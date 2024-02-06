彈劾國安部長 劍指拜登移民政策

共和黨 主導的國會眾院國土安全委員會，上月31日通過彈劾國土安全部長梅奧卡斯 (Alejandro Mayorkas)，眾院全會本周可能表決通過，如逼梅奧卡斯去職，他會成為1876年陸軍部長威廉·貝爾納普(William Belknap)後，148年來首位被彈劾的聯邦部長。

共和黨指控梅奧卡斯故意且系統性地藐視聯邦移民法、悖離公眾信任，導致非法移民 大量湧入美國，其中夾雜恐怖分子。這場彈劾兩黨各說各話，與總統大選競爭有關，共和黨藉機報復民主黨彈劾川普一箭之仇，彈劾拜登 父子的拉鋸還在後面；另外，也突顯美墨邊境洞開、非法移民群聚闖關，構成國安危機，拜登政府卻無力阻擋，放任它惡化的荒謬一面。

美國現已有1100萬至1200萬非法移民，民主黨和自由派媒體常用「無證」(undocument)來稱呼他們，避免用「非法」詞彙，以示不歧視。但法治國家的治理標準就是法律為界，無證就是非法，很難狡飾。共和黨指控拜登上台三年來，讓850萬至950萬非法移民湧入美國，真正人數無人知曉，但950萬之說誇張，如和現有1100萬非法移民合計，無證移民難道已逾2000萬人？美墨邊境一團亂，拜登難辭其咎，主管邊防和移民的梅奧卡斯更成「禍首」。

民主黨常站在人道角度和長遠政治利益看問題。百萬人冒生命危險，輾轉奔波多國才抵美墨邊境，許多父母帶著年幼兒女，天真稚嫩的模樣也被留滯荒野，等待他人決定命運，讓人油然生憐憫之心。但法治國家行事須依法律，沒有合法文件想硬闖關，破壞法治，正是兩黨爭議所在。

共和黨人指摘民主黨企圖靠非法移民合法化，將來七、八成新移民都變成民主黨鐵桿選民，有利民主黨長期執政。衡量紐約、加州等移民人口多的州，永遠變藍州，而總統大選決定勝負常在搖擺州的數萬選票之間，共和黨的政治指控和擔憂不無道理。

非法移民中若夾雜恐怖分子，是最大威脅。海關和邊境保護局數據顯示，已查出數百名試圖偷渡進美國的外國人，有犯罪前科或有恐怖分子嫌疑，都逮捕處理，但沒查到的漏網之魚多少？他們混入美國後如伺機發動恐襲，將嚴重危害國安。

梅奧卡斯辯稱，他上任以來遣返120萬無證移民，是疫情前兩倍。但對照德州、亞利桑納州等邊境城鎮，拜登上任前就有聚集上百萬非法移民「篷車大軍」，日夜偷渡，國安部人員疲於奔命，每天截獲數萬人，須動用公共資源供應飲水、食物和收容設備，造成聯邦和地方政府沉重負擔。

德州、佛州共和黨籍州長受不了照顧非法移民負荷，花公帑或募款用飛機和巴士運送大量非法移民到紐約、華盛頓、洛杉磯、芝加哥、聖地牙哥和丹佛等「庇護城市」釋放，讓民主黨主政城市備嘗收容和執法負擔。譬如紐約市去年增加12萬非法移民，市府這兩年須耗費逾122億預算照顧非法移民，排擠合法居民福利，被逼限制載運非法移民巴士進入紐約。人口僅71萬的丹佛市，去年新增4萬非法移民，政府和民眾反感，引發全美「城市間另類戰爭」。

非法移民沒在美國繳過一分錢稅，卻使用大量美國人稅款，不符公平正義。德州在美墨邊界葛蘭河中央設置阻攔渡河的大塑膠球，也在部分邊界佈設帶刀刃鐵絲網，調派國民兵守邊界，拜登政府提告，要求拆除塑膠球和鐵絲網，聯邦最高法院22日裁決，聯邦政府有權拆除帶刀刃鐵絲網，因為聯邦政府是管轄邊界的責任方，爭議如滾雪球般愈鬧愈大，演變成國際笑話。

德州的處境引發25位共和黨州長聲援，聲明與德州團結一致對抗非法。佛州1日派遣1000名國民兵增援德州，其他州可能跟進，被中國媒體加油添醋，形容成美國內戰一觸即發。國民兵雖歸各州管轄，最後調度權在聯邦，所謂內戰是幸災樂禍，但美國因移民問題擴大分裂，成為影響大選主要議題，共和黨主導的眾院準備彈劾拜登父子，彈劾梅奧卡斯變成暖身戲。

川普揚言當選就任後將派遣軍隊戍守邊界、大量遣返非法移民，都獲得共鳴；少數民主黨議員對邊境混亂也看不下去，投票站在共和黨一邊，使川普11月奪回白宮增加勝算，逼拜登調整移民政策，但時機是否已晚、能否改善邊境現狀、選民是否買帳，都不樂觀。這是移民政策偏袒非法、無視法律須付的政治代價。