韓國瑜龍年監國大考驗

韓國瑜 當選台灣立法院長後，第一句話就說，立刻啟動國會改革，不會動用警察權。所以會說到警察權，因為台灣立法院是國際知名的肢體衝突戰場，韓國瑜顯然也預見了，在三黨不過半的分裂國會情勢下，日日是戰場，衝突不可免，所以他要說，立法院是個講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用警察權。

立法院所以會衝突，關鍵就在於少數黨認為法案或議事不公，非得採取議事杯葛手段，不足以彰顯政策扭曲失當。諸如歷年來行禮如儀的阻擋行政院長施政報告，就是要用杯葛，否定政院施政正當性。合不合理是一回事，但政治動作卻不能免，其他意見相左的法案或預算更是如此。

然而，國會選舉結果，讓立院結構丕變，執政民進黨 成為少數黨，在野黨反而是多數，多數黨黨鞭是國民黨傅崐萁，當然會以強化立院監督權來伺候行政院；要抵擋在野黨強勢，捍衛政院和立法院長唱反調的，反而是民進黨團。過去民進黨團一向善於用社會力或議院杯葛，逼迫國民黨讓步，現在反其道而行，國民黨團不會和立法院長為難，但韓國瑜要怎樣以「政黨中立」協調議事，又能讓國會發揮有效監督力量，這就是立院龍頭要施展的政治智慧。

對民進黨團來說，韓國瑜就是在選舉中必去之而後快的眼中釘，未來在國會議事也將是主要箭靶，一定傾全力以打擊抹黑。韓國瑜還沒就任，就連串放出「九二共識院長」必傾中，韓上台一定修反滲透法和中唱和等抹紅手段，貶抑打擊韓國瑜，也要挫挫國會對行政監督可能的力道。

可以預見的，韓國瑜要推的國會改革方案，包括國會調查權和聽證制度都還容易，必須要在賴清德 上任前準備好的，就是總統到國會國情報告的辦法。憲法明定立委可提出問題，但答詢方式由政黨協商，在野黨當然希望一問一答，讓「提問」變「質詢」，民進黨則期待比照當年李登輝在國民大會的綜合答覆。詢答方式實質衝擊到憲政慣例的建制，會讓憲政體制往總統制傾斜，也改變總統和立院的權力關係，如何拿捏得當，是韓院長一大考驗。

面對這樣的國會架構，民進黨其實是用兩手策略以應對，一方面，賴清德不斷放出「腰彎得更低」，「內閣不全是民進黨員」向新國會示好，另一方面，也透過黨團總召柯建銘和網紅，持續攻擊韓國瑜擔任議長「對國安造成威脅」，更進而試著聯手民眾黨以倒韓。

院長選舉後，綠白之間因選舉密謀票投民眾黨黃珊珊，遊說電話就誰主動發起，綠白各執一詞而鬧翻。這密謀訊息的釋出，一方面也是要離間藍白合作機會，更進而打擊民眾黨柯文哲信譽的作用，不管陰謀算計為何，綠白可能合作以倒韓是「曾經發生的事實」，對韓國瑜來說，也是未來會再發生的風險，更說明了韓院長要在三黨不過半結構下主持立院，其實是處處暗箭險灘，臭韓風潮會再現。

民進黨最擔心的，是韓國瑜會效法裴洛西訪台事件，在兩岸事務上以國會議長之名出訪，或說出衝擊兩岸外交的話語，威脅賴清德的兩岸外交施政。韓國瑜已明白表示，會依憲法職權行事，要民眾勿過於緊張。事實上，大陸對「台灣立法機構負責人」往訪有極高政治複雜性考量，不可能輕易讓立院院長登陸，而韓國瑜以中華民國立場對外交陳詞，絕對會比游錫堃的「正國會」立場，讓美國少捏把冷汗，不太可能成為外交政策上的阻力。

做為台灣民主國會領袖的代表，在許多儀式上，韓國瑜都扮演代表人民，把責任付予政府的監國角色。如總統就職時交付國璽，如國慶大會時的主持人，可以預測，韓國瑜可以利用這些儀式行為，強調中華民國立場，一反綠營立法院長「去中化」，而立法院以憲法和兩岸條例的立場，監督賴清德執政的兩岸政策，事實上也有緩衝降低民進黨執政台獨化的作用，對抑止賴清德的脫軌可能，韓國瑜有無可推卸的憲政責任。

曾經擔任過紅衫軍副總指揮的韓國瑜，對貪腐濫政有強烈的好惡，更將透過立法權強化，終結綠營執政「行政院立法局」角色，讓立法院能重回民主政治正軌，讓賴清德政府不至於把國家帶到險境，在這麼特殊的歷史時刻，韓國瑜有幸能擔任這樣的監國角色，必須要更膽大心細來推動新國會的變革，才能不負人民的期待。