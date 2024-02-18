香港已經玩完了？原因在政治體制

經濟學者羅奇(Stephen Roach)日前在金融時報撰文，判定「香港 已經玩完」(Hong Kong is over)，文章招致港府的反駁，更引起評論界的轟動。羅奇是耶魯大學經濟資深研究員，曾任摩根史丹利的亞洲區主席，主持中國經濟研究30多年，他自稱以香港為家，現在看到香港的經濟和股市衰落，他不得不說「香港玩完」，令他感到無限痛心。

羅奇長期看好中港經濟，被視為「唱好中國」，現在卻站出來，直指香港玩完，立場倒轉，因此更受關注。他在文中說，1980年代他初到香港時，就被香港的活力所吸引，那時鄧小平的改革開放剛開始，香港有憧憬有策略，抓住時機，創造出香港的繁榮。但2019年反送中後，香港經歷三年清零，加上2020年的國安法，政治形勢大變。

期間港股恆生指數由3萬點高峰， 跌至現在的1萬5000多點，跌幅近五成。1997回歸至今，恆指只漲了5%，而同期的美國史指則漲了四倍多，反映出香港股市的大幅衰落。羅奇說，導致香港玩完有三個因素，包括香港內部的問題、中國對港的影響、以及中美關係惡化。香港沒有政治自主權，如果北京不改變現在的對港政策，香港就只能繼續「被困在中國製造的陷阱之中」。

香港財政司司長陳茂波和港交所主席史美倫齊聲反駁，主要理由是香港股市，過去也曾經歷多次挫折，都能夠重振，這次也不會例外。但兩人更寄望於中國經濟的好轉，因為只有中國經濟好轉，香港才有機會隨之好轉。但是兩人的願望能成真嗎？

去年暑假時，中國經濟加速下滑，出口大跌，消費低迷，加上通縮出現，當時西方就判定，中國長達40年的高增長已到盡頭；到了下半年，房地產 危機加深，房價持續下跌，中國家庭經濟大受影響，使消費進一步萎縮；到今年初，中國股市大跌，本月5日滬指跌至5年來最低的2600點水平，反映經濟急劇衰退。西方最新的判斷是，北京公布的官方數據不可信，經濟並非如人民日報所謂的「欣欣向榮」，實際上可能更低。

三年清零之前，西方相信，中國經濟仍有望超過美國，但現在的評論大多變為「可能永遠無法超過美國」。中國房地產泡沫破滅，讓國際認為，中國現在的經濟已與1990年代初的日本相若，甚至比日本當年更惡劣。陳茂波和史美倫對中國經濟的寄望，可能要落空了。

為什麼中國經濟難以挽救？房地產危機、出口不振、消費低迷、年輕人失業率高、勞動人口減少等，都是嚴重問題，但這些並不能證明中國經濟就一定無法挽救。根本的原因在哪裡？

問題根源在政治體制。中共 體制最重要的一點是黨權至上，「黨政軍民學，東南西北中，黨控制一切」，黨不但控制政府、軍隊、人民和思想，還要控制經濟。這是為什麼2021習政府要打擊私企的根本原因。打擊這些全國經濟最活躍的互聯網平台(騰訊、阿里巴巴、螞蟻金服等)，騰訊和阿里的公司市值因此損失一半，經濟大挫，但北京仍以國安和貪腐為由持續打擊。

除了黨權至上，中共又實行國有制，企業之中的國企，當然是國家所有，私企在習時期也變成國有化，不但要交出財富(共同富裕)，兩年前開始，黨又以政府名義，入股私企，雖然只有1%股份，卻藉此安排黨委書記進入私企，進行實質控制。

黨權至上和國有制，是中共體制的核心。前蘇聯和東歐國家，在1980年代末崩潰前，曾進行了10多年的經濟改革，但因黨權至上和國有制不變，所有經改措施都不奏效。當時的經改結論是，共產體制是「世紀絕症」，無法根治的， 所以只好讓蘇聯和東歐國家解散，改為民主政體。

1949之後，毛實行個人崇拜，權力至高無尚，一人控制了一切，於是才會導致大躍進和大饑荒，以及後來的十年文革浩劫，全國一窮二白。鄧小平上台，雖政治依然收緊，但經濟放鬆，讓經濟市場化，創造了40年高增長，如今習上台，一切又回到毛的社會主義路線，經濟也就走回頭路。

現在的中共，只要不進行政治改革，削減黨權和取消國有制，私營企業必難存活，北京推行的救經濟和救股市措施，最多只能短暫反彈，難有長期效果。