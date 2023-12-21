侯康配能贏的策略：棄保或蹺蹺板？

根據本報系聯合報「台灣大選」最新民調，國民黨 侯康配支持度攀升2%，以31%和民進黨賴蕭配 打成平手，民眾黨柯盈配 支持率則維持21%，距離上次11月底民調，侯康配支持度攀升2%，賴蕭配維持不變，柯盈配則落後藍綠10個百分點。

目前正是台灣總統大選各家民調出爐之際，雖然各自有不同，但都顯示，賴蕭配從平手到領先侯康配3-5%不等，而柯盈配則是穩定在20%上下，過去國民黨選前民調勝過民進黨5%，最後都會倒輸2-3%，按照這個趨勢發展，賴蕭配應會篤定獲勝，1月13日選舉轉瞬即至，侯康配還有甚麼贏的策略？而賴蕭配可能有反制嗎？

侯康配如果要勝出，不外幾個策略，其一是補強現在票源的不足，尤其是年輕人（20-39歲）、女性與中間選民，但老實說，此刻要補強那一類都難，尤其僅剩不到四周的時間，更是不可能，刻意要改變形象與政策，甚至會與既有的鐵票間互斥，已經「太少太遲」（too little, too late）。

其二是期待民眾黨支持者，眼看柯文哲不可能當選，策略性棄保；目前的調查與估計是，約三分之二選票會到侯康配，而三分之一選票會到賴蕭配，換句話說，柯盈配至少要降到10%以下，才能夠讓侯康配分到的6-7%，勝過賴蕭配。

這是非常難的一件事，姑且不論棄保效應，是否真的會如此的轉移，更有可能這些人根本不會去投票，選情專家們更發現，柯盈配的支持者與過去選舉的支持者都不同，他們對柯文哲的向心力非常強，對國民黨相對嫌惡，不然也不會堅持讓藍白合破局。

另一種棄保，則是期待柯文哲像2022年韓國總統大選的安哲秀一樣；當時安哲秀是第三勢力，總統選前六天與尹錫悅合作，一舉勝過李在明，柯文哲也曾經嘗試過，但終究不敵黨內壓力，放棄與國民黨的協議。

如果柯盈配始終將維持在20%水準，不因投票日期接近而動搖，或者棄保雖然發生，但是規模遠不如想像般多，國民黨要贏，只剩下最後一個可能策略，就是讓柯盈配的支持率升高，而讓賴蕭配的支持率壓低，這個策略姑且稱為是「蹺蹺板策略」。

從民調中可以看出，藍白合破局後，侯康配的支持率維持穩定，反倒是賴蕭配與柯盈配的支持率變動起伏，民調專家指出，兩組的票源很大程度是重複的，支持者在兩組候選人之間流動，此起彼伏。

民眾黨近日策略就是在打民進黨，所以我們看到黃國昌猛批賴清德萬里老宅，而柯文哲到桃園批鄭文燦，到了台南批光電，又說自己是「深綠」，要走小英路線，都是在與賴蕭配搶票，這就讓蹺蹺板策略有可以操作的空間。

過去陳水扁在2000年選總統時，曾經就採用這個策略，攻擊連戰、不理宋楚瑜，讓宋的支持率升高，把連戰的支持率壓低，最後陳水扁靠自己的死忠支持者獲勝；現在的國民黨，就像當年的民進黨，無法靠自己的支持率高而當選，而要想辦法讓自己的兩個對手平分秋色；換句話說，套用2000年民進黨的策略。

民進黨即使知道國民黨的蹺蹺板策略，但是對此策略，不容易反制，因為民進黨的目前打法是針對數十年的老對手國民黨，對於新的反對黨，新的不滿聲音，找不到有效的策略，可以針對對手的弱點來攻擊。

如果國民黨想贏的話，這時的策略不應該是「坐山看虎鬥」，而是應該積極「捧柯批賴」，全黨不要再罵民眾黨，這樣的策略不只可以幫助總統勝選，還能夠有兩個積極副作用。

其一是立委選舉的藍白合；國民黨這次的立委選情雖看好，但在部分關鍵選區，由於民眾黨也推人，使得票源無法集中，可是有些選區卻可以合作，如台中市長盧秀燕擔任民眾黨蔡璧如的主任委員，藍白總統競爭的氣氛如果改善，彼此在立委選區的合作，必然可以增加。

其二是立法院院長與副院長的選舉；即使國民黨失去總統選舉，如果能夠掌握立法權，也能夠制衡行政權，2月1日的立法院正副院長選舉，如果能夠奠基在選舉時的善意，國民黨與民眾聯合掌握多數，這對未來議事運作，至關重要。

總而言之，在三角督競逐中，國民黨已經今不如昔，必須要虛心借鏡民進黨的策略，才會有機會獲勝。