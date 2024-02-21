還要盲目挺俄？中國遭普亭專訪打臉

俄羅斯 入侵烏克蘭 即將滿兩年，普亭 6日接受美國前福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)專訪，此訪談無異在為普亭宣傳與洗白，而普亭談到中國時暗示，俄羅斯不是西方的威脅，暗指中國才是；不少評論認為，普亭壓根兒沒把中國當成推心置腹的盟友，只是利用中國，想討好西方，有如打臉俄中關係，而北京卻處處廻護俄羅斯侵略烏克蘭、暗中為俄國經濟撐腰，最終可能換來屈辱和同被西方陣營唾棄的惡果。

這場專訪未進行前，就在西方輿論場引發爭議，主因在普亭專制獨裁的侵略者形象，在全球早已是過街老鼠，人人喊打，而卡爾森是極右翼媒體人、也是標準的川粉，他曾在福斯節目中使用各種模稜兩可的語言，發表對種族主義和性別歧視的言論，也批評美國軍援烏克蘭，對澤倫斯基窮追猛打，批評拜登政府沒有明確目標下為烏克蘭做太多了。

卡爾森後來被福斯開除，自創媒體平台。西方媒體想專訪普亭不難，但各大媒體都避免為獨裁者張目、不為侵略者洗白，但卡爾森卻不避眾諱，引發美歐媒體一致譴責。前國務卿喜萊莉‧柯林頓甚至痛批卡爾森，有如莫斯科豢養的小狗，淪為普亭的「有用的白痴」(useful idiot)。

果然兩小時專訪中，普亭用半個多小時陳述他的歷史觀，認為烏克蘭不是國家，周邊國家都是俄羅斯領土，指俄烏戰爭是內戰，西方不應干涉。好笑的是，普亭用九世紀的歷史，闡述俄羅斯領土主權，歪曲與鄰國關係，還拿北約東擴把發動戰爭合理化，都與事實不符，「如果你們真想停止打仗，就必須停止供應武器，幾周內就會結束戰爭」，這種為侵略找理由的流氓邏輯，也被中共和很多被洗腦民眾認同。

普亭強調俄羅斯願與西方談判結束戰爭，但西方須「尊重我們的國家利益，尋找特定的解決方案」，暗示烏克蘭須割讓領土，他全程掌控訪談內容，卡爾森根本擋不住，普亭推銷他的政治議程和領土野心，將自己塑造成西方口是心非、違背諾言的犧牲者，是顛倒是非黑白的一場告白。

較受海外華人關注的，是普亭談中國時的曖昧暗示。卡爾森問，金磚國家是否面臨完全由中國經濟主導的危險？你擔心嗎？普亭回說，俄國和中國是鄰居，你無法選擇鄰居，我們與他們有1000公里的邊界。我們有著數百年的共存歷史，我們已習慣。外界解讀為有些話是說給習近平聽的，假意不擔心中國威脅，實則包含敵意提防和不安。

普亭說，「西方害怕一個強大的中國超過害怕一個強大的俄羅斯，但俄羅斯只有1.5億人口，而中國有15億人。中國經濟正突飛猛進，每年增長超過5%……，中國是當今世界上最大經濟體，很久前就已超過美國了」。

這些話可能被中國人理解為普亭稱讚中國，但台灣和海外都有評論，指普亭在暗示，中國才是西方最大威脅。他強調俄羅斯曾想加入北約和西方陣營，卻未被接受。如拿這個和他暗指中國威脅對照看，普亭並未認定中國是鐵桿盟邦或可信任夥伴，反而在利用中國，以實現俄羅斯短期目標，有如背後捅習近平一刀；如有機會與西方合作，他可能毫不猶豫參與遏制中國。

對照俄烏戰爭爆發，北京全力為普亭護航，深怕俄羅斯崩潰將使中國失去北方屏障，中國將立即成西方首要目標。俄羅斯是中國最大能源供應國，中俄表面互相依存，普亭卻另存心機，想把西方矛頭導向中國，利用中國當護盾。對照川普也明言中國才是主要敵手，不是俄羅斯，川普2025年如勝選上台會不會「聯俄制中」，美中俄三角關係讓人充滿遐想，也反映北京一面倒挺俄羅斯、罔顧世界文明價值，策略不明智，風險不小。

中俄都在反美反西方，但考量自身利益，又爭相對美國和西方示好，北京近期的政策調整尤其明顯。習普惺惺相惜更像是同病相憐、抱團取暖，都修憲想永久掌權至死方休、也都成西方對抗下的國際孤兒。

習普近日再通話，不再提「百年未有變局，共同推動變局」，中國經濟和內政遭遇風暴，習和黨媒不再談「東升西降」，習春節團拜引用毛詩強調「風景這邊獨好」，但風景真能好嗎？美中經濟榮枯對比，或14億中國人親身感受，肯定和中南海不一樣。