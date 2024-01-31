川普加持 美國反中風潮方興未艾

川普 競選美國總統聲勢愈來愈旺，報載他聲言勝選上任後將對所有中國貨課徵60%關稅，並將中國剔除在貿易最惠國名單之外。最早對中國發動貿易戰和科技禁運的川普，無論反中是真是假，都來勢洶洶。拜登「川規拜隨」，美國「反共抗中」風潮蔓延。佛羅里達州去年7月實施SB846法案，禁止12所公立大學院校錄取中國等7個國家研究生進實驗室，佛州也率先通過禁止中國人購買農地法案，帶領全美風向。雖然去年11月拜習峰會，雙方都有意降低兩國緊張關係，美國反共抗中風潮續延燒，川普成主要點火者。

如今兩黨競比誰更在意國家利益，保守派的Reagan National Defense Survey去年底發布民調，77%美國人將中國視為敵人，只有15%將中國當盟友，與近年各種民調結果相近。美國調高中國貨關稅，雖苦果最終由美國消費者與企業承擔，不是中國政府或企業受累，卻難否認2018年美中貿易戰迄今，中國出口持續下滑，去年衰退逾4.6%，為2016年來僅見，很多工廠倒閉帶動失業率升高。川普如勝選，中國經貿科技還可能遭遇更多打擊。

美中都宣稱經貿不脫鉤，美國實際做法是：軍事上遏制中國，武裝台灣反制中共武統、結合盟邦對中國防堵，內政上持續推出限制措施。除了聯邦政府，共和黨主政的州最明顯。美中互相制裁對方軍工企業，中國減少向美採購波音客機、大豆小麥等農產，美國部分州立法限制中國留學生 ，或禁止外國人在軍事基地附近購屋，對美國是好是壞，見仁見智。

美中雙方留學生人數，是指標之一。疫情前，美國約有30多萬中國留學生或學者，美國赴中國留學生10年來也維持約1.5萬人。疫情三年後，2023年開放，中國在美留學生人數卻從36.88萬人驟降至26.29萬人，減少近29%；印度留學生人數激增，成為美國留學生最大來源國。而去年赴中國的美國學生僅300多人，趨勢與外資撤離中國、外國人避免造訪中國相似，反映美中關係的變化。

中國來美留學生減少，與美中關係不睦，中國人避險，還有川普任內嚴查中國「千人計畫」和「中國製造2025」的學者都有關。近年多位華洋學者被起訴定罪，產生不少冤錯假案，導致1400名中國學者離美返中國發展。拜登上任後取消清查，「千人計畫」轉入地下，中國也開始懸賞全民舉報抓間諜，雙方開啟貓捉老鼠遊戲，更影響留學人才交流。

很難否認，中國在學術、科研和軍工武器等方面，很多人才是美歐培養，「師夷之長以制夷」；很多中國產品被懷疑有仿冒、逆向仿造或竊密、收買情報，包括留學生合法學習外國先進科技的成果。網上有許多質疑中國殲20、轟20等戰機，還有很多科技產品，設計和外形和美國相似度奇高，很難相信只是巧合。

網上流傳，有位中國博士生在佛州公立大學電腦系就讀，原本取得全額獎學金和助教職位，現只就讀一學期就被迫退學，學校暗示他轉學或退學。這種寧可錯殺也要提防中國人做法，一反美國建國以來的雍容大度，不想再協助競爭國家提升科技水準。11月大選後，川普如勝選、共和黨掌握國會，包括共和黨主政的州都可能實施更嚴格的封堵中國立法。

佛州的法案針對中國、俄羅斯、古巴、伊朗、北韓、敘利亞和委內瑞拉等七國，理由是避免外國人竊取知識產權，學習美國科研機密。美國不想續為對手國家培養人才，不重演錢學森返中國後實現「兩彈一星」，或有一定道理。但各大學、企業高等實驗室也流失吸收外國優秀人才機會，削弱美國競爭力。

美國諾貝爾獎得主或高科技業，外國移民占比極高，厥功至偉；譬如特斯拉近期公布多幀人形機器人Optimus照片，研發團隊有很多華、亞裔。美國如全面封堵中國人才，也可能封堵吸收外國菁英的管道，得失難料。

此外，拜登政府去年9月，禁止輝達(Nvidia)七款先進AI晶片 出口中國和香港，只准輝達另生產被謔稱「閹割版」的低階晶片供應中國。但路透報導，深圳「華強北」能以兩、三倍高價，買到輝達的A100先進晶片，每片2萬元。中國從新加坡進口晶片設備達近年新高，新加坡的銷售占輝達營收的15%，彈丸小國晶片需求如此大，有無玄機？美國禁運是否出現漏洞？就像美墨邊境失守一樣，拜登政府似有責任查明。