中國收回香港 丟失全球民主國家

賴清德日前說香港 因被中國收回，以致失去全世界。他說「全世界」，可能並不準確，但大家明白，他說的就是「今日香港明日台灣」的意思。但仔細一想，他把矛頭指向香港，倒不如把矛頭指向控制香港的北京，因為在北京的統治下，香港才會由一個繁榮國際大都會，變成現在的死水一潭和前路茫茫。

日前蘋果日報老闆黎智英 被控觸犯國安法開審，國際媒體轟動，英美加澳紐等駐港領事都到庭旁聽，關心未審先被關了1000天的黎智英，到底變成怎樣，更關注國安法案子會怎樣審。黎智英被控勾結外國勢力、煽動叛亂和分裂國家等罪，但他的蘋果日報，僅刊登了一些批評政府的言論，對歐美來說，批評政府和提倡自由民權，是報紙天經地義的言論自由，怎麼就變成煽動叛亂？黎智英只不過參加過反送中遊行，去過美國國會進行遊說，怎麼就變成勾結外國勢力？

案子將會如何判？人們大都心裡有數，不外乎「早有結論」、「莫須有」和「旨在恐嚇」等，但在北京控制下，這案的最大意義莫過於向全球證明，香港原有的法治已死，取而代之的就是為政治服務的國安法。被北京進行「全面管治」之前，香港向來以法治(rule of law)為核心價值，因為有真法治，所以政治經濟社會各領域都能務實運作，但國安法一出籠，一切都變得政治化，一切都走了樣。

國安法實施了三年，集會、遊行和示威，已銷聲匿跡，也再沒有批評政府的報章；最新的情況是，連在網上批評政府的人也開始被捕，以致人人陷於恐懼之中，閉口不談政治，擔心被人聽聞而被舉報。正如日前棄保逃到加拿大的周庭對BBC所說的，現在的香港是一恐懼之城(a place of fear)。

在北京的政策規畫下，雖然香港仍要維持國際金融中心的地位，但正如賴清德所說，三年來，香港股市一路大跌，已從3萬多點，跌至去年夏天1萬5000點，以及本月22日的1萬6340點。以前香港是三大國際金融中心之一，但據全球證券交所協會的最新排名，香港排名已跌至第七。習政府的清零和國安法兩大政策實施三年，香港百業蕭條，外企撤走，外國遊客不再來，作為經濟支柱之一的旅遊業變得一潭死水。

樓市更慘，三年前價值港幣1000萬元的公寓(500平方呎)，現已跌至600萬。以前每次發生政治大事，樓價都會下挫，但經過一段時間，就會漲回去，關鍵在於，在樓價跌到一個低水平時，人們覺得可以入市，樓市就會反彈。但現在香港與「大灣區」隔不開，大陸房價不斷下跌，「牛津經濟」(Oxford Economics)的研究顯示，大陸房市至少還要4至6年，才能穩定下來。換言之，香港的樓價至少要再跌數年，可能總共要跌六、七成，才有望回升。

北京說國安法實施後，香港由亂至治，但實情是北京治港的失敗。以香港最近流行的「兩餸飯」為例，輿論批評大陸和香港消費低迷，小粉紅駁斥說，沒有的事，但實情是，高價消費門可羅雀，低價的民生日用消費，仍然熱鬧，例如只要港幣30元的兩餸飯(有如去熊貓快餐店，點兩個菜，再加上米飯)，就很流行。30元是1990年代初的價格，那時快餐店的「碟頭飯」，就是30元。換言之，現在的價格已回到30年前。

還有就是專業人士出走。三年來，香港各行各業的專業人士，因為看不到未來，所以大量移民外逃，公務員、醫生、護士、會計師、教師、社工、技術工、甚至厨師和司機，能走的都走了；教育界特慘，不但教師出走，學生也大量移民，以致中小學和幼稚園紛紛關閉，因為沒有父母願意見到自己的子女，接受「愛國教育」。專業人士走了，將香港掏空，變成一個無法運作的空港。

為什麼說中國丟失的比香港多？北京用國安法治港三年，香港原來的法治沒有了，國際金融中心變為中國金融中心，股市跌了一半，房市跌了三、四成，旅遊業蕭條，專業人士外逃，教師學生出走，香港變成一個空港死港；這證明了中共 治港失敗，北京要「全面管治」香港，結果是全面失敗。全面失敗等於向全球證明，中共的極權高壓行不通，以至於中共丟失全球民主國家。