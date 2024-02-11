股民哭牆梅西辱華 北京龍年失控

今年元旦，不少評論預測，北京新的一年只會比過去一年更難過；但沒想到，只過了一個多月，就發生不少令北京頭痛不已的事。例如，股民竟湧向美國駐華大使館的微博網頁，要求救股市，北京其實最忌憚「外國勢力」，現在股民竟然向美國求救；又如，世界球王梅西 應邀到港進行友誼賽，但他竟不上場，又不解釋，甚至拒絕與特首李家超拍照，成為國際新聞，香港 也成為國際笑話，種種跡象都顯示，北京現在對很多事情都束手無策，失去控制。

中國股市的上證指數，5日跌至2018年以來的最低點，跌穿心理關口的2800點和2700點至2643點。2021至2023的這三年，中港股市總共蒸發了6兆美元，2024年僅一個月，又蒸發了1兆美元，三年零一個月總共損失7兆美元。英國2023年GDP為3.52兆美元，法國為3.56兆美元；中國股市之損失，等於跌掉英法兩國經濟總合。

北京禁止人民批評經濟和股市，股民2日紛紛湧往美國駐華大使館官方微博網頁，大吐苦水，請求美國救市。美駐華使館4日關閉網頁的留言功能；5日股市又大跌，網民湧向印度與日本使館的網頁，表達不滿。股民說，現在才知道「租界」的重要；有人反批，到租界吐苦水是「股奸」所為，也有人反駁稱，不准人批評才丟人。

股民向美國求救的行為顯示，無論北京平時如何宣傳愛黨，只要政府救不了經濟，救不了股市，股民就不買帳。今年初以來，股市加速下跌，政府一直說要救市，但所有措施都無效。習近平7日免去證監會主席易會滿之職，又下令證監會以後要向他匯報股市情況，但換人只是政治手段，卻沒有用經濟改革去救市。水深火熱的股民，只能向外國勢力求援，把外國使館的網頁當作「哭牆」。

梅西和他效力的國際邁阿密隊，4日應邀到香港打友誼賽，港府 目的是要辦一場國際盛事，藉此提升香港作為國際城市的形象，門票賣至4800元港幣(約600美元)，4萬球迷聞風而至，全場爆滿，但梅西卻沒有上場。香港球迷大怒，當場大叫「回水」(退還入場費)，港府也威脅，撤回204.5萬美元補助，國際邁阿密見犯眾怒，只好表示，不要港府的補助。

更火上澆油的是，梅西離港，到日本進行另一友誼賽，竟然上場。比賽前夕，他在日本舉行記者會，被問到香港事件時，他表示當時大腿內側不適，所以沒有上場，按合約規定，如果有傷，他就可以不上場。7日的友誼賽，他上場30分鐘，輕鬆自在，看不出腿傷的跡象。

梅西到底為什麼在港不上場？除了真的可能腿部不適，至少還以下兩種可能；一，港府和公關公司安排不當，港府利用梅西做宣傳，要他頻密出席宣傳活動，明星、官員、親中議員蜂擁而上，爭著要與他合照；梅西不想被利用，拒不合作；但他卻主動出席一個民眾參與的公開練球，又與小孩互動。

2019年反送中期間，梅西在巴塞隆納打球，不可能不知道反送中的新聞；當時港府利用警察，逮捕學生；他更不可能不知道，李家超正是警察的最高指揮(當時的保安司)，因此被美國政府制裁，梅西擔心負面宣傳，所以才避開李家超，不與他拍照。

第二，梅西到了日本，態度180度轉變，因為日本安排的活動，與港府的戰狼態度截然不同；他與日本傳奇「男公關」羅蘭見面，兩人相談甚歡，本身是球王的梅西，鼓勵羅蘭在男公關專業發展，羅蘭則稱讚梅西沒有架子，梅西還送了簽名的金色球鞋給羅蘭。在日本，梅西無須應付官員，只有他自己的宣傳公關考量。

港府官員連日窮追猛打，聲言要梅西解釋，又利用香港球迷的不滿，煽動民族主義，要求賠償。中國的小粉紅網民，把事件上升至「梅西辱華」的高度，大聲疾呼，要北京取消梅西今年3月訪華的比賽。杭州市政府10日已宣布取消3月的比賽，公關公司也在10日宣布退還香港比賽一半的入場費。

梅西全球有數十億球迷，小粉紅指責他辱華，掀起梅西球迷的敵意，只會讓北京與世界的關係惡化；習近平為救經濟、救投資，正設法與歐美修好，但小粉紅失控，辱華的指責卻只會讓全球進一步反共。