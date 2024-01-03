習近平清洗軍隊 透露火箭軍弱點

2023年結束前，中國國家主席習近平展開對解放軍 高層的大清洗，包括聯合參謀本部、火箭軍 有九位將領被全國人大罷免委員資格。包括三名上將、四名中將、二名少將失去人大委員和軍中職位，有人已去職被羈押、有人失去自由待發落。火箭軍和裝備部是重災區，空軍、海軍都有將領落馬。海內外評論都認為，這些「習家軍」因貪腐落馬，顯示習整飭軍紀才剛開始，火箭軍和裝備部腐敗，意味解放軍戰力有致命弱點，未來五至十年或許不敢對外發動戰爭。

台灣的總統大選即將投票，解放軍磨刀霍霍，習近平在年終談話又重提「兩岸是同一家庭的成員，祖國統一是歷史必然」之際，中共 展開解放軍人事大清洗，固然顯示「反腐永遠在路上」決心，但也顯露習掌權後歷經十年反腐徒勞無功。這些他親自選定、親自授階的將領，彼此利益關係盤根錯節，軍備龐大預算構成的利益鏈，使習家軍繼續貪腐分贓，引致反腐清洗。

海外不少評論認為，解放軍各軍種中，對美國最具挑戰和科技威懾實力的火箭軍，也是號稱武統台灣打前鋒、能發動第一波飽和攻擊的火箭軍，竟是腐敗最嚴重的軍種。這樣貪腐，一旦開戰，各種火箭能否像宣傳的那樣準確有效、將領們是否聽命，會不會像大清北洋艦隊一樣，一敗塗地，外界有理由懷疑。但也慶幸解放軍缺乏戰力，不致威脅美台。

被撤職、被排查落馬的將領，除了曾領導火箭軍的前國防部長魏鳳和失蹤多時，新近被除名者包括前兩任火箭軍司令員周亞寧、李玉超兩名上將，火箭軍副司令員李傳廣中將、火箭軍裝備部部長呂宏少將，還有中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中中將、前中央軍委裝備發展部副部長張育林、饒文敏兩名少將；另外還有前空軍司令員丁來杭上將、南部戰區副司令員鞠新春中將。

火箭軍被「一鍋端」，印證了月前海外媒體傳言，火箭軍高層全面被習整飭。數月前，前外交部長秦剛失蹤多時，後來證實他落馬，是涉及洩漏火箭軍機密給外國。但更多專家認為，以火箭軍性質，解放軍其他軍種都未必知悉其秘密，何況外交系統和軍方向來不搭調，秦剛如涉洩密，應與火箭軍無關。

美軍印太司令阿奎利諾上將去年7月警告說，中方如發動戰爭，美軍可在24小時內給解放軍帶來毀滅性打擊，美軍可攻擊解放軍逾1000個目標，因為美方掌握中共火箭軍的所有部署配置狀況，讓中方看到什麼是「人間煉獄」(Hellscape)。

有人揣測，上述兩個現象被聯結起來，才查出火箭軍高層涉洩密和貪腐，幾根蘿蔔帶出一堆泥。不但火箭軍高層收賄，中央軍備發展部，乃至海軍、空軍都有將領涉案，這可能只是開始，再查下去，中國數百家軍工裝備有關零組件供應商，可能都難逃干係。而這類企業太過敏感、利益龐大，除了紅二代、紅三代背景的家庭，誰有能力和解放軍裝備扯上關係？除了查軍方，習近平會不會、敢不敢撼動紅色家族利益，只有等看發展才知。

在人大撤銷九名將領資格前，中國全國政協已撤銷中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團董事長吳燕生、中國航天科工集團副總經理王長青三人的政協委員資格。港媒報導，他們捲入火箭軍和軍事裝備採購貪腐案；換言之，和前國防部長李尚福落馬有關。詭異的是，有評論質疑，與習家有私交、極獲習信任的前解放軍總裝備部部長、現任軍委副主席張又俠卻平安無事，而他先後任期的部長或副部長都落馬了，其間是否透著蹊蹺？

這次解放軍高層涉貪牽連甚廣，火箭軍前後任高層幾乎被清空，顯然領導經驗和管理多少會出現斷層。而國防部長由有南海艦隊資歷的海軍司令員董軍接任，是又一次破格提拔，海軍出身者首次接任防長，究竟是打破用人框架，著重強化區域安全對話，或軍中已無人可信任、可重用？會不會像破格提拔秦剛一樣，日後再出新問題？都待觀察。

路透引用專業人士分析說，習近平對軍隊將領全面清洗需要更多時間，將減緩中共在地緣政治緊張下推進軍事現代化步伐。軍方高層異動也是習的一大挫折，近年中共不惜重金採購研發高端武器，期望2050年建成世界一流軍隊，但中共將領和軍事裝備供應商被查辦，戳破了這個光環。