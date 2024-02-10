各界期望已久的司法部 特別檢察官8日終於提交關於拜登 總統洩露機密文件的調查報告。報告指出，有足夠證據表明拜登總統在卸任副總統前後，明知故犯的私下帶回高度機密文件，同時與他人分享這些機密情資；但特檢官總結是，沒有必要對拜登總統提出刑事指控。

這一報告在法律上或已結案，但所揭露的內情，在選舉上，各界更關注的是拜登總統的心智老化，他還能再擔任四年總統，因應與領導危機重重的國內外局勢嗎？

拜登總統顯然意識到報告質疑他的心智健康，更涉及他最鍾愛的2015年已故長子，當天下午就在記者會上憤怒爭辯「我怎麼可能會忘記我兒子的忌日？」「特檢官居然敢問我這種問題」。拜登罕見利用兩次記者會宣洩他的憤怒，竭力要證明他心智正常，更與發問的記者鬥嘴，但效果適得其反。

因為拜登在同一記者會上把埃及總統錯稱為墨西哥總統，這是他本周第三次弄混外國元首姓名，反坐實報告所稱拜登心智記憶衰退。

司法部去年1月任命特別檢察官許景，就拜登總統之前未按規定私自攜出國家機密文件一事，進行獨立調查，這是由於前總統川普 也因相同的事情，遭到特別檢察官起訴；司法部為避免雙標，前任與現任總統都由特察官調查。經過漫長一年，特檢官調查147名證人，173次訪談，長達348頁調查報告指出，沒有證據顯示拜登有超越合理懷疑的犯行，有些機密檔案可能是因為搞錯，而出現在拜登住家或辦公室。

特檢官同時指出，沒有必要對拜登提出控訴，因為在審理中，拜登很可能向陪審團提出「隨年齡的增長而心智能力下降」的辯辭，成為陪審員的同情對象，最後免罪。

特檢官報告中多次以「模糊」(hazy)、「不清楚」(fuzzy)、「有錯誤」(faulty)、「變差」(poor)、「嚴重受限」(significant limitations)等字詞描述拜登的記憶，並說拜登連人生當中幾個重要里程碑的時間點都記不清，包括何時當副總統、長子故去年份等。正是報告中的這些字眼形容拜登的心智健康衰退，讓各界難以相信81高齡的拜登能再任總統。

拜登8日記者會上透露，特檢官問話時間是「哈瑪斯(去年)10月襲擊以色列後」，「(我)立即接受了五個小時的面對面訪問」，當時「我正在處理一場國際危機」，因此外界懷疑拜登並沒有能力應對內外一波波危機；或者是白宮內有一個經過授權的國安團隊，但拜登有此授權的法律嗎？實際發號施令的隱身者是何人？

這些問題與真相應是媒體監督的議題，但既無吹哨人，主流媒體也毫無興趣瞭解，一反當年竭盡心力挖掘川普白宮決策內幕的積極進取。幾大自由派主流媒體對此事只報導不評論，選擇沉默；保守派華爾街日報社論指出這是司法雙標，對待川普趕盡殺絕，「如果拜登先生真那麼健忘，他還怎麼履行(未來)四年的總統職責呢？ 」

另外在特檢官報告中透露，拜登把他在副總統任內有關阿富汗政策文件都帶回家，在2017年前後與自傳代筆人分享這些機密文件，其中包括他反對歐巴馬總統在阿富汗增兵政策的私人信件。拜登同時保留當時與歐巴馬及國安團隊開會的筆記本，內容多是頂級絕密信息，包括藏身阿富汗間諜網名單與聯絡方式，對國家安全構成嚴重風險。

報告也說明川普案與拜登案的顯著不同在於，拜登在得知違反私帶機密文件後，與聯邦檢方配合調查，但川普則是拒絕配合，甚至阻礙司法調查，川普罪有應得。

此說儘管在法律上充分有理，但目前已被拜登心智健康衰退的政治浪濤淹沒，報告坐實了民調一再發現的拜登政治罩門：「太老」，徹底扯破拜登自辯仍然健康的謊言外衣。

這份調查報告，經司法部長審閱，先讓白宮與民主黨內相關領導層傳閱之後，做出政治考量修改後再公開，或許這證明了民主黨所一再深信的，拜登競選連任實力強大，經得起報告摧殘，衝擊選情有限；抑或這份報告公開了民主黨內部的真正目的，在利用黨內外輿論壓力，逼拜登放棄連任，民主黨趁早換將。

不過川普一定充分運用「心智健康衰退」為競爭主軸，特檢官報告恐是拜登連任失敗的開端。