全民總統與全民國會的角力戰

台灣大選落幕，雖然賴清德 勝選打破了執政黨八年魔咒，但台灣選民用選票讓所有政黨都不敢開香檳慶功。民進黨 在這場選舉中，成為「少數總統」加少數國會，執政基礎薄弱；國民黨 政黨輪替不成，但能成為國會最大黨，民眾黨證明自己是第三大黨，但也必須承認「革命尚未成功」，要圖未來四年發展。

賴清德在當選感言當天，許諾要以「民主大聯盟」精神團結內部，也就是必須面對國會少數黨現實，一改蔡英文完全執政的權力傲慢。在選舉中，在野黨痛批「新潮流不倒，台灣不會好」，儘管民進黨早已宣稱「解散派系」，賴清德也在民進黨首次中常會裡宣示要「退出新潮流」，這個「退流總統」的動作是為了想營造「全民總統」的高度，只不過，歷任總統初上任時都曾經做過類似的宣示，卻沒有一個人做到，反而是愈執政，「黨國」氣息愈濃，賴清德放不放得下「黨國」的權力滋味，許多人都懷疑。

然而，基於少數總統，賴清德再怎麼霸氣，也得向新國會低頭，民進黨也立馬釋出，只要新國會邀請，賴清德將赴立院做國情報告，許多部會也繃緊神經應變。諸如在選舉過程中爭議不斷的核能政策，台電公司就做好準備，必要時可依新國會或新政府決定，讓核二、核三廠延役。過去在陳水扁政府時核四政策即如是，未來在野黨利用國會多數機會，扭轉政院重大施政，也可能會持續上演。

民進黨為求未來執政順利，態度雖放軟，但在野黨早已磨刀霍霍要大顯身手。新總統5月20日上任，但新國會2月1日就要登場。國民黨韓國瑜已公開宣布要和立委江啟臣搭檔，爭取正副院長的位置，並要讓新國會「校正回歸」；民進黨也表示將推現任的游錫堃、蔡其昌出來角逐；民眾黨開出了國會改革四條件，但藍綠兩黨都冷處理，迫使民眾黨也考慮要自提人選。如果三黨都自提人選，以目前席次比來看，韓國瑜理論上應可順利出線，但國會選舉永遠是複雜的政治角力，民進黨在選舉中就以「韓院長」為攻擊目標，當然更不樂見國民黨主導的國會成真。

韓國瑜所以急於宣布，固然有逼民眾黨表態用意，更複雜的是，國民黨內有意出任國會領袖者眾，也出現內亂爭位情事，「韓江」如不登場以鎮局，黨內亂局狀況將會壞了新國會大勢，國民黨和民進黨席次差距有限，稍有差池，很可能會情勢逆轉。全世界的國會都有因利生變情事，國民黨有，民眾黨也會有，掌握最大資源的民進黨當然期望在野黨能自亂陣腳，不但有見縫插針的空間，也可以把雙少數政府的難局降到最低，這其間合縱連橫政治遊戲之複雜，逼得國民黨和民眾黨都祭出「團進團出」紀律以護盤，但守不守得住政黨不跑票，誰也沒有把握。

在立法院正副院長選舉史上，多的是利益交換，同黨倒戈的故事，而國民黨內以初選假投票定人選，當年劉松藩、王金平兄弟相爭，幾乎全國財勢幫派力量全介入，如今在野黨理論上居國會優勢，但如果藍白不合，再加上國民黨內亂，脆弱多數其實很難真成為行政部門的有力牽制。

另一個關鍵是，藍白兩黨席次雖多，但多以新兵為主，善於議事爭衡的老將缺，因此趙少康才要急著舉行「戰鬥藍」訓練，要讓這些在野新兵能具備議場論政的戰鬥實力。國會監督質詢當然是主力，但真要改變還是主導法案力量，藍白兩黨有無能力推動有效法案，改變預算，更動政策，就看藍白兩黨能否齊一戰略，集中火力，強化國會權以制衡；合作模式和架構，需要由兩黨黨團重整架構，一時間要在立法院展現在野監督能量，沒那麼容易，更何況，民眾黨已表明要「視議題合作」；國民黨能否團結一心，讓新黨團不自亂陣腳，展現在野黨應有戰力，還待考驗，要一向不善於當在野黨的國民黨轉性變身，不是那麼容易。

其實，各政黨都要藉這場立院院長大戰，重新調整政黨腳步與形象，重塑台灣民主政治新契機，所以多半以守為攻，不輕易讓對手有機可乘，誰能在這局角力裡重獲信任，將左右未來賴政府命運，藍綠白各有算計，也各有圖謀，步步都有陷阱與難局，這正是今年台灣政治大戲的開場，民眾都睜大眼睛等著看，看誰會是下一個被民意掃進歷史灰燼裡的政黨。