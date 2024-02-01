打不打伊朗？拜登與美國的難題

自從去年10月7日以來，美國在中東的據點，包括伊拉克、約旦與敘利亞的美軍基地，以及紅海上的美軍戰艦，就不斷受到伊朗 支持的民兵組織攻擊，已經多達160次，所幸的是，來襲的火箭、無人機與飛彈，都被防禦設施所攔截，美軍沒有傷亡。

但是美國國防部 與國安會都心裡有數，總有一天，美國不會這麼僥倖，那一天就是1月28日，位於約旦東北部、靠近敘利亞邊境的一個美軍基地遭遇無人機襲擊，造成三名士兵死亡，至少34人受傷。

這是以哈衝突以來，首次有美軍士兵喪生，伊拉克民兵武裝「真主黨旅」宣布對襲擊負責，美國認定事態嚴重，背後支持的伊朗擺脫不了責任，國會兩黨都支持強硬對付，拜登 總統和國防部長奧斯丁誓言「必將作出回應」。

拜登總統連續兩天召開國安會議，考慮如何回應，可能的三種方法包括：直接打擊伊朗領土上的目標、打擊伊朗政權在海外的代理組織，或者是伊朗革命衛隊的海外據點，或是對伊朗實施更多經濟制裁。可是衡量得失，發現沒有一個完美的回應方案，都有缺失。

經濟制裁是最軟弱的回應，過去多次經濟制裁已經證明沒用，伊朗繞過歐美國家，直接與中國、印度交易，西方國家一點辦法都沒有；更況且，如果真要完全禁絕伊朗原油輸出，國際油價馬上飆高，在大選年，這肯定會惹惱美國選民的。

如果直接攻擊伊朗領土，將是自卡特總統營救美國人質以來，史無前例的對伊朗發動的軍事行動，過去雷根政府曾打擊伊朗船隻和海上石油平台，以報復伊朗對美國軍艦布雷，但已經有45年，美軍從未襲擊過伊朗領土上的目標。

直接打擊伊朗，伊朗勢將反擊，美伊雙方衝突升高，是有可能引發一場全面的地區戰爭，而這正是美國極力要避免的，目前白宮已經自己畫出紅線，稱「我們並不尋求與伊朗開戰」。

所以剩下來的選擇只有，打擊伊朗在中東地區的代理人，而非伊朗本身，例如打擊伊朗在敘利亞、伊拉克和葉門的革命衛隊下屬的準軍事組織聖城旅（Quds Force），或是對據信應為此次襲擊負責、伊朗支持的「伊斯蘭抵抗組織」發動大規模襲擊，或者雙管齊下。

問題是，拜登在這三個多月中，先後下令九次類似的反擊，但並沒有削弱武裝民兵的實力，換得美軍的安全，以美英空軍已經空襲多達三次的「青年運動」為例，據估計，現在還保存著75%的攻擊實力，換句話說，效果實在不彰。

讓拜登考慮更加複雜的是，大選已經逐漸接近，不只共和黨籍國會議員批評拜登，川普更是直接跳出來，他在社群平台發文稱，此次襲擊「標誌著美國可怕的一天」，他還猛批拜登，稱這是「拜登的軟弱和投降的又一個可怕和悲劇性後果」 ，如果他還是美國總統，諸如此類的襲擊永遠不會發生。

拜登總統30日表示，他已決定如何回應，並表示伊朗應為這項攻擊負責，因為伊朗提供武器給發動攻擊民兵；但是拜登表示，美國在中東不需要範圍更廣大的戰爭，美國官員更明確的補充表示，美國不希望和伊朗開戰。

國務卿布林肯則進一步表示，美國的反應將是多層次的、分階段的、以及持續的，這意味著將使用公開的軍事攻擊，以及網路攻擊與顛覆破壞，但是目前尚未開始報復攻擊，而且發起的時間不明，這可能涉及通報各國的外交協調，尤其是目標可能位於伊拉克、敘利亞與黎巴嫩等地的親伊朗民兵組織；此外，也涉及透過私下管道，警告伊朗不要反應過度，否則代價會高到讓德黑蘭難以承受。

美方官員私下相信，仍然在國際經濟制裁下掙扎的伊朗，也不希望這時與美國開戰，在此同時，伊朗方面的確顯示退讓，被懷疑是這起攻擊的元凶、伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」30日發布聲明，宣布暫停所有針對區域美軍的軍事行動，真主黨旅在官網表示：「我們宣布暫停針對占領軍的軍事和安全行動，以避免讓伊拉克政府尷尬。」

美軍會在中東傷亡，其實這是自從10月初加薩戰爭爆發以來，拜登政府首先應該要考慮的問題，但至今已經三、四天了，還沒有拿出有效的因應方案，兵貴神速，拖拖拉拉，恐怕無法有效嚇阻未來的攻擊。