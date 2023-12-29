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一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2024年全球展望：選舉、戰爭與科技

社論

2023年無論好壞，將要過去，重要的是展望未來，而2024年的變化，現在仍然難以掌握。

選舉是最可預測的變化之一，印度、印尼、墨西哥、南非、美國，以及歐盟27個成員國，約有50個國家明年將舉行選舉，全球共20多億人會受到選舉結果的影響。

選舉贏家將能決定重要政策，大家最擔心的就是民粹主義，趁勢而起。過去一年，我們看到歐洲的荷蘭，拉丁美洲的阿根廷，民粹主義政黨與政治人物，憑藉著反移民或是反通膨的議題獲勝；未來美國的川普、法國的勒龐，如果上台，將對全球趨勢，有莫大的衝擊。

有些選舉名符其實，不到最後一刻，不知分曉。但有些選舉卻徒有形式，像是3月的俄羅斯總統選舉，必然是普亭連任；印度的莫迪支持度達70%，幾乎沒有懸念；部分民主國家是內閣制，如英國的下議院、日本的眾議院，大選日期未定，但目前形勢都對執政黨不利。

最重要的選舉，莫過於美國總統大選，民調領先、穩獲得共和黨提名的前美國總統川普，若是勝選，施政只會比第一任更徹底、更粗暴。目前已知他將對所有進入美國的外國產品課徵10%關稅，還要讓美國退出與歐洲的夥伴關係，從拒絕全球暖化，到停止支援烏克蘭，他都可以做得出來。

國內的變化，不外乎選舉，但在國外的全球局勢變化，則已經進入冷戰2.0，世界繼續分裂為敵對集團。除了美中之間，還有從不結盟國家轉型的「全球南方」，與已發達國家抗衡。

而國與國緊張，最暴力的形式，就是戰爭，2023年的兩場戰爭，在2024年都不似會輕易結束。

俄烏之戰，現仍僵持，雙方都沒有能力擴大戰爭，但又不肯談和。在烏克蘭方面，自去年8月開始的反攻一直不順，反倒是俄軍占了上風，烏克蘭抱怨北約的援助遲遲未到，現在美國援助還在國會卡關。

最後的結果，很可能是以「韓戰模式」結束，畫分界線，現地停火。可是這樣的停戰是脆弱的，沒有和平協議做基礎，隨時還有可能爆發衝突。

加薩之戰，方興未艾，正向鄰近地區蔓延。近日以色列國防部長葛朗特演說表示，以色列正面臨來自「七個戰場」的攻擊，這七個戰場包括：加薩、黎巴嫩、敘利亞、西岸、伊拉克、葉門以及伊朗等七個戰場。

值得注意的有三處，一是葉門的「青年運動」(Houthi)正持續對往來紅海的商船發動攻擊。過去一個月，在紅海對14艘不同的商船發動至少100次攻擊。單單是26日單日就有12架攻擊無人機和5枚地對艦飛彈；二是，以色列空襲敘利亞首都大馬士革近郊，殺害伊朗聖城旅高級將領莫薩維，伊朗揚言必將報復；三是，黎巴嫩以火箭彈襲擊了以色列北部多個社區，以色列開始大規模打擊黎巴嫩真主黨目標。

以色列希望擴大戰事，但美國正好相反，擔心自己陷入中東衝突，所以反應非常有節制。美國迄今只用攔截的方式處置紅海攻擊，為了維持航運，美國號召將近20國參與護航，而不是源頭打擊葉門。其實在紅海，有三艘美軍神盾級驅逐艦，對付「青年運動」綽綽有餘，但美國極力克制，就是不願意擴大戰爭。

未來這一年，也將是新科技發展與產業急劇轉型的一年，然而2024年科技雖然變化快速，未必能導致經濟型態轉變，以在家工作為例，雖然科技老早已經具備，但是還是需要新冠疫情，才能逼企業界就範。

同樣的，雖然全球暖化危機逼近，新能源也早已發展，但是大家不見棺材不掉淚，只考慮到各國自身的經濟成長，只有已發展國家能以政策驅動，達到減碳的目的，其他國家能拖就拖。

同樣的情況還有AI(人工智慧)，目前對AI的恐懼，超過好奇與嘗試。全球陸續出台多重規範，讓AI的發展侷限。紐約時報更在27日正式控告OpenAI及微軟侵權，指控兩者擅自運用出版品訓練生成式人工智慧。此一判例將會大幅減緩AI的發展與運用，令原來對科技發展的樂觀想像大打折扣。

選舉、戰爭與科技，在2023年主導了我們的生活，在2024年的世界哩，恐怕還會持續占據最主要的地位。

以色列 AI 伊朗

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