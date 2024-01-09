怕輸而忍受拜、川 第三選擇難如願

美國兩黨很清楚，拜登 、川普 都不是選民的最佳選擇，更不是讓國家振興強大的理想總統候選人，但眼下兩黨都怕輸去白宮寶座，都在忍耐。拜登老態愈來愈凸顯，支持度僅剩33%至36%，創就任以來新低。全國民調，川普支持率以38%贏過拜登的36%；另一民調顯示，六成選民不滿拜、川兩位候選人，期盼有第三選擇，尤其年輕選民對兩黨不滿，不想從川普、拜登之間二選一。拜登連任蒙上重重陰影，是否刺激民主黨換人，未來數月大選是否出現戲劇性變化，很多選民還抱期待。

很多人指責美國民主衰落，主因除了意識形態針鋒相對，譬如政府開支、墮胎權、資源分配等兩黨想法南轅北轍之外，國會妥協協商機制蕩然無存，預算法案常無法過關，互相杯葛，造成聯邦政府十年內四次關閉，掌握多數就「以眾暴寡」，政黨立場高於國家利益，兩黨都無法真正反映民意。從2024年大選拜登、川普都僭踞候選人領先地位，悖逆多數民意，兩黨卻無能為力，就可看到兩黨政治失敗。

從2023年中迄今，各種民調顯示，高達七成多選民不希望再看到拜登、川普對決，譬如美聯社/Norc民調，77%美國人認為，拜登如再次當選，就職時快82歲、卸任時逾86歲，將無法履行好職責；另有51%選民認為，川普也年近80歲，他讓選民們首先聯想的是腐敗、不誠實和狡猾等印象，同樣不適任總統。僅有24%選民希望拜登參選，30%選民希望川普參選，但兩黨卻被拜、川兩人挾持，不僅無法反映多數民意，反而成為「阻隔」民意的最有力機制，讓拜登、川普予取予求。

相對於組織嚴密、中央領導的「剛性政黨」，如中國共產黨或過去的國民黨等，美國兩黨都屬「柔性政黨」，不設黨主席，黨員隨意進出。拜登能霸占候選人地位不放，固然因兩黨都有尊重總統在位者，優先擁有參選連任權利，黨內地方諸侯會「讓賢」，不與現任總統爭取提名總統候選人。但這個機制也使拜登的進退，完全操在他一人手中，副總統賀錦麗、加州州長紐森、密西根州州長惠特墨等人不敢挑戰，黨內迄今只有甘迺迪家族後輩小羅伯‧甘迺迪和女作家威廉森宣布參選。

拜登團隊現已察覺大勢不妙，民調支持度續跌很難挽回，黨內似未見有可左右拜登意志的重量級人物。而初選即將起步，時間緊迫，拜登還面臨共和黨 主導的眾院即將發動調查和彈劾。他的次子杭特是否收受中國、烏克蘭等企業數百萬元「顧問費」，父子如何區隔，使拜登風險升高，支持率可能再向下探底。

反觀川普，他被控四大刑事案，共涉及37宗罪嫌，包括私扣國家機密文件、煽動國會暴亂、教唆推翻或改變大選計票結果等，都等待法院審判或正在審理中。他如被定罪，是否會入獄？獄中參選總統，如當選了能否就職，或特赦自己？尤其科羅拉多州、緬因州判定他涉及憲法第14修正案規定的叛國行為，不能參選總統，預料聯邦最高法院會做出有利他參選的判決，為他解套，但不會影響所有刑事案審判。

共和黨主流派或建制派明知，川普靠民粹綁架了共和黨，他的理念、作風和政策，與傳統共和黨人差距很大。但他在黨內支持率達61%，初選民調輾壓排名第二的海理、德桑提斯等人達50個百分點以上。共和黨多位大金主也不再挺川普，但川普靠官司凝聚人氣，共和黨愈來愈多參眾議員表態背書川普，整個黨因政治現實利益，不得不向川普低頭。

歸納起來，兩黨都怕輸去大選，寧願犧牲理想或原則，「含淚」支持被六、七成民意否定的拜登和川普，而選民意志被兩黨初選忽視，寧非美國民主的怪現象？這種只要勝選，不顧民意的現象，就像總統選舉人團制度，各州選舉人票得票數多的候選人全拿，造成普選得票數少者反而當選的怪現象。亟需修憲改為全民普選投票決定勝負，但修憲門檻高，短期內無解。

擁護第三勢力，想繞過拜登、川普，選舉的歷史經驗顯示，第三勢力獨立參選很難成功。民主黨這廂怕川普上台，相信拜登能擊敗川普；共和黨那廂畏懼川普民粹感染力，深怕除了川普，沒有人能贏拜登。既然大家都怕輸，只好委屈自己、委屈所有選民，忍痛讓拜登、川普兩位老人再次對決。