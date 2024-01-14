美國嚴控、中方自制下的台灣選舉

台灣的總統大選結果已經揭曉，民進黨 正副總統候選人賴清德 、蕭美琴，以40.05%，總票數558萬票，贏得第16任總統、副總統。

這次民進黨再度執政，是台灣全面民主以來，首度12年的連續執政，但這未必反映出民眾對民進黨的信賴，事實上，選前民調多次顯示，而也獲得最後選票證實，有近四成的民眾希望換黨執政，這也從蔡英文當選比率高達57.13%，票數更勝過賴清德259萬票，可以看得出來。

雖然賴清德一路領先，但是最後的結果卻是「雙重少數」，不僅總統票數減少，立委席次也只有51席，從原來可以單獨過半，現在竟然把第一大黨拱手讓給國民黨 的52席，未來他在人事同意權與重要政策推動上，都會遭逢障礙，賴清德勢必也要展現政治彈性，試圖與第二大反對黨民眾黨結盟，才能順利施政。

國民黨這次敗選，並不冤枉，一路走來，競選策略錯誤，內部團隊不合，最致命的是候選人不對，侯友宜本來是吸引中間選民的適當人選，但是選戰打到最後，國民黨支持群眾卻仍然侷限在傳統藍營，這是嚴重的警訊，台灣社會的變化，以及年輕選民，已經把國民黨拋在身後。

國民黨敗選後，必然有檢討，以及隨之而來的改革，我們希望這是選擇正確策略，重新站起來的開始，而不是陷於無止境的權力鬥爭，新的領導人必須要團結一切可團結的人，老一輩政治人物更應知所進退，讓新一代能夠當家。

民眾黨才創黨四年，但已經證明自己的確是台灣政壇的第三勢力，可是現在還是一人政黨，柯文哲得票26.46%，民眾黨的政黨票比率則只有22.5%，柯文哲並不能把對自己個人的支持度，轉移成對政黨的支持度，未來民眾黨是否會重蹈過去新黨、親民黨、乃至時代力量的覆轍，成為泡沫政黨，有待接下來柯文哲的努力。

不過這次選舉中的特殊現象是民眾黨對年輕選民的吸引，柯文哲「垃圾不分藍綠」的說法，吸引了大量討厭藍，也討厭綠的選票，這些人大多數是年輕選民，國民黨既不能讓他們在最後一刻「棄保」，民進黨也沒有辦法讓這些人「歸隊」，未來他們的意向，將是三黨爭取的焦點。

這次大選中的政策歧異並不大，選戰的焦點還是放在個人的私德與人格特質，雖然三個候選人各自有大陸政策，但是大同小異，外交政策與國防政策，也都同質性很高，對比美國兩極化的議題對立，或許是件好事。

這次選舉受到國際空前的重視，全球200多家媒體都派人實地採訪，焦點在於台灣會選出怎樣的領導人，而中國會有什麼事前介選、選後軍事動作，可是出乎台灣與世界的預料，除了幾個高空氣球之外，大陸幾乎沒有任何文攻武嚇。

當然北京在選前拋出取消部分台灣進口貨品的優惠待遇，甚至威脅要廢除部分ECFA條款，都可以算做是經濟脅迫，可是這三年疫情期間，台灣對中國大陸的出口占比從最高的43.9%下滑到35.2%，達到21年來的最低水平，這意味著中國脅迫的力道減弱，而且如果真的廢除了ECFA，等於自廢吸引台商的胡蘿蔔，同時中國也深知，介選將會有反彈，反而事與願違。

一般估計，不僅事先動武演習的可能性不大，事後動武的可能性也小，這是因為習近平現在面臨國內經濟困難，軍方貪腐整肅正方興未艾，不只沒條件動武，連演習恫嚇，都力有未逮，這在11月拜習舊金山高峰會時，就已經顯現，習近平急於就台灣議題，與拜登達成某種諒解，避免美中衝突。

事實上，這兩個多月的選舉中，我們可以發現，中方的軍事動作異常節制，沒有大規模戰機越過中線，也沒有宣布任何軍事演習，而在此同時，美國對民進黨候選人賴清德的言論，異常關注，動不動就有與政府有關的學者提出「建議」，而賴清德的「失言」，也立即獲得賴或蔡英文本人的澄清。

近日中聯部部長劉建超赴美，與美國副國安顧問、國務卿等高官會談，也是就選後的情況交換意見，美國隨即宣布由前民主黨、前共和黨國安高官赴台，會晤總統當選人，避免兩岸之間有任何誤判。

台灣總統大選，是今年50幾個選舉中的頭一樁，看起來，是在美國嚴控、中方自制的情況之下，順利完成，輸的一方與贏的一方都展現了良好的政治風度，讓台灣的民主進程又往前一步。