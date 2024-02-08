川普若當選 對美中關係的衝擊

今年是美國大選年，由於拜登 總統競選連任，是當然的民主黨提名人，而川普 又將在3月5日的超級星期二前後，取得共和黨提名，使得這次大選一對一的競選過程，長達八個月，讓大家感覺前所未有的漫長。

之所以漫長，是因為一部分選民擔心川普可能獲勝。如果覺得他的第一任已經讓大家受不了，川普的第二任，將更天翻地覆。他在第一任來不及做的，或是做得不徹底的，乃至於他認為政府內部有人在暗中抵制的，他都將「加倍奉還」，比之前只會做得更徹底。美國是全世界的霸權，沒有任何力量能夠阻擋得了美國總統的權力，其中尤其以美中關係最受衝擊。

過去幾年，美中對峙趨勢沒有改變，持續在升高當中。中國是唯一可以威脅美國霸權的國家，很多人都說，拜登政府與川普政府的對中政策，基本上沒有不同，是「川規拜隨」。

可是2024年卻出現新的轉折，在舊金山拜習會之後，中方軍機騷擾美方的事件大幅下降，美中溝通管道暢通，彼此關係逐漸走穩。雖然還有台海與南海等不穩定因素，但美方對中國的戒心，隨著中國經濟的走弱，已逐漸放下。

中國經濟的泡沫化，不僅對中共政權的穩定有影響，更有外溢效果。目前看來，無論是中國的人口因素，或是生產力，未來都不會再威脅美國。就像是在80年代美國對日本，曾經一度敵意達到高峰，但在日本經濟泡沫化之後，化敵為友；也許美中關係，未必能夠恢復如2015年以前般和睦，但自今年之後，卻有可能是緊張緩解的分水嶺。

但是川普如果上台，將對美中關係再度產生衝擊。川普究竟會如何做，在近日他對福斯電視網的一場訪問中，可見端倪。

他在上周預錄的這段訪問中說，上個月他贏得愛阿華州共和黨黨團初選消息一傳出，中國股市馬上大跌；後來繼續在新罕布夏州初選獲勝，中國股市則進一步動盪。也因此，他認為中國不希望看到他獲勝。

華盛頓郵報最先披露，如果川普再次執政，將對中國商品課徵60%關稅 。川普4日在節目中被問到消息是否為真時回答：「不是的，我可能會開徵更高幅度。」因為他指出，美國每年與中國的貿易赤字高達5000億元，是不可持續的；但如果要如川普這樣下重手，中國經濟非垮不可。

這不是只有針對中國而已，川普還威脅，在他第二任一上任，就將所有進口貨增加10%關稅，其他國家若以報復關稅回應，他絕對會「以牙還牙，以關稅還關稅」，這是典型的保護主義／重商主義；川普在第一任已經搞過一次全球鋼鋁關稅，他是做得出來的。

川普還在專訪中，鼓吹有關南部邊界無證移民的陰謀論，聲稱美國面臨的非法入境潮是中國操控所導致，還說這可能讓美國發生恐怖攻擊；其實川普心裡很清楚，這不是中國的陰謀，但是這個說法卻符合MAGA群眾心目中的陰謀，有助於他的當選。

主持人還問他，若中國大陸武力犯台，是否會協防台灣？川普不願明言，表示模糊的答案才能讓他面對中國時具有談判力。川普說：「鑑於那樣（表態）真的會危及我和中國談判時的能力，因此我現在不會告訴妳。我不會談那些事，那很難說，我會或不會（協防台灣），他們（大陸）知道我會做什麼，也知道我的立場，我們不會有問題」。

川普在去年9月在訪問中表示，「如果我做總統，不必擔心台灣，…意思是中國不會進犯台灣。根本沒機會。他們不會去。『零機會』」；川普的意思是，三年前中國尊重美國，現在則認為美國是笑柄，主要是基於美軍在阿富汗撤軍的方式，反映出美方極其無能。

這明顯是與過去拜登三、四次明確表達，會防衛台灣，很不一樣。當然這是川普有意做出區隔，但也被外界解讀為，他不願意表達對防衛台灣的承諾，至少要比拜登的承諾程度少很多。這也反映在他任內要從阿富汗、伊拉克撤軍，說24小時可以讓俄烏停戰和談，態度是一致的。川普基本上不願意美國有海外戰爭，這也是川普孤立主義外交政策的特徵。

我們必須說，川普的態度游移，是非常讓人擔心的。如果川普當選，北京領導人眼看自己經濟要垮、與美國的關係開始惡化，而新的美國總統對台灣又沒有確定的安全承諾，很可能會鋌而走險。這將非美中關係之福，也非美國之福。