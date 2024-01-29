中國股市危機 考驗習近平改革決心

中國股市28日(周一)開市，是漲還是跌？這是投資 者關心所在。過去一周，北京連番出手「救市」，先是總理李強 於22日呼籲穩定市場和信心；然後23日傳出消息說，政府將投入2兆人民幣(2780億美元)救市；24日人民銀行行長潘功勝親自在記者會上宣布「降準」，調低銀行準備金0.5個百分點，以釋出1兆人民幣，供借貸之用。連番出招下，24日至26日中國A股連漲三天，香港恆指則連漲兩天，但第三天不漲反跌。A股中的滬指，上周漲2.75%，恆指上周漲4.2%，漲幅都不大，反映投資者信心仍弱，若沒有救市新招，股市危機還未消除，很可能繼續波動。

中國股市已持續下跌三年，彭博報導，由2021年2月至今，中港股市總共損失了6兆美元(其中約一半是2021年打擊大型科技公司所致)，三年持續下跌對股市造成巨大壓力，投資者對股市的信心喪失；18日滬指率先跌破心理關口的2800點，接著22日滬指第二次跌破2800點，港股也在同一天跌破1.5萬點的重要關口。

去年此時，投資者對股市的信心仍然高漲，看好疫情結束，全面開放後，經濟和股市會立即反彈，不少投資者因此入市；到了去年5、6月，政府說將會推出措施，幫助經濟復甦，投資者再次入市，期望股市反彈。但是這兩次大舉入市，結果招致投資者巨大損失，因為去年7月以後，股市「直直落」，一路下跌至今。投資者對政府救市的希望全部落空，對政府的信心也跌至谷底。

金融時報報導，在2023年，外國投資者撤走了90%的股市資金，顯示他們已經放棄了中國股市。中國股市總值約人民幣90兆，其中散戶占了約60%，外國投資者占30%，由於股市持續下跌，沒有投資回報，中國的投資者也開始自股市移走資金，將資金改作儲蓄，或改作其他投資。

那麼，現在已有的救市措施是否足夠？已宣布的救市措施，雖暫時止住跌勢，但投資者信心仍然薄弱，政府必須不斷出招，才有可能保住股市，避免惡化和崩盤。

首先，上周宣布的2780億美元，還沒有正式進入市場，投資者必須看到「國家隊」進場掃貨，才能建立信心。人行宣布的降準，也要到2月5日才啟動。落實這兩項措施是重建信心的第一步。

其次，投資者對股市失去信心，主要是對經濟復甦失望所致，因此政府必須「救經濟」，才能重建信心。政府必須推行大規模刺激經濟計畫和進行徹底的經濟改革。而大規模刺激經濟的計畫，必須包括改善房市，因為房市是中國經濟的核心。

中國股市整體市值約人民幣90兆，若要認真救市，至少要動用人民幣40、50兆，上周宣布的人民幣2兆(2780億美元)，只是杯水車薪，遠遠不夠。數十兆人民幣，可分三、四年使用，刺激行動將持續數年，才有可能達到徹底救市的目的。

可是習近平 一直反對大規模刺激經濟計畫，擔心龐大財政開支，會導致債務大幅增加。況且，投入巨大的救市資金，可能會導致損失，2015年股災時，救市就造成巨大損失，習近平未必有足夠的決心。

而根本性經改的問題，更觸及習近平的經濟觀，過去數年，他一直推行控制私營企業的政策，選擇將資源投放在國企上；此外，要他對人民幣92兆(12.58兆美元)的地方政府債務進行根本性的改革，更是一個巨大的考驗。

西方不少經濟學家都認為，中國經濟出現了大麻煩，日益惡化的房市危機、年輕人失業大軍、加上人口危機(出生率低，勞動人口減少)，已使去年下半年開始的「救經濟」難以持續下去，現在股市又告急，又要「救股市」，北京已變得焦頭爛額，窮於應付。

目前幾乎所有研究機構，都在質疑中國公布的數據，如果沒有投資者相信中國股市的數據，沒有人知道中國股市何時會觸底，也無從估計何時會反彈。黑箱作業和數據不透明，更成為投資者失去信心的一大原因。