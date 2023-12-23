大法官應速判 讓選民決定川普去留

科羅拉多州最高法院以四比三票決，認定前總統川普 是著手推翻2020總統大選的顛覆者，依憲法第14修正案第三款不得擔任何公職的規定，禁止川普參加明年3月科州共和黨 初選。這是全美第一州，也是總統大選史無前例的裁決。

川普必須在明年1月3日前上訴聯邦最高法院，而大法官不但應受理，同時還應儘快否決科州最高院裁決，確保川普2024參選權利。除此之外，大法官還要判決另一項關係川普能否受審的刑事案，2024大選結果，竟然握在川普任期內打造的最高法院大法官手中。

南北內戰後，通過憲法第14修正案第三款規定「任何在宣誓支持憲法後『參與叛亂或叛亂』的人都不得擔任任何公職」。科州是首例闖關成功，把川普踢出初選的。科州案例有兩點讓其他民主黨 主政的藍州得到啟發，一是第14修正案第三款適用總統，二是1月6日攻擊國會事件等同一場叛亂。

如果民主黨州成功禁止川普參選，大選時就會出現一國兩制的混亂，總統選舉人票會走樣，根本選不出新總統。所以最高法院勢必要受理川普上訴案，進度更要快，如拖過2024大選之後再審，屆時大法官所面對的不僅是叛亂問題，更是萬一川普屆時已被陪審團定罪，卻又宣布當選新總統，在民意與法律之間，面對前所未有的千古挑戰。

而用法律干涉選舉民意的作法，是否藉保護美國民主之名，卻行摧毀美國民主之實。因為早在川普2015現身共和黨總統初選開始，從根本上代表一個魔幻龐大的美國政治問題，到了今天，只能在政治舞台擊敗川普；透過其他非選票方式打倒川普，只會讓川普變得更強大。

這是因為川普代表的是當代美國民粹主義，他操弄的就是民粹主義政治，他把商業電視收視率的成功，帶到政治行銷，民粹主義者通常都是憤怒的人，他把自己定位為民眾憤怒、挑釁所有不滿的捍衛者；川普代表被全球化犧牲的美國內陸藍領，以及歐巴馬八年治理後的憤怒中低收入與教育的白人，抵抗政治、文化、學術、娛樂、新聞與法律菁英，要摧毀從華盛頓到好萊塢的腐敗欺騙特權階層。

今年3月川普黨內民調只領先佛州德桑提斯15個百分點，各方還不看好川普，但每當川普被起訴時，他就得到更多人支持。紐約市因為封口費醜聞案起訴川普後，領先30個百分點，擴大一倍；四個月後，起訴接踵而來，川普領先已到40個百分點，到今天川普領先近50個百分點，黨內無對手；新罕布夏州1月初選，此時川普44%領先第二位海理的30%，德桑提斯已掉到第三位的5%。

較為全面的紐約時報/錫耶納學院本周公布民調，全美58%一般選民認為川普犯下聯邦重罪，其中包括66%獨立選民。但共和黨人強烈挺川，民調顯示，83%共和黨人都認為川普無辜，他被起訴是遭政治迫害(84%民主黨人認為川普罪有應得)；民調指川普在共和黨初選以64%，贏得全國共和黨人支持，遙遙領先他人。更有意思的是，儘管認為川普犯了聯邦重罪的共和黨人裡，也還有三分之一的人挺他。

更有甚者是，如果川普被判有罪，高達64%的共和黨人認為川普應該繼續擔任共和黨總統提名人，與民主黨對手一決勝負。這是因為，共和黨人(47%)相信2020年大選結果舞弊，而2021年1月6日行動是美國公民抵制民主黨與拜登奪權的愛國努力。川普支持者深信權貴階層(民主黨法界精英律師法官)，正在阻止川普選票勝利，在此背景下，科州法官取消川普參加初選資格的判決，坐實民粹主義者的一直以來的指責。

很明顯，民主不能透過廢除民主來維護。如果以法律來限制共和黨選民選舉權利，基本上是破壞最基礎的民主。

最高法院大法官曾在2000年小布希與高爾計票之爭時介入，在計票方式等技術程序問題，判決小布希以些微選票勝出。這次是明顯延續自2016的政治理念的思潮之爭，一旦川普上訴，最高院就應馬上受理，大法官必須要迅速明確推翻科州的裁決，明確表示，任何一州都不得取消川普參選總統的資格，破壞選舉人票制度。無論川普與他所代表的民粹主義風潮，令人多麼反感，若要擊敗川普，只能到投票站，投票決定。