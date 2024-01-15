民進黨勝選四功臣 台海未必高危險

中華民國總統和立法院大選結果揭曉，中共最不喜歡的賴清德 當選總統，得票率僅40.05%、民進黨 在立法院也僅獲51席，未過半數，意味綠營無法任意推動在野黨不贊同的政策；而民進黨三連莊執政，或意味台灣拒統、走獨立自主(與台獨仍有差別)的全民主體意識，愈趨固化成熟，國民黨 如不調整，將難重返執政，甚至可能泡沫化。至於綠營勝選，北京不致有大動作回應，台海未必像外媒說的是高度危險年。

歷史發展往往有異數催化，賴清德、蕭美琴搭檔選前各項民調遙遙領先，最後勝選背後有四大「功臣」：柯文哲、習近平、馬英九和美國。侯友宜、趙少康僅獲33.49%選票，無法扭轉潮流大勢，與上述「功臣」也有關。但國民黨獲52席立委，雖未達113席過半數，卻成國會最大黨，就看日後如何運作，制衡民進黨執政。

形容柯文哲是賴清德勝選最大功臣，只要從他拒與國民黨合作，最後得票率僅26.46%可知，如「藍白合」成功，兩黨相加獲票率可達59.95%，勝過賴清德的40.05%。雖然藍白合未必能100%轉移柯文哲的選民，但柯堅持不願任侯友宜副手，讓七成民意要求下架民進黨的願望落空。民眾黨在立院僅獲8席，證明柯文哲白皮綠骨的盤算有利綠營，他也成挽救民進黨執政最大功臣，民眾黨立委成關鍵少數，未來選擇和國民黨或民進黨合作，都可影響大局。

習近平為何是民進黨勝選第二大功臣？民進黨執政劣績斑斑，譬如蔡英文論文造假風波、高端疫苗弊案、雞蛋進口圖利特定廠商，各縣市基建經費普遍高於正常預算數倍乃至數十倍，還有賴清德萬里老宅違建風波，都未撼動綠營選民意志，主因就在北京在香港的作為違逆人權、自由和民主，「反送中」後北京遏制港人自由，香港奄奄一息，大陸人民也被高壓統治，都讓台灣人看到警訊。

台灣年輕人為確保台灣免受中共統戰，加上綠營長期綠化教育，激化台灣選民鞏固台灣意識，即使民進黨政績再差再爛，都能靠拒統反共扳回劣勢，習近平執政後加大這種效應，使選民拒絕主張與大陸友善交流、防範戰爭的候選人。

再次，美國政府選前再三重申，不偏袒任何政黨和候選人，但從媒體、智庫或學者言論，卻有濃厚「偏好」綠營痕跡。選前白宮披露選後組團訪台，眾院通過兩個友台法案，議員們表態挺台灣，都在向北京施壓，暗示台灣選民選擇方向。

抗中反共已成國際氛圍，綠營遙相呼應，台灣也成西方的戰略棋子，而國民黨還在倡議「友中」或一中各表，兩者格格不入。什麼才是台灣最有利定位，國民黨已難向選民說清楚，對外討好不了美歐，對內拿香跟拜，又競爭不過民進黨，所有外在因素都有助民進黨連莊執政。

馬英九政治智慧太低，選前接受德國之聲專訪，聲言中國實力強大，美中如發生戰爭，美國蘭德智庫18次兵推美軍都慘敗，台灣實力與大陸相比更懸殊，不該用武力防禦來解決兩岸問題，而該用「九二共識」為基礎和談解決，他強調台灣可相信習近平。專訪在選前10日播出更不利藍營，逼得侯友宜須澄清，他的兩岸主張和馬英九不同，力圖切割。不少評論說，有馬英九這樣的同志，國民黨還選得贏嗎？罔顧國際和島內外情勢，馬無形中成為賴清德的另一助選員。

這次台灣總統選舉，國民黨有句口號：票選民進黨，台灣變戰場；而民進黨反制的口號是：票選國民黨，台灣變香港， 都相當形象化地描出大選結果的可能影響。台灣選民用選票選出北京最不喜歡的賴清德，表達對專制獨裁的排斥，堅持自由民主和自主獨立信念。

就像海外大陸移民貼文，台灣是浩瀚沙漠中唯一的綠洲，是中華大地僅存能自由選擇領導人的土地，也是華人能當家做主的社會中，最後一片自由淨土，相當貼切和令人感慨。

拜登與習近平去年11月舊金山峰會，已警告中共勿介入台灣大選。北京對選舉結果不排除有軍演等表態，但在大陸經濟低迷、危機四伏下，台海應不致像西方媒體說的，今年是高度危險年；其實「務實台獨工作者」賴清德想繼續切香腸、實現台獨的空間有限；台灣已多次政黨輪替，下架民進黨雖未成功，也可用平常心看待。