互矛盾的作為，反映出美國與以色列 之間複雜的愛恨交織關係。

這次決議草案是由阿爾及利亞所提，要求以色列立即以人道立場停火，並且呼籲哈瑪斯 無條件釋放所有人質，美國反對的理由是，這項草案未將停火和釋放人質連結，將危及目前美國、埃及、以色列和卡達之間正進行中的協商。

在此同時，美國正在起草、並且在各國之間傳閱的草案，則是要求以哈暫時停火六周，條件是哈瑪斯釋放所有人質，同時反對以色列在加薩走廊南部邊境城市拉法發動大規模地面攻勢。草案指出，安理會「認定當前情勢下，向拉法發動大規模地面進攻會導致平民受到更大傷害和愈加流離失所，包括可能蔓延到鄰近國家，如此將會對區域和平與安全有嚴重衝擊，因此在當前情勢下不應進行大規模地面入侵行動」。

這與美國在10月以哈戰爭剛爆發時的立場不同，當時美國政府強烈反對「停火」，並且站在以色列的立場，主張有攻擊哈瑪斯、自衛的權利。但是戰爭進行迄今，加薩城鎮已經被轟炸的面目全非，超過2萬9000個巴勒斯坦人死亡，舉凡學校、醫院、聯合國設施，只要以色列懷疑可能有哈瑪斯恐怖分子藏身，無一倖免，都遭到以色列攻擊，讓巴勒斯坦人覺得「沒有地方是安全的」。

以色列「掘地三尺」的摧毀性攻勢，已經由北而南，推進到南部與埃及邊境的第二大城拉法，在此避難的巴勒斯坦人超過150萬，以軍情報顯示，此處窩藏著哈瑪斯最後的四個旅的軍事力量，以色列已經警告，如果在回教齋戒月開始前(3月10日)，哈瑪斯不交出手中的100多名人質，以色列將發動進攻。

這100多萬巴勒斯坦人大部分是從北部加薩市逃來，現在已經無處可去，隔壁的埃及又在新建圍牆、封鎖邊境，不願他們避難，以色列又不願意開闢安全走廊，執意要殲滅哈瑪斯的剩餘力量，如果真的發動攻擊，將是本世紀最大的人道悲劇。

為了避免拉法慘劇，以及盡早促成停火，美國要提出停火決議案，在美國的中東政策上，是史無前例的，其意義之一在於，華府現在寧可透過聯合國與國際輿論，對以色列施壓，而非僅仰賴以美雙邊外交渠道，換句話說，美國對與以色列政府的溝通已經非常氣餒，認為沒有用了。

美國與以色列目前的確有很大的分歧，美國希望藉由「停火換人質」協議，讓以色列盡快停戰，其次是，希望避免更多的平民死傷。

但是以色列政府對「停火換人質」協議，一直很冷淡，總理內唐亞胡甚至表示，即使達成協議，在清空拉法之前，從加薩消滅哈瑪斯的行動將不會停止。他在18日耶路撒冷的會議上說，「不論有無協議，我們必須完成這個工作，以取得完全的勝利。」

意義之二在於，目前共和、民主兩黨對以色列的支持很強，尤其在大選年，拜登政府得罪不起這股親以色列勢力，所以對以色列施壓的手段有限，更不可能使用減少軍援為手段。比較間接委婉的方法，是透過國際壓力，使用聯合國決議，是一個可行的方式，不僅可以對以色列施壓，也可以挽回美國在國際上孤立的形象。

美國的孤立，從阿爾及利亞停火提議可以看得出來，安理會所有會員國中，只有美國投下否決票，最忠實的盟邦英國棄權，所有其他13個會員國都投下贊成票，安理會已經如此，聯合國大會中的投票紀錄，更對美國不利。

以色列自認是為生存而戰，已經殺紅眼，去年戰爭爆發以來，把所有資源投入，第四季國內生產總值(GDP)萎縮高達19.4％，同時認為其他國家都對以色列不公平，巴西總統魯拉譴責以色列對加薩的軍事行動，無異於納粹大屠殺，就被以色列宣布為「不受歡迎人物」，兩國宣布召回大使，離斷交只有一線之隔。

但是美國是否要因以色列賠掉自己的形象，這是華府必須要考慮的問題，在聯合國否決了別人的停火決議案後，現在又提出自己的停火決議案，大概也是出於這個考慮吧。