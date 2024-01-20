用自由選舉 守護台灣民主

中華民國台灣再度以民主選舉方式選出新總統，做為2024年全球60多個民主國家的「超級選舉年」，台灣搶得頭香，為民主選舉跑出成功第一棒。可以預見2024年全世界事務面臨嚴峻挑戰，巨大天災人禍勢必接踵而至，從歐陸到中東的地緣政治與意識形態格鬥，勢必持續加深，以今年底美國總統大選 勝負作收，跌入2025年。

美中兩國對這個結果都不意外，尤其是中方對民進黨獲勝，更早已心中有數，各方觀察都同意短期內不會改變美中台現狀。中國選前派高官與美方在華府會談，在智庫釋出「台灣問題是『中國最核心的利益』，是『不能跨越的紅線』」。美國國務卿布林肯「重申維護台海與南海和平穩定的重要性」，同時又與南韓外長與日本外相分別通話。選前相關國家對選舉結果可能產生的衝擊，都有溝通與應變準備。

這次台灣選舉，國際媒體更少見的齊聚台灣。根據統計共有30個國家，超過400家媒體到台灣採訪大選，報導台灣做為從威權到民主轉型，沒有走回頭路的典範，到台積電供應鏈重要性、對中共 武力威懾的反抗靭性等，在此關鍵時刻做出紀實報導。

透過國際媒體的實況報導，世界瞭解台灣選民的確是在對岸多種威嚇下，完成民主選舉。包括紐約時報在內的國際媒體，都明確傳達三黨「維持現狀」的意願。自由派的華盛頓郵報社論稱，「無論誰贏，台灣的自由選舉對中國專制獨裁一大打擊」(Whoever wins, Taiwan's free election is a defeat for China's autocracy)。社論指，中共一貫稱中國人不在乎所謂西方式民主，更認為中國適合高效的獨裁統治，但台灣這次成功選舉正是又一次拆穿中共統治合法性的謊言。

因為大選成功，台灣也從美國國務卿布林肯出席瑞士達沃斯世界經濟壇的談話，更得到國際認證。布林肯受訪時說，「對於兩岸關係，美國和全球許多國家都強烈關注一件事，亦即和平、穩定、不改變現狀、和平解決分歧」、「中國近年來採取的對台措施，其實與中國利益背道而馳。」他說，此一立場已向中共中央對外聯絡部長劉建超表達，白宮國安顧問蘇利文在論壇上也做同樣表示。兩人此刻在達沃斯論壇上的表態，說明美國對此立場鮮明，訊息強烈。

在美中關係上的交往原則，美國總統拜登執政至今一直執行「合作、對抗、競爭」三大原則，至少拜登政府始終沒有放鬆。中方不斷強調台灣問題是紅線，美方支持「維持現狀」，就是「對抗」。

有人質疑美方與中共聯手要「管控」台灣新政府，並從拜登在第一時間就派遣前高層官員代表團抵台訪問，判定這是專程去給新政府畫出紅線，這其實是錯讀美方政策。美台之間沒有正式邦交，沒有辦法讓總統當選人立即專程赴美磋商協調，較英德日法韓澳等各盟國在大選後獲勝候選人第一時間即移駕白宮與總統會商，而總統當選人賴清德無法赴美，美方立即派出代表團赴台，正說明美方與準盟國高規格的無縫合作，各國都看在眼裡。

目前更傳出國會資深參眾議員也將相繼赴台表達祝賀之意，兼紀念「台灣關係法」45周年，各方預估，中共對此將會展開持續強烈口頭與有限度的軍演抗議，更大的抗議制裁行動將在五二○之後展開。

這次台灣大選還有一個亮點，就是吸引了大批海外大陸華人 自媒體到台灣實地觀察採訪。這些海外華人諸多熟悉的網紅大V自媒體，不少是第一次見證華人民主的實踐，從各自直播中可見到他們對台灣選舉掃街文化、造勢現場之熱烈，更對開票的唱票文化，都讚不絕口。拜社群平台之賜，透過YouTube直播，吸引所有海外華人的關注與結果的關切，他們打響台灣做為5000年以來第一座民主燈塔的名號，海外華人自媒體此後會更加關注台灣民主正向發展。

民主制度如何運行沒有劇本，中華民國在台灣的民主發展，也沒有劇本，全民都是演員，這次台灣大選選擇的是何種生活方式與何種方式生存，只有台灣人民公開而堅定的自由民主選擇，才能給11月美國總統大選提供穩定可靠支持台灣的理由。