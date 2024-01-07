2024蘋果危機 成也庫克敗也庫克

蘋果開年黑，股價連跌四天，至5日收盤跌了5.9%，市值蒸發1760億元，比通用、福特和克萊斯勒加起來還多，等於損失了三家汽車公司；蘋果5日收盤市值2.81兆元，市值第二大的微軟 為2.73兆元，只比蘋果少850億元，此消彼長，大概不出數個交易日，微軟就可取代蘋果，成為全球市值最大的公司。

蘋果這波大跌，主要因為兩名華爾街知名分析師接連調降蘋果評級，首先發難的是巴克萊(Barclays)的龍格(Tim Long)，將蘋果降為「拋售」級，把目標價減至160元，比12月29日年底最後一個交易日的收市價192.5元還要低16.8%，可見他對蘋果有多麼不看好。為什麼他如此悲觀？主要是2022年10月至12月出現多年來的首次收入下降，到上季已連續四季收入不增反減；另外，智慧手機市場飽和，分析師不看好蘋果的未來增長。

同樣將蘋果降級的Piper Sandler的庫瑪(Harsh Kumar)也說，iPhone的需求下降，特別是中國市場需求疲弱，又占了蘋果總體收入的20%，因此影響至大。更重要的是，2023年中美科技戰加劇，令蘋果的中國處境愈來愈危險。2023年初，中國政府已禁止公務員將蘋果手機帶進政府建築物；8月底，華為推出新旗艦手機Mate 60 Pro，禁售加緊推行；到了12月中，彭博報導，禁售再進一步擴大，範圍擴至八個省，釀成蘋果危機。

以前蘋果與中國政府的關係良好，iPhone在中國的銷售一直沒有問題，但中美的科技戰和晶片戰惡化，拜登政府在2022年10月和2023年10月啟動兩輪晶片禁售，最新禁售特別針對輝達的高峰人工智慧(AI )晶片，商務部長雷蒙多誓言，阻止中國發展先進的AI技術。在這種情況下，蘋果在劫難逃，成為犧牲品。

2022年中國封城，導致工廠停工和供應鏈中斷，iPhone部分生產線開始撤到印度，蘋果推行一項五年去風險計畫，希望將25%的iPhone生產線移到印度。「商業內幕」報導，中國政府表面不說，但對蘋果撤走生產線大為不滿，這或許就是禁售的背景。2023年9月，中國政府曾否認禁售，但到了年底，又再次擴大禁售；這種情況令人猜測，只要中美科技戰繼續，禁售就只會擴大不會減少，蘋果的處境只會愈來愈困難，再往下去，禁售可能發展至全中國。

蘋果創辦人喬布斯2011年去逝後，庫克 接任執行長，至今12年，矽谷科技界一致認為，他任內的最大成就是將蘋果的組裝線和供應鏈移到中國，利用廉價工資，賺取巨利(蘋果一直壟斷600元以上高價手機的市場，目前的市占率仍高達71%)，蘋果因此在庫克主政下，市值不斷攀升，先破1兆元、再2兆元、以至去年6月突破3兆元。在「走向中國」的策略中，庫克不斷向中國政府低頭，例如交出用戶的個資，以及在中國建數據庫，以符合不輸出中國數據的規定；2021年12月媒體揭露，庫克早於2016年，曾與中國政府協議，投資2750億元，幫助中國發展科技，藉此逃避蘋果產品被政府監管的規定。

庫克現在的問題是，以前他的中國路線成功，讓蘋果在中國發展和發財，相比之下，不肯低頭的谷歌和臉書，無法叩開中國大門，只能撤出中國，但現在中美對立，庫克如何去化解蘋果的中國問題？他會繼續讓蘋果留在中國發展？抑或蘋果不得不將生產線移到印度和越南？如果北京再不賣蘋果的帳，蘋果就會受到更大的壓制。以前成功的是庫克，現在失敗的也是庫克。

進入2024年，蘋果真的是危機四伏。除了中國難題，人工智慧是庫克必須面對的大浪潮。微軟因為及早投資OpenAI，研發出開創新時代的ChatGPT，微軟因此搭上AI的時代列車，股價扶搖直上。但庫克不是喬布斯，沒有喬布斯的遠見，至今還無法定出蘋果的AI策略。微軟上周已率先在鍵盤上裝上一個AI按鈕，微軟電腦的使用者只要按一下，就可直接使用ChatGPT；華爾街還猜測，微軟和OpenAI今年將會推出「AI手機」。其他科技公司也正在密鑼緊鼓推出AI產品，今年將會像浪潮般掩至，庫克如果再不動，iPhone和蘋果可能被AI浪潮淹沒。

庫克曾多次說，蘋果已有接任人選，但他還沒有決定何時退休。蘋果的中國問題和AI發展問題，是2024年蘋果面對的生死攸關的考驗；如果庫克難以應付，他可能被迫引退，將難題交給接任者。