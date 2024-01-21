中國特色干預 滬港股市大跌

美國股市19日一片歡樂，因為道指漲395點，那指漲255點，史坦普500以創史上新高的4839點收市。美股之所以大漲，除了人工智慧熱潮讓科技股持續上揚(特別是輝達、微軟、超微和博通)，元旦後連跌數天的蘋果，也告反彈，19日收191元，中盤一度反超微軟，重拾全球最大市值公司地位。

反觀中國股市，則一片陰霾。滬指已連跌三年，今年元旦以來，又連跌三周；18日一度跌穿心理關口的2800點，至2760點，創2020年4月以來新低。數天前，王家衛的電視劇「繁花」，說到1992年5月滬市全面放開股價，滬指開市首天，已由100點跳漲至1000點；30年過去了，滬指只漲了1000多點，還在2800點掙扎，實在太不爭氣。而愈來愈像中國金融中心的香港 ，恆生指數18日受中國影響，也大跌800多點，至1萬5183點，剛好是2021年初3萬點的「斬半」。

股市說穿了，靠的是信心，當投資 者對股市失去信心時，股市就會下跌，難以收拾。18日滬港股市大跌，正是中國政府要「領導」股市，習近平對股市大跌不滿，要親自指揮，發出對股市的「窗口指示」，還宣布八項規定。股市運作，由市場和投資者決定，一旦政府干預，運作就必受影響。

習近平16日在「省部級領導幹部研討班」上也作了指示，中國必須走「中國特色的金融發展之路」；還煞有介事地說，自2012年他上台以來，總結出這條具有中國特色，以及有別於西方模式的金融發展之路。他還作出了八項堅持的規則，重點強調中國的金融事務發展，必須由黨中央統一領導。

其餘的所謂規定，根本就是政治八股，毫無新意，例如「防控風險」和「穩中求進」，這是西方金融經濟的最基本常識，何來理論創新？又如對市場的「法治化」，法治是理所當然，但大陸經濟的「市場法治化」，只是說說而已，什麼是違規，什麼不是違規，一切都由黨說了算；在美國，股票的「內線交易」是嚴重犯罪，任何人一旦觸犯，FBI必調查到底，並且起訴，所以沒有什麼人敢作內線交易。

彭博19日報導，中國最大證券 行「中信證券」，被政府禁止進行賣空(short selling)。這是政府直接干預股市運作，目的是阻止股市繼續下跌。對監管部門來說，賣空成為股市波動的原因之一，但股市就是讓投資者和市場自由運作，以決定資金的去向，政府一旦進行干預，立即就破壞了股市的基本運作，投資者就會對股市失去信心。

去年10月代表政府的「國家隊」，曾進入股市，大購國企銀行的股票，藉此拉抬有關銀行的股價。2015年中國曾爆發兩次股災，「國家隊」也曾連番出手，進場「救市」，如果說中國金融真有什麼中國特色，可能就是這種直接干預的方式，這是西方模式所沒有的。

其實，經濟和金融的規律，乃至股市的運作，只有一套，無所謂中國和西方。股市是自由市場，市場的決定，來自自由買賣的無形之手，絕非政府有形之手所能干預。中國的股市發展，「30年只漲1000點」，與此有極大關連。信心一旦破壞，需要很長時間才能恢復。香港以前是國際金融中心，港股公開透明，有真正的法治，所以運作良好；香港現在受中共全面統治，一切都變了質。領導人一震怒，所有規定立即改變，要市場何用？

中國總理李強，16日在達沃斯世界經濟論壇表示，中國2023年經濟增長5.2%，但論壇上沒有引起什麼關注，因為大家都知道，中國的GDP一定會在5%左右，因為領導人早在2023年3月的人大決定了是5%，數十年從無例外，領導人說了GDP是多少，就必然達標。這是政治干預經濟的最佳例子。

投資銀行摩根史坦利的亞太新興市場研究主管(Ruchir Sharma)在達沃斯論壇說，中國2023年增長5%，是相當不錯的增長，但不是真的，因為中國的情況顯示，工業生產、出口、進口、內需和消費，樣樣都倒退，特別是房市泡沫導致嚴重危機，無論怎麼看，都不像是5%增長的經濟。國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃也在達沃斯會上說，中國必須進行「結構性的改革」，若無根本性的改革，未來數年的GDP將會跌至4%以下。

國際的警告，不能不注意，股市的漲跌，反映投資者的信心，更不是政治號召，所能輕易改變的。