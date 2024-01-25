宣布南韓為頭號敵人 北韓意欲何為

北韓 最近頻頻試射導彈，並在南北韓分界的延坪島砲擊，金正恩 日前發出恐嚇言論，以及與俄羅斯 的軍事結盟，讓國際擔心，平壤可能想趁東歐與中東有事之際，準備一場對南韓的突然襲擊，究竟北韓意欲何為？

金正恩15日在北韓最高人民會議演說，表示過去與南韓重新和解與統一是「不應再犯的過錯」，呼籲修憲將南韓列為「頭號敵人」，並寫入「應在發生戰爭時完全佔領、平定、收復大韓民國，並將其納入共和國疆域」；此外，平壤同時稱亦不會承認兩韓實質的海上邊界北方界線（NLL），從根本上改變南北關係。

金正恩演說被解讀為，朝韓已經不再是一個民族，所以不再適用「韓國人不打韓國人」，而過去所有用以統一的機構，包括祖國和平統一委員會、民族經濟合作局、金剛山國際旅遊局，都要裁撤。

這不是突乎其來的，去年8月，金正恩首次稱首爾政府為「大韓民國」，而非慣稱的「南朝鮮」，去年底，金正恩在勞動黨全會將兩韓關係定位為「敵對交戰國」，現在則成為「頭號敵人」。

金正恩的講話當然是有針對性的，立即來說，這是針對美日韓目前正加強的軍事同盟，就在金正恩修憲講話的同一天，15日在濟州南方公海上，包括美國海軍核動力航空母艦在內的韓美日三國海軍開始為期三天的海上軍事演習。三國共派出九艘艦艇參加，是史上最大規模的聯合軍演。

北韓是講真的，還是講假的？有些人擔心北韓已經對與西方打交道完全失望，現在正轉向西方的死敵俄羅斯求援，北韓外交部長崔善姬上周到莫斯科，與普亭和俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。崔善姬表示，北韓「已準備好迎接」俄羅斯總統普亭到訪。

這不是口頭客套話，北韓領導人金正恩去年9月出訪俄羅斯遠東地區會見普亭，現在輪到普亭的回訪，崔善姬親來邀請，而普亭表達了「願意儘早訪問北韓」，外界猜測，很可能是今年3月俄羅斯總統選舉結束之後，不過也有可能提早。

其次，領導人互訪不是純外交禮節，也有實質的軍事關係，據信北韓已向盟友俄羅斯運送了數十萬枚砲彈和火箭，以供烏克蘭戰爭所需，而俄羅斯則提供衛星發射、核潛艦等軍事科技，提升朝鮮的軍事能力。

俄羅斯與北韓的軍事結盟，從西方的角度來看，是最危險的結合，一方面北韓幫助俄羅斯在烏克蘭戰爭中能夠撐下去，另一方面俄羅斯則幫北韓提升關鍵的軍事技術，對地區構成更大的威脅。

可是金正恩的外交還不只如此，5日他就日本能登半島地震，親自致電首相岸田文雄慰問，並且首次稱岸田為「閣下」，北韓對被認為不友好的國家發慰問電，非常罕見，南韓方面解讀，北韓此舉顯示有意跳過南韓，與日本直接進行對話。

所以也有人認為，威嚇南韓，交好俄羅斯，乃至對日本伸出橄欖枝，總的目標都是在向美國招手，最終目的是直接和美方交涉，長期來看，這幾十年來，從今日成、金正日，到金正恩，北韓向來都是玩「恐嚇邊緣」的把戲，在適當的時機，以恐嚇為手段，達到最大的外交效果。

美方專家研判，金正恩將在今年下半年升高對美國的威嚇，其中飛彈試射與加強與俄羅斯關係，都會是籌碼之一，逼下一屆美國總統正視朝鮮核問題，最好是川普當選，重新與金正恩締結協議，將制裁解除，甚至簽定和平條約，撤走美軍。

當然也許也試圖影響4月的南韓國會大選的目的，但其實從過去的經驗，以及兩岸的互動可以得知，這往往是有反面作用的；而平壤也已認定，南韓是「沒用」的實體，將其屏除於這一回合的外交動作之外，其實這也是沒有錯的，目前的尹錫悅完全聽美國的話，失去了過去文在寅在美朝之間的關鍵牽線作用。

最讓人好奇的是，中國對於最近金正恩的講話，以及俄朝結盟，保持著曖昧的沉默，中國當然不願意坐視朝鮮武力在俄羅斯協助下壯大，現在如果發生朝鮮半島衝突，對中國利益也有莫大的傷害，但是朝鮮與俄羅斯都是中國的友邦，北京沒有立場反對，所以只好維持不願意捲入其中的立場，靜觀其變。