台灣擔心中共塗掉兩岸海空界線

台副總統賴清德 1月贏得總統大選後，雖然中共 並未以軍事威逼台灣，台海局勢仍在美中密切互動下控管，但兩岸互動氣氛仍持續惡化。大陸宣布啟用M503北面航路，台灣視為毀棄台海中線航路默契，在過年前政策髮夾彎，將6月1日後赴陸旅行團叫停，也全然毀棄了選舉時要開放陸客來台承諾，氣得旅行業者揚言5月要在賴清德就職時上街抗議。

兩岸氣氛已經夠差了，偏偏金門又發生陸漁船因拒海巡查緝翻覆，造成兩死意外。國台辦第一時間痛批這應歸責民進黨政府的「惡性事件」，大陸民間網路則民情激憤，要對台灣討公道，頓時成為兩岸間無可迴避的衝突事件。兩岸官方顯然較傾向將此意外視為擦槍走火的個案，不願升高政治對立，但台灣也擔心，中共會藉此事件，進一步針對禁限制水域法制爭議，向台灣施壓，甚或抹去禁限水域的默契。

台總統蔡英文在最後一次以總統身分出席春節台商活動時，強調在對等尊嚴前提下，「我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話的可能」，她也重申希望能逐步恢復雙邊「有序的交流」。台灣陸委會主委邱太三也說，賴清德一再強調，兩岸政策會延續蔡英文「維持現狀」路線，呼籲中共要理性看待兩岸選後新局。

在金門意外後，台灣相當低調，海基會去函海協，並連絡到四位陸籍船員的家屬，意味著兩岸官方雖是「已讀不回」的關係，但相關管道並未完全斷絕，沒有陸方一定的協助，不可能短時間連絡的到大陸家屬。海委會也表示，要在「海域執法的必要性」和「人道撫慰還原真相」原則下處理此案。

這次翻覆的大陸漁船是所謂的「三無船舶」，也就是無船籍、無船名、無證書登記的「幽靈船」，這種船屢屢非法越界捕漁，過去在兩岸協同執法時，大陸曾請台方協助加強取締，近五年來台方驅離了6000多艘，扣留176艘，有三成五都是「三無船舶」，金門北碇附近三無船舶更是經常出沒，這些非法活動事實上是兩岸官方都不樂見的，但翻船鬧出人命，國台辦要以強硬姿態譴責，對大陸內部交代可以理解，但如沒有兩岸「既有管道」合作，擦槍走火的意外，可能引爆兩岸民情對立失控，也不符合兩岸官方期待。

台灣與大陸間沒有漁業協議來處理兩岸漁事糾紛，以往兩岸可以「有序溝通」，沒有問題，但現在關係低迷，這些「撈過界」的爭議，往往成為兩岸互嗆的焦點。中共軍機日日越界，早已視當年的海峽中線默契如無物，但兩岸空軍在空域接觸時，仍有不輕易越線引發誤判的一定默契。

這回是民間非法捕漁船，在金門漁民通報下，海巡前往查緝，金門方面則擔心，大陸會不會因此將兩岸海域的「限制線」、「禁止線」也給抹去，當兩岸默契線全都破壞後，那就是官方直接對撞，兩岸海事糾紛和衝突將成為常態，國際共知的「維持現狀」也將毀棄，這就是台灣海巡之所以強調「海域執法的必要性」，在主權和海事實務管理上看，這些海域線要比海峽中線更不容輕易破壞。

也因為兩岸海域重疊性太高，實務上不可能不面對處理，說明了兩岸溝通管道制度化與常態化的必要。因為政治歧見，檯面上兩岸官方管道斷絕，多年來兩岸兩會與台商地方等往來管道仍在，可以協助個案，卻不是兩岸務實往來的解決之道。

這次金門的漁船翻覆事件，當然是件不幸的意外，卻也讓人想起了30年前閩平漁事件，當時台灣官方遣返 偷渡客，出了船難，前後悶死、溺死了數十名陸客，引發國際關注。也是因為這事件，促成了兩岸紅十字會的「金門協議」，以人道制度化處理遣返程序，「金門協議」是日後兩岸兩會諸多接觸、協議的開端，正是由此奠下了兩岸官方關係中斷、民間仍有往來的實際現況。

金門協議的歷史說明了危機即轉機，兩岸往來數十年，恩怨是非說不盡，但兩岸民間往來的種種覊絆，也非一紙政治宣言就能中斷得了的。兩岸在政治上一時無解，台灣應該發揮智慧，善於利用形勢，創造兩岸有利契機，而不是空口說白話，「重啟兩岸對話」光說不做，要避免台海生波，讓兩岸關係回到正軌，還是需要台灣伸出橄欖枝，賴清德政府上台是個可以改變的時點，該怎麼做，能怎麼做，大家都在等民進黨政府的答案。