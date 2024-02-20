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去年美軍艦下水服役 速度反超中國

社論

近年中共黨媒或民眾常用「下餃子」，形容中國軍艦製造和下水的速度，很多愛國粉紅更迷信電影「戰狼」描述的解放軍威武，美軍都比不上，但數據和事實卻戳破假象，近日，美國軍艦在紅海連續擊落葉門叛軍上百次導彈和無人機攻擊，自己毫髮未傷； 2023年，美國軍艦下水服役噸位更超過中國，旁證美國軍工製造能力衰退的說法，不符事實。

美中軍事較量，前總統川普、美軍高層或智庫都常強調，中國建軍速度超過預期，軍艦數量和新穎度超過美國。常被引用的數據是2020年，中國海軍擁有355艘戰艦，美國海軍只有296艘；美海軍估計，2035年，中國將有475艘作戰艦艇，美國則有305至317艘，差距更擴大。不過，如計入美軍11艘10萬噸級航母，預計2040年中國戰艦將接近500萬噸，而美軍則近600萬噸，噸位上美國依然領先。

2017年1月，川普剛上任，就要求海軍建造更多船艦，以抗衡中國，據推估要造艦達成355艘目標，海軍需在30年內每年額外增加50億到55億元支出。美國2024財年國防經費高達8420億，再創新高，海軍也獲國會批准增加4.5%預算，達2558億元，將增加採購F-35C戰機和九艘戰艦，另淘汰11艘。

專家分析，美國造船能力在冷戰結束前就下降，冷戰結束後更萎縮，正處於歷史最低點上。美國海軍跨太平洋戰略競爭簡報指出，中國有50個乾船塢、75家大型造船廠，其中20家可支援建造軍艦，另有13家專門建造軍艦，反觀美國，僅有七家造船廠，僅中國大連造船廠造艦能力，就超過美國七家造船廠總和。

概括地說，美軍戰艦陳舊、數量落後，反映半個多世紀來「去工業化」和外包的缺失，導致製造能力不足，除了尖端導彈、戰機和太空領域，美國漸失去大國領先地位。川普不滿北約盟國軍費太低，貢獻防務費用太少，鼓勵普亭擴張野心，但美國何嘗不是顧此失彼，所幸現在想急起直追，能否重振美國製造業和傳統軍工優勢，像二戰般讓全球驚愕，未來幾年的發展很關鍵。

用軍艦數量來衡量美中戰力，被部分專家駁斥。美軍作戰觀念及航母、潛艦製造技術都比中國先進；中國造船噸位超越美國，代表工業水準已可應對戰時需求，卻不代表中國海軍超越或接近美軍水準。美國習於唱衰自己，爭取預算。雖然戰艦數量多的國家往往占上風，但中國海軍科技水準落後美國，美軍戰艦導彈、空防和海空一體整合作戰，包括精準打擊能力、遠程作戰、補給和通信等，以及海外基地數量、航母打擊群戰鬥力，都不是中國20、30年內能趕上。前述虛假表象，是中方大內宣或美方欺敵，未必能全信。

中國騰訊網今年元旦說了大實話，在「盤點2023年：美軍下水和服役艦艇噸位超過中國海軍，我軍優勢在哪？」文中指出，去年美國海軍下水艦艇總噸位達13.8萬噸，超過中國海軍的11萬噸，同期美軍新增服役艦艇總噸位達11萬噸，超過中國的7.1萬噸。美軍下水兩艘阿利•伯克級導彈驅逐艦、兩艘瀕海戰鬥艦、一艘兩棲攻擊艦、兩艘維吉尼亞級攻擊核潛艦和一艘大型補給艦。同期中國下水四艘052DL導彈驅逐艦、兩艘054B護衛艦、一艘075兩棲攻擊艦和四艘潛艦。

這些數據或意味美國重振軍工業獲初步成效，譬如試飛成功不久的B-21最新隱形戰略轟炸機，立即宣布進入量產，美國現役B-1B、B-2轟炸機還遙遙領先中國，而F-35產量已突破1000架，近期美軍裝備和部隊大量入駐菲律賓蘇比克灣，明顯針對南海和台海形勢。

世界正步入新型戰爭時代，無人機、無人艇在俄烏戰爭中屢建奇功，美中都全力投入研發，科技、概念、合作夥伴與系統整合是致勝關鍵，美中誰領先將改變戰略格局和戰爭形態。

美國從疫情期間口罩、呼吸機缺貨，多數藥品依靠外國供應，到造艦速度落後中國，都反映全球化分工導致的國家安全缺陷，必須汲取教訓，迅速調整。我們希望世界和平，不要有戰爭，但建軍和防禦威嚇亦屬必要，美軍造艦下水噸位超越中國，是令人欣慰的發展。

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