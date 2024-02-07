紅海危機 襯托中國戰略利己自私

紅海危機持續三個多月，伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi，另譯「胡塞武裝」)，攻擊航經紅海的國際商船和美軍戰艦，引發美英轟炸胡塞基地，全球供應鏈緊張。中國商船航經紅海比率很高，卻因自身戰略利益，對紅海危機置身事外。紐約時報明指，北京在玩一場冷漠自私的遊戲，自稱是全球領導者，中國戰略目標卻表明狹隘，仍依賴美國主導的全球秩序。

中共對內宣傳自稱是崛起大國，扮演世界領袖、逐漸取代美國地位，但實際作為卻背道而馳。對照黨媒過去批評美國發動伊拉克戰爭，是為爭奪石油 資源，但戰後證明美國從伊拉克撤軍，並未垂涎其石油，從伊拉克石油收取最多利益的國家，反而是中國。

紅海危機重演類似情況。國際航道受威脅，美國聯手20多國組成「繁榮衛士行動」聯盟，英國、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙，和巴林及包括阿拉伯國家的十國匿名加入，以維護紅海航道安全。中國在鄰近的吉布地有海外首個軍事基地，號稱要保衛國際航道安全，卻對紅海危機作壁上觀。

自以哈戰爭以來，中國加入俄羅斯、伊朗行列，支持哈瑪斯 ，引導國內輿論向巴勒斯坦一面倒，譴責以色列報復攻擊加薩，卻拒絕譴責先破壞和平的哈瑪斯。「青年運動」名義上是為哈瑪斯、真主黨等組織出氣，北京卻想藉機讓美國在中東被拖累牽制住，好減輕中國在南海、台海遭遇的軍事外交壓力。

北京的作為，無形中把自己和哈瑪斯、真主黨以及背後的俄羅斯、伊朗等綑綁一起。「青年運動」領導人公開說，在紅海不會攻擊掛中國旗的船隻，北京也想藉機塑造自己成不干涉其他國家事務的仁慈大國形象，卻不自覺間和國際暴力組織站同一陣線，天下人不是傻瓜，難道看不出其間的利弊得失？

紐時說，北京在玩一場冷漠自私的遊戲，免費搭乘它所鄙視的美國力量的便車，打算兩全其美。習近平當局的戰略邏輯是想藉烏俄戰爭拖住美國，卻未如願，紅海危機讓北京再度想分散美國對亞洲的關注，為中國在西太平洋集結力量贏得時間。外界看來，美國領導北約援助烏克蘭和以色列依舊，美英連日出動戰機、導彈轟炸伊朗支持的「青年運動」，和敘利亞、伊拉克境內民兵基地；拜登多次宣示，不會攻擊伊朗本土、不尋求在中東擴大戰爭，防範北京戰略得逞。

每個國家都可有自己的戰略利益考量，卻不能離譜。紐時呼籲美國譴責中國表裡不一，並向中國施壓，要求它開始像個負責任的大國，因為這也是在維護中國自身利益；中國也應利用它自身對伊朗的影響力，結束「青年運動」對航運的襲擊。美國國安顧問蘇利文和中國外長王毅日前在曼谷見面，向中國施壓，就看北京是否回應。

紅海連接蘇伊士運河，亞丁灣過去曾海盜肆虐，這條航線是亞洲和歐洲間最短路徑，每年超過1萬7000貨輪通過，約占全球貿易12％。2023年上半年，每天約有900萬桶石油通過這條航線運輸，中國占比很高。危機發生後，許多貨輪停止航經紅海，全球貨運運費、保險費上漲，增加的成本可能轉嫁消費者，改道經南非好望角將增加14天航程，每艘貨輪估計燃油等成本提高逾百萬美元，紅海危機讓全球貿易供應鏈部分中斷、成本提升，通膨更惡化。

「青年運動」攻擊造成多艘國際貨輪受創，幸未造成人員傷亡，美軍戰艦多次被導彈、無人機攻擊，都被成功攔截，歐洲部分車廠因此停產，中國外貿出口實際上也受影響，只是數據未公布。危機如持續，全球經濟將遭衝擊。美英聯手轟炸，中國什麼都不做，不出力卻坐享其成，這樣能提高國際聲譽和地位，抑或強化中國自私自利、只想挑戰美國，卻無意協助維護國際秩序的不良形象，答案很明顯。

有評論說，很多西方人對中國想取代美國或與美國競爭憂心忡忡，紅海危機清楚表明，這樣的前景很遙遠。中國有兩艘航母，可組成遠洋艦隊，但補給能力弱、續航力低，中國軍艦雖在亞丁灣參與打擊海盜，但要它承擔維護國際航道安全責任，卻成為奢談。

中國如動用外交影響力，勸阻伊朗節制或停止聲援中東各民兵組織，付出的「成本」很低，自己也收益，習近平卻不願做，和他渴望獲更高國際地位、貢獻中國智慧明顯互相矛盾，拖累美國既難如願，政策和行事價值觀和國際社會標準差距更遙遠。