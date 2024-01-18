減肥藥百家爭鳴 爭奪40億人市場

製藥公司在現代社會往往成為抗議的目標，從以前的愛滋用藥，到現在的新冠用藥，乃至未來治療阿滋海默症新藥，大家往往認為這些製藥公司罔顧公益、唯利是圖，但是製藥公司也抱怨，新藥的研發往往經年累月，沒有長期投資以及合理的利潤 ，不可能有成效。

最新的爭議是減肥用藥；從安進(Amgen)到輝瑞(Pfizer)，幾乎所有製藥公司都在想辦法打入這塊利潤豐厚的減肥市場，以與現存的兩款，諾和諾德(Novo Nordisk)的Wegovy，以及禮來公司(Eli Lilly)的Zepbound競爭。

根據世界衛生組織的定義，身體質量指數(BMI)在25至30之間的成年人被歸類為超重，BMI在30或以上則被歸類為肥胖，全球有超過10億人肥胖，還有更多人超重。按照目前的趨勢，到2035年全球一半以上的人口約40億人將超重或肥胖。三分之一的美國成年人患有肥胖症，讓他們更容易患心臟病 、糖尿病和癌症。

對於每個新年許下心願、承諾改善生活的人來說，減肥總是排名在最前面的願望，減肥藥的問世對大多數人來說，可說是現實生活中的救世主，到本世紀末，這個市場將至少達到1500億元。

雖然這個市場足夠大，足以支持多家藥廠分食，但目前共有70種新的肥胖療法正在開發中，其中6種正在等待FDA監管審查。隨著需求激增，預計將有更多公司進入試驗的最後階段並尋求批准。

減重藥物已被證明可以減輕最多20%的體重，這是伴隨著治療二型糖尿病而意外發現的，其原理是模仿進食後腸道釋出的一種激素，透過抑制食慾，以欺騙身體和大腦的方式，讓人感覺有更久的飽足感，來幫助人們減肥。

高盛分析師研究顯示，40多歲至50多歲的女性最有可能使用減肥藥。而且這些女性並沒有像預期般減少巧克力或酒精的攝取量，反而購買更多美容產品；食品業預計這股趨勢並不會對銷售產生重大影響，客戶將繼續購買他們最喜歡的品牌，只是數量較少，因此食品業者早已未雨綢繆，開發低熱量、低卡路里的小包裝產品，以應對減肥藥風潮再起可能帶來的衝擊。

更有甚者，這些療法可以改善數百萬人的健康。某些研究甚至證明它們還有其他功效，像是可以預防心臟病、糖尿病和關節炎等其他嚴重疾病。

這些藥物並不完美；常見的副作用包括噁心、腹瀉和嘔吐，使用者必須終生服用藥物才能減輕體重，一旦停止，體重就可能回升；因此有些人將這些藥物比喻為鴉片。美國食品藥物管理局(FDA)正在調查減肥藥物的副作用，因為在藥物試驗階段，通常只有數千人參與研究，但當數十萬人開始使用時，往往會發現有不知道的副作用。

減肥藥物的另一個缺點是它並不便宜，每月藥費起碼超過1000元，而且大多數保險都不承保。不過好消息是：10年後第一批減肥藥物將失去專利。這將使學名藥製造商能夠生產更便宜的版本，價格將會大幅降低。

減肥藥物的出現，證明肥胖並不是先天因素，而多是後天形成的。肥胖是現代社會的產物，久坐的工作和大量廉價、高熱量的加工食品，讓腰圍不斷擴大，而體重過重向來會導致一系列健康問題。

為了降低風險和促進健康，減肥可能是必要的。但減肥本身不應該是最終目標，重點應該放在整體健康。減少攝取量和抑制食慾，還需配合有意識地確保身體獲得支持健康所需的營養。

此外，長期注意飲食和生活方式也很重要。當一個人停止服藥時，原本要治療的病症常會復發，就像停止服用高血壓 藥物，而不改變飲食和生活方式，高血壓就會回歸，治療膽固醇和肥胖症的藥物也會產生同樣的效果。

世界上約有10%的人挨餓，而過胖的人也有相似比率。肥胖的恥辱，讓太多人生活變得悲慘；科學的進步能夠給人類生活帶來改變，但是要注意負面效應，才能真正造福更多人。