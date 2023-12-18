新時代影武者 戰爭空頭交易

在各方周旋下，10月爆發的以哈戰爭逐漸獲得控制，然而在此同時，兩名教授天外飛來一筆的報告，把中東局勢的實體戰場，重新在金融市場再度炒熱。

由哥倫比亞大學法學教授米茲(Joshua Mitts)和前美國證券 交易委員會(SEC)成員、現任紐約大學法學院教授傑克森(Robert Jackson)共同撰寫的分析報告《靠恐怖交易》(Trading on Terror？)聲稱，空頭交易員其實事先知道哈瑪斯的突襲，進而放空以色列 最大銀行以色列國民銀行，因此獲利32億謝克爾(約合8.65億美元)。

然而特拉維夫證券交易所執行副總裁巴戈特(Yaniv Pagot)直指該報告「不準確且與事實脫節」，首先，以色列國民銀行的股票是以阿戈羅(agorot)計價，而1謝克爾相當於100阿戈羅，意味著事實上空頭交易者只賺了860萬美元，而非8.65億美元，報告將利潤誇大了100倍。

雖然數字上出了錯，作者後來也更正改用正確貨幣，但作者仍堅持報告其餘部分無誤，宣稱在10月7日哈馬斯突然襲擊之前的幾天，以色列國民銀行股票以及追踪以色列公司的ETF的空頭部位，急劇增加。

然而，以色列證券管理局雖然承認以色列國民銀行遭到放空，但表示在10月7日之前並未發現可疑交易活動，無論是誰在放空，對當地監管機構都是完全透明的，因為要放空就必須與以色列證交所成員簽署股票借貸協議。哈馬斯人士或代表他們的空殼公司不可能出面簽署股票借貸協議。研究者應向以色列證交所成員求證，以了解放空流程在以色列是如何運作的。

兩位教授試圖將某支股票的放空與恐怖攻擊聯想在一起，讓人聯想到美國911事件後，也曾傳出航空公司事前遭到放空的論調，美國監管機構當時雖也進行深入調查，但從未發現交易中有任何異常情況。

不過從市場交易角度來看，該報告有點像是管窺之見。這項研究的核心前提是空頭事先知道攻擊事件，所以10月2日空頭交易數據激增。美國金融業監管局(FINRA)彙編的以色列股票ETF交易，在以色列遭襲擊前五天幾乎100%被放空。聽起來似乎很糟，但其實FINRA短期交易資料只是片面；甚至它可能只是一個毫無價值的統計數據，因為大部分巨額交易量都是「暗池交易」(dark pool)，由大型合格基金在場外交易資產。

再者，在FINRA監管下總資產不到2億美元的以色列ETF空頭部位激增，並不罕見，因為在同一期間內，有好幾個國家ETF的放空比例也幾乎相同。

放空是一種投資 策略，投資人借入押注價值會下跌的股票。但這種操作不適合膽小的人，因為看似注定要下跌的股票可能會突然上漲，讓放空者付出巨大的代價。許多觀察家認為放空雖不違法，但有點不道德。不過它已變得非常普遍，許多投資客如今反而認為它是股價可能上漲的反向指標。

如今全球化的私營部門與戰爭密切相關：某些公司會遭受嚴重損失和重創，但也一定會有一些贏家；而無論輸贏，交戰的國家經濟肯定面臨重創。俄烏戰爭就是最佳代表，它是歐洲史上第一場伴隨著空頭大發利市的陸地戰爭；坦克戰機和市場空頭成為21世紀戰爭相互伴生的好兄弟。

俄羅斯入侵烏克蘭的經濟環境，與之前發生在歐洲的任何戰爭都截然不同。從戰爭前幾個月的部隊集結，到開戰後的農礦產品禁止出口，都讓金融市場空方很早就開始布局，放空俄烏兩國商品和企業，這種行為在道德層面上的確不足取，但卻是合法的投資操作手法。

這兩年經歷過俄烏和以哈戰爭之後，放空交易似乎已成為預測戰爭的避險工具之一；它也成為一面很好的鏡子，讓那些面臨入侵或其他地緣政治混亂風險國家的企業，了解可能面臨的股價動盪和潛在經濟損失。

至於哈馬斯放空以色列國民銀行獲取暴利的報告，學界普遍認為這項研究「有趣，但粗糙」，因為有些放空交易是「未卜先知」，根據對未來事件可能性進行的評估；但有些可能只是反映交易活動的演算法，因而放大正在發生的價格變化，並非對未來事件有任何具體了解。

無論如何，這仍是一個值得密切關注的領域，有助預測未來事件發生的時機，並有助於切斷恐怖分子和其他人利用內幕消息，從恐怖活動中獲利的能力。