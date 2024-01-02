川普參選權利 引爆法律和政治戰爭

繼科羅拉多州最高法院裁決川普 參與國會暴亂屬叛亂，應依憲法第14修正案禁止其擔任聯邦公職後，緬因州州務卿貝洛斯領導的最高選務機關上周四宣布，依憲法第14修正案，川普不得列名該州共和黨總統初選選票上。即使部分州可能跟進作類似裁決，但明尼蘇達、密西根兩州已裁決，川普可參加黨內初選；加州州長紐森已表態，認為川普應准被列決入加州初選選票。這場法律戰，最後須由聯邦最高法院裁決，預料難阻擋川普參選，但涉及的法理和政治效應，反映美國憲政運作，過程仍值得重視。

由法院系統裁決或各州選務機關(州務卿為首)行政裁定，雖都涉及川普，性質卻不同。譬如科州最高法院的法官都是民主黨 籍州長任命，緬因州州務卿也屬民主黨，共和黨人便指責，這是黨派之爭、企圖用法律手段阻撓川普重回白宮，但聯邦最高法院九位大法官，保守派與自由派6：3，其中三位大法官是川普任命，裁決同樣會讓民主黨人不服，兩邊勢力都加劇美國的分裂，據此斷定，今年11月大選結果出爐後依然可能產生紛爭。

川普犯了這麼多罪嫌，有無權利再參選總統？無疑是政治問題，也是法律問題。在憲政體系下，應該用法律來衡量作最終解決，這才是民主和法治。上述各州的處理程序雖有爭議，就是法律治理、依法治國的體現。即使不少人主張，不應引用法律限制川普參選，應讓11月5日的大選投票 來決定川普去留，這就引發人民權利是否大過憲法和法治的爭論，到底人民選票或法律優先？憲法或法律可否限制人民權利，包括阻止「人民擁護的川普」？

憲法是國家的根本大法，政府權力和一切法律不得違背憲法，這是憲政運作的鐵律，否則就和極權專制國家的憲法如同擺設，可隨專制者意志隨時修正，普亭、習近平延長任期的做法就是這樣。而憲法一旦與民意扞格，就應修憲，但修憲程序必須嚴格，門檻很高，以避免草率。川普是否適用憲法第14修正案，應讓法律系統作裁決認定。聯邦最高法院1803年起創造判例，從此擁有釋憲權，可覆核法律(judicial review)、裁決下級法院的判決是否違憲，川普的參選爭議，正是這種權力的體現。

川普的支持者認為，法不責眾，憲法也不能阻止他們擁護的川普參選總統。如果多數選民認為川普無罪，或即使有罪也可參選，這種思維的危險，就和民粹主義無異。如果認為，連最高法院都不具裁奪川普參選資格的權利，這就和人民大於法律，或人民公審沒兩樣。

德國希特勒就是靠民粹煽動民族主義起家，造成人類空前災難。而美國憲法明定，不得通過任何褫奪公權的法案或追溯既往的法律，換言之，人民的權利與生俱來，包括投票選擇公職人員，即使犯罪後仍有投票選舉公職人員的權利(獄中囚犯就有投票權)，有無被選舉的權利，除了憲法第14修正案的限制，前科犯仍有權參選公職，何況川普尚未被判罪定讞。

現在科羅拉州最高法院認定，川普意圖推翻2020年大選結果、試圖改變計票結果、慫恿他人偽造相左的選舉人票結果、逼迫副總統違反憲法、煽動民眾向國會示威攻擊國會，符合憲法第14修正案被禁止擔任的公職，包括總統在內，因此川普不准參與該州初選。科州共和黨和川普都將上訴，官司必然打到聯邦最高法院，最高院須趕在2月11日科州初選前作出判決。

目前對川普不利的，還有：一，華盛頓特區聯邦上訴法院裁定，因國會暴動事件被兩位國會警察和十餘位民主黨眾議員提起民事訴訟，川普並不享有總統豁免權的保護，原告有權向川普要求金錢賠償。

二，川普已被特別檢察官起訴煽動1月6日國會暴動，迄今檢方已起訴逾1100人，但判罪過程緩慢，確切判罪人數未公開。對國會暴亂是否屬叛亂、是不是國家的敵人？暴民聲言要把副總統潘斯、眾院議長裴洛西吊死，是行為未遂或構成叛國罪，兩黨支持者看法可能南轅北轍，但不利川普。

這場涉及政治夾雜法律的戰爭，可能蔓延各州，只要川普能列名選票，即使他日後被判罪確定，如能當選總統，法律對川普將無可奈何，形成「人民選票推翻司法」或「選舉結果打臉司法權威」等結果。同樣地，堅持憲政至上和法治的選民，可能因此更厭惡川普。爭論愈激烈，對川普獲得川粉擁護，恐怕會更有利。