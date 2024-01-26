雖贏得新罕初選 川普暴露己身弱點

美國前總統川普 在23日的新罕布夏州初選，得票約55%，贏過44%的前駐聯合國大使海理，拿下第二仗的勝利，川普本想借此一戰，擊退海理，讓她提早知難而退，但海理開票後表示絕不退選，要與川普拚到底，讓事與願違的川普頗為憤怒。

海理現在是共和黨 初選中，川普唯一剩下的對手，距離2月24日的南卡羅來納州初選，還有一個月，海理希望藉她曾經當過州長的優勢，扳回連輸的頹勢，另一個可能是，由於川普有多項官司纏身，可能選不下去，海理希望能夠繼續留在初選中，以便成為遞補的人選。

但是絕大多數的共和黨人，都認為大勢已定，川普會在3月5日十幾個州同時舉行初選的「超級星期二」之前，穩穩地取得了共和黨的提名，所剩下的問題，僅是誰會是川普的副總統競選搭檔而已。

然而從新罕布夏州初選的數字來看，11月的總統大選，川普並不是勝券在握的，在2020年，他就輸給了拜登 ，當時所暴露出的弱點，現在仍然在，而且看來比2020年更嚴重。

紐約時報在選後分析說，雖然川普在新罕州初選風光獲勝，卻掩蓋不住他在溫和派選民及獨立選民之間其實很弱的事實，川普的弱點在大學畢業女性，只有36%，川普在大學畢業選民中也表現不佳，只贏得39%選票；在11月總統大選投票時，他如果不能克服這個弱點，那時就會是致命的，新罕州雖然獲勝，卻對川普是個警訊。

其次是，根據美聯社VoteCast的民調，在新罕布夏州初選投票的共和黨選民中，21%表示對川普極度不滿，如果是他出線，11月不會投票給他，在上周愛阿華州的初選，也有15%共和黨選民持同樣看法。

民調專家認為，在政治極化的選情裡，任何候選人必須贏得自身政黨九成以上支持，如果黨內支持都不到九成，那根本難以競爭，川普在初選時，常把競爭者批評得體無完膚，謾罵的話甚至比對手陣營還狠，這將導致其他參選人的支持者，難以放下芥蒂來支持川普。

最後，中間選民是總統大選的關鍵。2016 年，川普的中間選民支持率比對手多4個百分點，但在2020年，中間選民支持率掉了13個百分點。新罕布夏州是美國著名的搖擺州之一，其投票傾向往往更能回應「中間選民」的樣態，川普這次在新罕州拿下31%中間選民支持，低於2020年的37%。此外，68%中間選民表示，如果共和黨推川普出來，11月不會投票支持他。

拜登目前的聲勢是輸給川普的，在1月14日公布的全國民調：拜登總統的施政滿意度只有33%，不滿意度卻高達58%，其中71%的美國選民認為「美國經濟在拜登任內並無好轉」。

拜登的主要策略只有兩個字：「川普」，現在川普在共和黨初選中勢如破竹，拜登陣營其實是暗暗高興的，就像海理所說：「他們知道在這個國家，川普是拜登唯一能夠擊敗的共和黨人」

因為川普所代表的是，對美國民主建制的攻擊、反對墮胎權等等，拜登方面期望，那些討厭川普的人，能把票投到拜登這邊來，其中就包括中間選民、婦女選民、以及大學學歷選民。

但是這種「船到橋頭自然直」的消極心態，是靠選民對川普的厭惡，雖然他們也不滿意拜登，但在「兩個爛蘋果中挑一個比較不爛的」，考慮到四年一次總統選舉太過重要，只好忍痛投票。

川普除了要克服以上的心態，還要面對法律障礙，目前民主黨執政的州，陸續以憲法第14修正案中的「叛亂禁令」，阻止他參加初選，美國最高法院已同意受理此案，並將於2月8日聽取口頭辯論。這不僅會決定川普在科羅拉多州的競選資格，還可能會決定他在全國各州的參選資格。

川普同時身陷多樁官司，現在正與時間賽跑，3月5日的「超級星期二」的前一天，就是川普被控干預2020選舉結果的開庭時間，他之所以希望盡早能夠擊潰所有對手，就是要讓自己成為共和黨唯一不得不提名的參選人，不要讓法院來決定他可不可以參選，而要訴諸美國民眾的判決，換句話說，以民主的正當性，來壓過法律的正當性。