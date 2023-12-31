反獨促統聲聲急 北京會對台動武?

26日中共總書記習近平出席毛澤東誕辰130周年大會時，作了「重大」講話，北京29日舉行政協新年茶會，習近平在會上也發表講話，講話有三個重點，一是反獨促統，對台必須統一，防止台灣被人分裂出去；二是以「中國式現代化」將中國建設得更強大；三是走和平發展之路，力求穩健，追求穩中求進。對照兩次講話，內容基本相同；「反獨促統」，「必須統一， 也必然統一」，「堅決防止任何人以任何方式把台灣分裂出去」，特別顯得緊急和高調，是不是要為對台動武作準備？

台灣大選還有兩周就舉行，北京反獨促統，顯然與此有關。23日前國台辦副主任王在希說，這次選舉是一次戰爭與和平之間的選擇；言下之意警告台灣選民，如果把票投給台獨分子，就等於選擇戰爭。他說，蔡英文八年，不斷勾結美國，搞漸進式台獨；又說賴清德 是激進台獨分子，如果當選，不排除兩岸會爆發衝突。北京放出如此言論，只會把選民嚇走，害多於利。29日公布的美麗島第100波民調 顯示，賴蕭40.2%，侯康28.7%，柯盈18.4%；侯康10天前的民調一度追近賴蕭，現在又跌下去，可能與北京的高壓有關。有分析說，自藍白合破局，柯文哲(白中帶綠)的支持者，轉而投向賴蕭。

其實兩岸形勢，並沒有因這次大選而發生變化，亦即美中台的三角微妙關係未變，在這種情況下，只要不見台獨言論和動作，就算賴清德當選，北京不會有動武行動。台灣依賴美國，目的不是北京所說的謀取台獨，而是依靠美國去「避戰」。北京一味說台港勾結外國勢力，連他們自己也不相信，這樣的話只能用來愚民，以及鼓吹民族主義，但底線是，不能把台灣作為美國攻擊大陸的基地。

北京不動武的另一原因是烏克蘭戰爭。俄侵烏，打了兩年，得少失多，受歐美經濟制裁，北京看在眼裡，必引以為戒，不敢貿然攻台。美國防部最新研究發現，中國還沒有做好攻台準備，海空軍仍落後美國，沒有打贏戰爭的機會。日經新聞日前說，今年3月習訪莫斯科時，普亭向習說，烏戰準備打五年；習要觀察俄侵烏的過程和結果，至少在他的第三個任期內，即由現在到2027年，仍不會向台動武。

還有一個北京不會動武的更大原因，2023年，中國經濟大幅減弱，原以為年初清零解封後經濟會反彈，但不只沒有反彈，反而由第二季起減速，到7、8月，更大幅下滑，工業生產、出口、國內消費、以及房價，全面下跌，年輕人的失業率飆升至政府不敢公布。西方判定，中國長達40年的高增長經濟奇蹟正式結束；國際貨幣基金會最新預測是，大陸今年GDP增長維持約5%，2024年約4.5%，由2025至2030每年平均只有3.8%，與習上台之前的十年(2001至2011)的10%差距甚大，與習執政十年(2012至2022)的每年平均6.7%也相去甚遠。經濟轉弱，北京的政策立即轉為向內，以救經濟為主，亦即是26日和29日習所說的，將中國建設得更強大和穩中求進。

把重點放在國內救經濟上，結果就是習11月出訪舊金山，低姿態向美國商界招商的原因。三年清零和2023年的經濟大倒退，使外資大量出走，香港 、北京和上海再難看到外國遊客，最新的情況是，民間開始呼籲，不要再趕走外資；香港的親北京建制派，竟然開口，要港府不再扮戰狼批歐美。

習的基本統治策略，即全力抓權，然後利用權力，進行控制；不但控制國企，近年更進而控制私企，特別是經濟活躍的互聯網平台，上周突然宣布一套電遊管制法規，導致騰訊股價一天損失430億美元。

控制又講求「鬥爭藝術」(在26日的毛紀念大會上，習稱毛的鬥爭藝術「登峰造極」)，如果中共的力量大，例如對香港，鬥爭就是強權高壓，警棍打頭，然後就是逮捕；如果力量小，例如面對美國，鬥爭就爭取「雙贏」，對於雙方的分歧，則「求同存異」，例如美中可合作暖化，但對於北京堅持的意識形態(台灣是中國的一部分)，就必須存異，美國不能插手。

總括而言，中國2023年經濟減速，導致政策轉向，改以救經濟為主；侵烏之戰，俄所受的經濟制裁，也讓北京思之再三。這都是北京暫時不會向台動武的原因。