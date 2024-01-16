美國動作頻頻 重申一中制約兩岸

台灣總統大選揭曉同日，美國總統拜登 重申，「我們不支持(台灣)獨立」。國務卿布林肯等官員都強調，美國「一個中國」政策不變，是基於台灣關係法、美中三個聯合公報和六項保證。美國除了安撫北京，也在約束賴清德 選前說「堅持不走回一中老路」可能的冒險，兩岸都不能踰越改變現狀紅線，意味台海將繼續「冷和平」狀態；而中共 如取消兩岸經濟合作協議(ECFA)中各種惠台政策，台灣每年可能失去對陸貿易700億元順差，經濟受重擊，賴清德能否政策「髮夾彎」化解危機，情況不樂觀。

美國重申「一中政策」，和中共的一中內涵有微妙差異。美國強調反對任何一方片面改變現狀(台方宣布台獨或陸方發動武統)，不支持台獨，支持兩岸對話，期待兩岸以和平、不受脅迫，且能為兩岸人民接受的方式解決歧見，意味美方不會施壓賴清德與北京接觸，會依六項保證繼續協助台灣強化自衛武力，深化美台軍事合作。美國14日還派遣前高官組成的訪問團到台北，確認總統當選人的政策。

與其說美中要「共管」台海，不如說，美國結合各盟邦強力遏制中共，確保台海現狀不變下，中共嚇阻台獨，但也是「被管」一方。主導權掌握美國手中，中共如動武將開啟潘朵拉魔盒，習近平決策如夠理性明智，應不致採進犯台灣的下下策。

美國對台做法益趨檯面化，此包括，一，美國所有做法都著眼把台灣置入美國戰略利益框架，予取予求。拜登、眾院議長強生、前眾院議長裴洛西和眾多議員選後第一時間發表言論。美國代表團抵台訪問，有評論認為，美國把台灣視如「領地」，台灣徹底變美國的傀儡。

二，台灣「疑美論」者認為，美國將台灣放進鳥籠，已成美國傀儡，AIT前處長包道格的話最具象。他說，「零意外」是他給台灣新領導人的建議，賴清德應善用與美方密切溝通管道，確保美方事前知道台灣任何可能影響兩岸現狀的意圖或行動，這是管控兩岸緊張和兩岸議題的重要方式。

從這些角度看，蕭美琴是生動註腳。她有一半美國血統，其母蕭邱碧玉(Peggy Cooley)是道地美國白人，蕭美琴任台灣駐美代表期間，與美國國務院官員水乳交融。美國樂見她當選副總統，日後可能肩負台美更多溝通重責。

雖然台灣藍綠政黨都和美國交往密切，但國民黨主張「九二共識」，與北京和平交流，從選前美國智庫、學者或官員言論，都暗指民進黨更符合美國利益，美國樂見賴清德當選；國民黨內外交困，與主流國際情勢和民意脫節，輸得不冤。

台灣被放進美國利益框架下嚴管，如何維持自主性，是台灣朝野面對的嚴肅課題。尤其兩岸ECFA北京如拒絕繼續讓利，調高關稅、減少台灣農產進口等，即使台商已大量撤出大陸，轉進東南亞等地，但台灣對大陸每年600億至700億元順差，農產品銷大陸都很重要。賴清德當選後如再惡化，台灣要趁機另尋出路，或讓人民同遭其禍，「務實台獨工作者」面對比蔡英文更險惡的挑戰。

台灣邦交國在蔡英文執政期間從22國跌至13國，現在又丟掉諾魯的邦交，賴清德能維持多少？是讓台灣增加國際能見度，或情況更黯淡難以維持現狀？都是賴清德的新難題。

選前流傳，指美國有三個最危險朋友：烏克蘭的澤倫斯基、以色列的內唐亞胡和台灣的賴清德。美國懼怕被三個朋友拖入戰爭，迄今已援烏克蘭750億元和巨量軍備武器；美國歷年援以色列更達1580億元，俄烏和以哈兩場戰爭就像無底洞拖累美國，美方因此極力想管住兩岸，避免引發美中戰爭，拜習峰會已有溝通。

美國提防和中國開戰，不是愛國粉紅們宣稱的中國多強大，經貿科技領域，美中正進行無硝煙戰爭，美國被伊拉克、阿富汗戰爭拖累20多年，兵疲馬困、國民厭戰，亟需調養生息振興國力。美國空前慎戰，不表示無力開戰，而台海如成火藥庫，兩岸同胞同遭其大害。

台灣的民主觸怒北京，誰當選，中南海都不高興。這次台灣選舉海外大陸移民空前關注，網上盡是感歎大陸政治走回頭路、經濟低迷，更寄情台灣民主自由，能為中國未來開新路作借鑑，讓人民有機會選擇領導人。中共網上全面封禁#台灣選舉、#賴清德當選等詞彙，北京最害怕和更難防堵的，正是這條人類發展的正確道路。