拜登失憶、川普濫言 誰負面影響嚴重

司法部特別檢察官赫爾(Robert Hur)調查拜登 副總統任內非法持有機密文件，調查報告暗指拜登患記憶喪失，白宮 反擊，拜登親自澄清「我的記憶力沒問題」，卻馬上失言，誤把埃及總統塞西稱為墨西哥總統。川普 10日在南卡競選活動中鼓勵俄羅斯攻擊「沒有付錢的北約盟國」，雖意在鼓勵北約國家增加軍費，卻引發國際輿論譁然與恐慌。到底是失憶失言危險，或濫言鼓動俄羅斯為所欲為嚴重，再次引發爭論。

赫爾調查拜登曾留置機密文件，難以證明拜登有罪，決定不起訴。赫爾也說，拜登最痛心的長子波‧拜登因癌症去世，拜登甚至無法回憶當年情況，顯示他是一位善意、但記性不佳的老人。ABC新聞網民調，86%民眾認定拜登太老，不適合再連任總統之際，這份報告再給拜登致命打擊，像在送政治大禮給川普，白宮批評報告帶政治動機。

拜登年老記憶衰退，常說錯話，可謂國際聞名、全民皆知。除了說錯話，拜登走路遲緩、搭乘空軍一號爬舷梯曾跌跤，一再加深選民疑慮。拜登曾把川普說成現任總統、稱呼習近平為鄧小平，稱南韓總統尹錫悅是前任的文在寅，記者會上脱口說「我要睡了」，不枉川普給拜登取了「瞌睡喬」的綽號。拜登2022年公開場合曾尋找一位已車禍身亡的女國會議員，讓台下錯愕；他7日在紐約競選活動提到2021年G7峰會，與德國總理柯爾談話，實際上柯爾已在2017年過世，他指的應是當時德國總理梅克爾。這類誤植人名、國名或頭銜現象，顯示拜登的記憶，似乎停留在過去。

川普競選團隊高級顧問Chris LaCivita稱拜登「軟弱又可悲」，共和黨人趁機打擊拜登。但各國領導人都有失言先例，川普失言更是家常便飯，年輕的法國總統馬克宏等人偶爾也說錯話，只要道歉澄清，往往能得到諒解。關鍵就在拜登失言，是否意味大腦思考判斷和組織力開始退化，有專家和評論指拜登有輕度失智狀態，不適合再競選連任。

美國是領導全球的最強有力國家，維護全球秩序，總統判斷力和決策往往涉及世界戰爭或和平。譬如俄烏戰爭、以哈戰爭，美國領導國際盟邦如何應對，是否軍援、參戰或調停，每一個決定都影響國際秩序。美國總統手握核武按鈕，攸關人類前途，拜登記憶衰退，四年內可能惡化，致使其總統任期未滿被迫請辭，或依憲法第25修正案無法履行職責，須讓位給副總統，連串骨牌效應讓美國或世界陷入危機，是拜登最被質疑的關鍵所在。

但其實美國總統也是重要協調角色。雷根總統常識有限，遑論政治專業，他被封為「偉大溝通者」，就因協調內閣、作成決策的能力卓越。拜登實現經濟強勁復蘇，推動產業政策、重組美國領導的聯盟，除了與左派在以哈戰爭問題有分歧，邊境移民執法和政策走偏鋒有爭議之外，81歲的拜登老成持重、經驗豐富，即使記憶力衰退，但調和鼎鼐、協調各方能力超強。

拜登如能連任，整個執政團隊政策方向有一定共識，各部部長各司其職，總統只負責協調拍板定案，記憶衰退就相對不那麼要命，只要整個團隊決策不出岔誤判，說錯話可能比輕率發動戰爭，或常有激進冒險行為的風險更低。

拜登的長處正反映出川普的缺點，他個性善變，常有暴躁不穩定言行，只求張揚自己意志，白宮和各部會換人如走馬燈，多位卸任閣員指川普不適任總統，證明川普執政有風險。他的政治表演讓支持者很爽，但美國因此偉大了嗎？北約各國、日韓台等盟邦對川普可能勝選都擔憂，認為美國愈來愈不可靠；川普鼓勵俄羅斯攻擊盟國，更是荒腔走板說法。

拜登81歲太老，77歲的川普也不年輕，行事風格比拜登爭議大。但除非有爆炸性意外，兩人都不會退選，六個搖擺州的中間選民將決定選舉人票和總統大位歸屬。如果川普再敗，難道再次指控民主黨偷走選舉，發動國會暴亂？看來只有靠選票還原川普真面目，美國政壇與共和黨才能回歸相對正常的情況。