剛成第四大股市 印度經濟內憂外患

去年印度 經濟大放異采，GDP成長讓所有人都訝異，在幾乎所有已開發國家都在努力避免衰退的同時，印度卻創下超過7%的成長速度，超出市場預期。印度國家統計局估計2023-24財政年度，印度經濟將成長7.3%，是全球成長最快的主要經濟體。

專家估計，2024-25財年印度經濟將達到5兆美元，2030年底資本總額將再翻一倍，達到10兆美元。目前印度經濟規模約為3.7兆美元，為全球第五大經濟體。未來一兩年內可能會成為第四大經濟體，甚至更上層樓。

全球對印度的興趣與日俱增，無論是數位基礎設施、汽車市場、能源或生物燃料。整體而言印度經濟前景看起來一片光明。截至22日收盤，印度交易所上市股票總價值達到4.33兆美元，超越4.29兆美元的香港交易所上市股票總價值，成為全球第四大股市。

《路透》對經濟學者的調查顯示，在政府支出持續強勁的推動下，印度今年和明年仍將是成長最快的主要經濟體。而且通膨不太可能再次飆升。這個全球人口最多的國家在截至3月底的財政年度的前兩季表現優於預期，政府擴大支出力度，繼續強化成長動能，迎接5月的全國大選，雖然食品和石油供應衝擊導致通膨上升，但預期經濟成長將保持穩定和韌性。

即使大選後政府放緩資本支出，預計私人投資 仍將加速。因為當前銀行資本充足，而且更正逢全球去中國化的替代風潮。

印度對外資的吸引力，不僅是因為它是一個可以取代中國的生產基地，還因為印度本身就是一個巨大的國內市場。印度擁有大量年輕人口，假以時日，人均收入可望提高到目前水準的5-6倍，印度必然可以成為下一個中國、下一個全球成長引擎。

但就目前情況，印度經濟這些優點也可能正是它最大的問題。首先，擁有大量人口有助於國家提高生產力，以及形成一個巨大的市場。如果國內市場夠大，的確可以讓許多經濟活動變得可行，甚至有利可圖，但前提是，這只在大量人口有能力花錢時才有意義，大量貧困人口或購買力低的人口，對經濟成長貢獻極為有限。

這也正是印度GDP最大的弱點。長期以來，GDP成長數據一再顯示「私人消費需求」相當疲軟。這種趨勢自新冠疫情之前就已存在。俄烏戰爭加劇通貨膨脹，進一步剝奪人們的購買力，使情況變得更糟。可以預見的是，即使印度富人的消費水準已經恢復，但印度大部分人仍然在苦苦掙扎。

其次，企業和政府為提高經濟生產能力而花費的資金，像是建築物、橋梁、工廠或為員工購買新電腦等的「固定資本形成」，是印度GDP第二大引擎，僅次於私人消費需求，約占印度GDP的30%。

從表面上看，印度近來的經濟成長，正是得益於這種投資需求。但美中不足的是：大部分成長就真的只靠政府唱獨角戲，企業因私人消費需求沒有上升而裹足不前。雖然高投資需求確實對任何經濟體來說都是好兆頭，但除非國內消費需求得到滿足，否則企業也不會繼續無止盡地投資。如果人們不開始要求新的、更多的商品和服務，經濟將難以像許多人希望的那樣快速成長。

最後，印度央行 的政策立場偏向鷹派，使得投資人擔心印度央行遲不降息。持續偏高的利率會抑制借貸並拖累經濟活動；如果印度央行認為通膨高得令人不安，它就會保持高利率不變或暫不降息。自11月和12月以來，通貨膨脹率就開始出現回升跡象。由於通膨壓力持續存在，降息一再被延後。目前大多數經濟學者預計印度央行要到2024年8月才會降息。

可以肯定的是，這些問題都是彼此關聯的：高利率將抑制本已陷入困境的消費者需求，進而阻礙企業投資以及提高印度經濟的生產能力。

然而對於這些問題，專業投資人大多保持樂觀。預期良性成長周期將持續，資本支出創造就業機會、收入和生產力成長，進而提振消費活動。但它也存在兩個風險：首先，一旦現任政府在大選中落敗，出現一個軟弱的聯合政府，可能導致政策轉向資源再分配，而犧牲持續增加資本支出；第二，地緣政治緊張局勢可能會擾亂全球貿易和投資流動，而世界經濟放緩也將拖累印度的成長，快速成長的全球經濟才會對印度成長發揮推升作用。