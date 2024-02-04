AI革命尚未成功 仍可能是泡沫

過去一周，美國股市的科技「七巨頭」(Magnificent Seven)中的五家發布財報，包括1月30日的微軟和谷歌，2月1日的蘋果、亞馬遜和臉書 (母公司Meta Platforms)；結果臉書表現最佳，2日股價大漲20%，由前一天的394元飆至474元，漲幅達80元，公司市值大增接近2000億元。

為什麼臉書會大漲？與臉書同樣以廣告收入為主的谷歌，這次財報表現不差，收入和盈利都超過華爾街預期，只是廣告收入稍為不及預期，導致財報後股價大跌7%。與谷歌相比，臉書的網上廣告收入超過預期，利潤更比去年同期大增三倍，一年前獲利46億元，現在140億元，因獲利豐厚，所以宣布進行公司上市以來的第一次派息。為什麼臉書能在網上廣告表現勝過谷歌？因為臉書成功使用人工智慧(AI )，找尋和對準互聯網使用者，使廣告效果提升，所以收入隨之大增。

這次財報所見，AI可謂號令天下，決定各巨頭股價的漲跌。臉書攻克廣告，所以市值急漲接近2000億元；亞馬遜對雲端服務進行巨額投資，股價也大漲7%；谷歌廣告收入不如預期，股價重挫。最奇怪的是蘋果，因為遲遲沒有公布AI發展情況，遭投資者放棄，雖財報顯示，收入和盈利都超預期，扭轉了連續四季收入下跌的趨勢，但中國市場的收入下跌13%，股價因而下跌。

輝達 要到21日才公布財報，不過因為輝達的AI地位，所以股價連日因臉書和亞馬遜等的出色表現而急漲，2日漲至每股661元，市值增至1.6兆元，對市值排名第三和第四的亞馬遜(2日收市1.785兆元)和谷歌(2日收市1.777兆元)造成威脅。

自2022年11月聊天機器人ChatGPT問世到現在，AI迅速發展，不但左右股市，更成為經濟發展的重要一環；在這一年零三個月的發展中，有兩次財報值得留意，一是去年5月的輝達財報，因輝達收入增加，市值也大增2000多億元，衝破1兆元，輝達就此建立「AI晶片領先」的地位，成為「AI大型語言模型」第一年最重要的公司。二是2日的臉書財報，股價飆升20%，市值也增加近2000億元。臉書用AI攻克網上廣告，留下AI發展史上重要里程碑。

值得注意的是，輝達和臉書在AI上的成就，分別在晶片製造和廣告效果兩方面，但還沒有觸及AI的實際應用，也還沒有可用的AI產品能賣給消費者賺取收入，如像蘋果那樣的iPhone和iPad，既然還沒有觸及實際應用，所謂的「AI革命」，就尚未成功，有待繼續努力。

更重要的是，因為還未觸及實際應用，未見到產品，那就表示，AI發展至今所造成的狂飆股價，包括輝達市值飆上1.6兆元、臉書1.2兆元、微軟3兆元、以及亞馬遜的1.7兆元，仍有可能成為泡沫。

輝達高處不勝寒的股價，不能不使投資者擔心，股價能否支撐下去，不少華爾街分析師擔心它隨時會崩潰，輝達的股價由市場對它的AI晶片需求支撐，但市場的需求不可能永遠存在，終有一天會失去支撐，高高在上的股價，就會成為泡沫。

確實的支撐究竟在哪裡？從ChatGPT一年零三個月前推出起，輝達的H100，就成為炙手可熱的AI晶片，所有要製作大型語言模型的公司，都需要H100，包括雲端服務的三大提供者亞馬遜、微軟和谷歌，臉書今年要買入35萬片H100，每片如以2.5萬元計算，共值90億元；預計臉書至今年底時，所用的H100，將達60萬片。還包括矽谷無數需要製造自己大型語言模型的科技公司，都是輝達基本客戶；只不過這些公司的數量雖然不少，但需求不可能永遠持續。

矽谷最新說法是：「排第一名的(暗示輝達)，搶走了90%的市場，排第二的(暗示超微)，占9%；其餘的1%，留給其他公司」， 輝達還有不少競爭者，例如去年12月推出MI300X(挑戰H100)的超微、晶片巨頭英特爾、微軟、亞馬遜和谷歌都要製造自己的AI晶片，輝達的九成市占率，在競爭之下，必難維持。

眼前輝達股票的投資者最擔心的是，應何時退場？這是一個生死攸關的問題，要找到適合退場的時機並不容易。輝達股價還不斷在飆升，市場對H100的需求未見減少，超微MI300X以及微軟和英特爾的自製晶片，都還沒有造成威脅，退場的時間，可能還有一兩年。