靠蔡英文救援的賴清德災難

台灣總統大選進入倒數，由於國民黨總統候選人侯友宜一句「中華民國 憲法是兩岸的護國神山」，民進黨總統候選人賴清德 先是說「神話」，後又說「中華民國（憲法）是災難」，竟成為自己選情大災難，讓藍營猛攻民進黨將國家帶向災難，逼得蔡英文 總統都要以元旦記者會神救援，強調中華民國憲法不是風險，把中華民國「九二共識化」才是風險。

賴清德這連串災難說會造成多大衝擊，從蔡英文臨時舉行元旦談話提問記者會，並一再迴護賴清德，強調「這是我的記者會」，不讓賴再說話來看，顯然民進黨也認為賴這些談話影響甚大，除了由蔡英文出馬救援別無他策，因此元旦記者會就看到蔡英文揮灑的風采，賴清德就像個做錯事的男孩，滿臉沉重地在一旁「罰站」，這樣的形象對一位選舉中的政治人物而言，絕對是莫大的傷害。

更麻煩的是，賴清德因難以甩掉「務實台獨工作者」的說法，一直讓美國政界和學界有「疑賴論」說法，擔心他台獨傾向會成為美中台關係的麻煩製造者。賴清德在選舉過程中非常自制，不再提台獨論，也強調要追循蔡英文路線，支持兩岸維持現狀。然而在辯論會上，賴清德不但「口誤」說出中華民國是災難，還說出中華民國跟中華人民共和國互不隸屬說就是台獨，直接把蔡英文路線定義為台獨，賴清德屢踩台獨論和兩國論紅線，正如趙少康說的，賴的說法反應他的信仰，把賴清德、台獨、戰爭結合的三位一體才是台灣風險和災難。

不管賴清德的災難說是不是口誤，他一再犯錯其實已經對蔡英文政府帶來困擾，柯文哲就諷刺美國在台協會會打電話給總統府，稱「蔡英文要氣得吃普拿疼」。

在這場選舉中一再強調中立立場的美國，未必會打電話，但據說總統府已透過管道向美方有一定說明。不但由蔡自己說明依照憲法和兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，本來就是總統應該做的事，賴清德和副總統候選人蕭美琴也利用各種場合，重申依中華民國憲法和兩岸條例處理兩岸關係，希望能為賴清德的災難說洗白。

蔡英文不是第一次為賴清德救援，賴在去年7月一句「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已達成」，這席話讓美方要求台灣解釋，就讓蔡在接見外賓場合裡，一再強調賴會延續蔡路線，為賴背書保證。只是一再要靠蔡救援，對賴清德而言，實在是莫大的羞辱，而蔡賴兩人在總統元旦談話記者會上的表現，再再說明了沒有蔡英文的加持，賴難撐大局，更坐實了美國政界、媒體「疑賴論」的顧慮是有道理的。

許多人在抨擊賴清德的兩岸政策，常提到他國安團隊人才不足，也會讓賴容易在兩岸政策上踩紅線，再加上他個人政治信仰和固執的性格，以至在美中台關係談話上一再出包，諸如賴發言人趙怡翔在德國之聲專訪中，被逼出「台灣人已無法接受和平統一」說法，既否定了「維持現況」不做決定的說法，自斷未來可能和平選項，要讓對岸做「和統無望」，武統才是辦法的判斷，在在說明賴陣營在處理兩岸問題上，缺乏經驗與智慧，缺乏與美國、大陸周旋的智慧與能力，更難見賴團隊在兩岸政策上的戰略眼光，令他擔任台灣未來領導人的資格備受質疑。

民進黨在選舉最後階段，猛打蔡英文開車、賴清德接棒的「在路上」廣告，也是要寄望蔡英文當年得到高票的魅力能轉移到賴身上。然而今非昔比，因為蔡英文在內政上諸多舉措爭議，已讓辣台妹的光環消退，再加上民眾黨柯文哲對青年票的吸引力，也讓賴清德在中間選票上難以突破，於是頻向獨派主張靠攏，在選舉策略上做這樣選擇可以理解，但未來一旦要主政，如何能學到蔡英文的把舵本事，顯然賴還有很多功課要做，更何況，當下美中台關係和台海局勢遠比蔡主政時複雜險峻得多，賴清德能否安全上路，許多人都打上問號。

蔡英文在這幾波神救援過程裡，已經奠定了她在民進黨內難以取代的領袖地位，未來的政局裡，扮演著舉足輕重的角色，雖然蔡英文已經做出想退休遊山玩水的輕鬆狀，但以民進黨在這次總統大選處境之艱，未來的政治難題還所在所有，蔡當然不會是太上皇，但賴清德的狀況，實在也少不了蔡的神救援，這才是問題的關鍵所在。