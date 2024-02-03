超級盃與泰勒絲的政治陰謀論

未來兩個禮拜，美國只有一個話題：泰勒絲 。拜登 下令美軍攻擊報復伊朗、以色列轟炸加薩、澤倫斯基整頓高層人事，美中繼續較量……，都是遙遠戰火，但周日是艾美獎頒獎，泰勒絲將是獲得該獎史上提名獲獎最多的女歌手，再下一個周日是年度美式春晚的「超級盃 」登場。根據極右派陰謀論：泰勒絲將在11日她男友與賽的超級盃中場出現，宣布支持拜登連任。這兩項看似不相干的體育與演藝文化事件，已經燃爆網路社群平台，竟然事關左右2024大選。

今年超級盃票價截至1日，最便宜兩張票網上起價6751元，單張票起價7000元，比去年至少貴三成以上，且還繼續攀升，將破超級盃票價紀錄。這不單是因為堪薩斯市酋長隊爆冷打進冠軍賽，更是因為泰勒絲新男友凱爾西效力酋長隊，泰勒絲屆時將從日本個人巡迴演唱會飛身趕回賭城，及時為男友加油，掀起無比期待，令超級盃一票難求。

年僅34歲的泰勒絲已經被譽為當代流行歌曲代言人，歌迷粉絲滿天下，她的IG追隨者達2億7500萬人；流行音樂「告示牌」(Billboard)年度百大影響者(Power 100)榜單，泰勒絲被認為是當今音樂界最具影響力的人物，集作曲寫詞彈唱才能於一身的她，「對音樂產業、流行文化和經濟產生了深遠的影響，主導文化對話」。去年夏天因為泰勒絲全美巡迴演唱會所帶動周邊旅館機票餐飲業消費上億產值，被稱為「泰勒絲經濟」；而她打破傳統製片業束縛，自行製作發行的電影「泰勒絲：時代之旅」，在全球票房收入高達2億6160萬元。做為名流跨世代的影響力，政治人物夢寐以求。

泰勒絲曾在2020年出面支持過拜登競選總統，四年後今天泰勒絲的身價與影響力更不可同日而語，根據紐約時報報導， 拜登競選團隊正積極地尋求泰勒絲支持，甚至競選方案都在討論讓拜登在泰勒絲某一場的巡迴演唱會現身，積極拉攏青年票群。

這在川普陣營中激發熱議，陰謀論就此傳出，稱泰勒絲將在超級盃賽事中場現身，宣布支持民主黨拜登連任，此說火爆竄燒，更把泰勒絲的戀情描繪成中情局與國防部暗中策畫的心理戰。陰謀論始於極右播客在1月底節目中稱，酋長隊出線進入超級盃，是被NFL「操控」，泰勒絲中場休息時出場，並『支持』拜登。包括福克斯新聞網在內的右派媒體社群開足馬力，連退選轉挺川普的印度裔企業家拉馬斯瓦米都加入傳謠，逼得官方出面否認泰勒絲參與任何行動。

但這並沒有阻止陰謀論的流傳，連保守派的華爾街日報都看不下去，在社論中直指陰謀論者是「瘋子與捏造的編劇」，至此，代表美國兩種健康正能量的流行演唱文化與年度體育盛事，加上泰勒絲與凱爾西「國民情侶」，前所未有與政治結合在一起，被極右派妖魔化。華郵社論開頭就問：難道川普支持度如此焦慮薄脆嗎？

多數看法並不認為泰勒絲真能為拜登助功帶票，一方面是多數泰勒絲歌迷青年死忠絲粉(Swiftie)早已歸隊拜登，真正的影響是，泰勒絲能催動多少首投族出來投票，她在IG上登高一呼選民登記，幾小時內有3萬5000多人響應，號召力驚人，這種催票狂魔，正是川普陣營所擔心，左右11月選情的不可測因素。

泰勒絲對美國社會與家庭帶來正面溫暖影響，泰勒絲粉絲群主要是白人、女性和千禧世代，但泰勒絲的歌唱與歌詞具有「代際吸引力」(intergenerational appeal)，這從去年夏天，父母出錢開車送女兒去「時代之旅」演唱會，所促成的家庭親和融鑄力看出，因為父母本身就是與泰勒絲出道一起長大，她的歌曲伴隨父母的人生成長，泰勒絲現在自寫自唱還是能道出，成長中千禧世代的女兒甘甜苦澀，在歌聲中，父母看到女兒既興奮又迷惑，也懷舊的看到自己。

自從泰勒絲凱爾西「國民情侶」公開化後，粗野碰撞的美式足球，非但不再是父親或家中男性的獨占時間，超級盃更是與女兒及家中女性成員，同時觀看高呼助陣的歡樂時光，父兄輩分享到全美都關注的情侶八卦，女性成員對美式足球不再冷感，不做「足球寡婦」(football widow) ，這將是歷年一般家庭極為罕見的跨世代、跨性別的水乳交融時光。至於超級盃的心理戰，讓陰謀論者去擔心吧。