不能讓國家級警報 成為狼來了謊言

中華民國國防部 9日突然數度以中、英文形式發布國家級警報，指中國大陸發射衛星已飛越南 部上空，英文訊息還稱「Missile Flyover」(飛彈飛越)，引發民眾恐慌，更讓外界懷疑，這是民進黨利用國民恐懼心理，在打認知戰。

其實這是大陸與歐洲太空總署的衛星發射合作案，事先都有公告，讓周邊國家知道，按理說，軍方應該先行作業，列入偵查的注意事項，不應該不知道才對。

如果確實是在特定時間(9日下午)，從特定地點(西昌衛星發射中心)，高度又是500公里，根本對台灣不構成威脅，只要監視即可，無須啟動警報系統，更況且去年11月，中共 發射衛星，同樣經過台灣上空，國防部也只有事後發新聞稿說明。

至於民進黨總統候選人賴清德所說，可能會有火箭殘骸墜落台灣，所以國防部才要警告之說，有人也引日本對北韓火箭的簡訊警告為例解釋，但事實上，大陸衛星發射技術已經非常成熟，這次所使用的長征二丙兩節式火箭，火箭燃燒後，殘骸的墜落點分別在貴州貴陽與湖南郴州，就算發生再大的意外，也無法落到1000公里外的台灣。

根據國家災害防救科技中心資料，來自災防告警系統的國家級警報共有23種，其中「防空警報(飛彈空襲)」類別簡訊有五類，本是「罐頭簡訊」，並不包括「衛星運載火箭」的類別，9日發布的國家級警報內容，超出事先核定的範圍，有自行編寫的嫌疑。

台灣的國防部另外解釋，是發現運載火箭偏離航道，所以才發布警訊，這更是鬼扯，如果偏離航道，衛星將不可能如計畫送上太空軌道的，但是現在「愛因斯坦探針」衛星，已經進入了預定軌道，更反證國防部扯謊。

為了卸責，國防部還搬出美方作擋箭牌，國防部首度透露，這次因應過程曾動用飛彈威脅預警系統，而這套系統是以空中長程預警雷達為主體，連結台北與花蓮兩座飛彈預警中心與愛國者防空飛彈連；其中空中長程預警雷達指的就是位於新竹樂山的「鋪路爪」雷達系統，目前由美方國安情報人員駐防。

也許國防部是想要藉此彰顯台美國防合作，或者是美方要求台灣方面發布國家警報的，但無論如何，都應該是台灣自己要做的決定，這就牽涉到台灣的國安決策系統的問題。

發布國家警報，驚動全台，照國防部說明，是作戰指揮部指揮官本於權責，自行做的決定，但是外界對此，將信將疑；作戰指揮部位於公館蟾蜍山，最高層是中將指揮官，但是在更高層的還有衡山指揮所，由副參謀總長以上的長官值班，難道發布全國警報，在選前這個敏感時刻，不需要向上請示？如果中將就能自行決定，這樣的國安通報系統，著實讓人擔心，如果不是，也不應該讓現在的作戰指揮部指揮官負責。

國家警報發出後，主要的國安首長的反應其實讓人啼笑皆非，行政院長陳建仁在立法院備詢稱，「接到簡訊中國發射飛彈」；外交部長吳釗燮在國際媒體記者會上表示放心，這是通過「越南」上空的。

蔡總統當時在高雄助選，第一時間她還從高雄市長陳其邁的智慧手表中才看到訊息，她說，「也有可能是我們要選舉了，跟我們示威一下、干擾一下，也可能是射不準、射到歪掉」，她的反應其實也是狀況外。

如果真的是中共飛彈，基於政治考慮，也有可能不發布，就像前年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共軍演，其中四枚飛彈，就飛越台灣上空，但當時軍方受到國安會的指示，未發布消息，直到日本防衛廳公布演習飛彈落點，才戳破了謊言。

既然當時是政治考慮，擔心民心士氣受影響，事後解釋稱，飛彈飛行路徑是在大氣層，對本島不構成危害，現在也可能是政治考慮，把衛星當成飛彈來發布，目的就是為勝選。

不過如果真的為了政治目的，做選舉操作，這是非常危險的，此時正有幾百名國際媒體記者在台灣採訪選舉，大家都對台灣百姓對「飛彈」來襲的警報，無動於衷，都嘖嘖稱奇，殊不知台灣民眾早已被「狼來了」的謊言給麻木了。

不可否認，中共是有可能以飛彈奇襲台灣，這是斬首作戰的一部分，如果屆時真的發生了，現在的謊報，將對國軍、國家警報系統，乃至國安單位的決策公信力，都產生造成巨大傷害，屆時後悔恐怕都來不及了。