川普再當總統 國際政治劇變

近日不同民調顯示，拜登 以43%比47%落後川普 ；61%民眾對拜登總統施政不滿，創下上任以來新高，僅37%受訪者認可拜登執政表現。路透及易普索(Ipsos)最新民調，川普以38%比36%領先拜登。以哈戰爭後，進步派對拜登偏袒以色列、無視巴勒斯坦民眾傷亡不滿。愈來愈多民調不利拜登，能否逼他放棄連任未知；反觀川普，約一半選民認可川普執政時的政策，白宮再度易主機會升高，國際政治劇變，對烏克蘭 、中國、俄羅斯是利是弊難料，對部分美國人也可能成夢魘。

美國媒體、政黨都在徬徨的十字路口，希望早日看見拜登、川普浮沉的明確動向。許多投資人認為，川普再入主白宮，行事將比第一任時更武斷且恣意妄為，可能藐視體制、干擾聯準會貨幣決策。彭博資訊報導，金價近期上揚，與美債殖利率下滑有關，但明年美國經濟可能轉壞的疑慮發酵，「川普恐慌」也是強大推力，投資者懼怕不可測的風險上升。

觀察近期發展，可歸納為：一，共和黨拿外交綑綁內政。援烏克蘭新增600億美元預算在國會卡關，共和黨拿援烏預算與移民政策、邊境安全等綑綁，拜登太放縱非法移民，現只能接受並談判移民改革。

共和黨人在戰爭初期挺烏克蘭，現漸轉為反對援烏，和川普倡美國優先(America First)和孤立主義，只顧自身有關。川普揚言，他如當選可在48小時內促成俄烏和談，外界猜測準備逼烏克蘭總統澤倫斯基割讓領土，換取停戰。川普如拋棄烏克蘭，美國與北約關係將生變，烏克蘭犧牲上百萬軍民生命、家園盡毀，換來國土被侵占，美國的形象和聲譽將一敗塗地。共和黨和川普重以色列、輕烏克蘭，中俄都等著看，也將考驗美國的領導地位。由於所付代價過高，估計川普或不敢這樣做。

二，共和黨比民主黨更向以色列一面倒。川普任內把美國駐以色列大使館從特拉維夫遷到有主權爭議的耶路撒冷，用此向他的主要支持者福音派選民邀功。陰謀論更說，以巴衝突是白人與有色人種對抗、自由世界與伊斯蘭教對抗；而俄烏戰爭是白人打白人，烏克蘭只是俄羅斯與歐洲的緩衝國，讓烏克蘭變「第二個阿富汗」，選民會怪罪拜登；共和黨人對烏克蘭和澤倫斯基因此缺乏長期支持的耐性。

民主黨則因以哈衝突陷入分裂。拜登政府的以巴政策使黨內進步派、國際左派都不滿，認為美國冷血無視巴勒斯坦人民傷亡，拜登可能失去穆斯林、同情巴勒斯坦選民和極左翼勢力三股選民的支持，共和黨更得利。

三，對中國，拜登比川普更狠嗎？大西洋月刊說，拜登執政三年來，除了接續川普的貿易戰，精準地傷害中國經濟及地緣政治野心，在晶片、人工智能等對中國打擊更狠；拜登也聯手川普任內關係萎縮的七大工業國(G7)，並結合印度等國家，共同減少對中國經濟的依賴，對中國殺傷力更大。

在北京看來，與川普就關稅鬥嘴互批，只算小兒科；川普不再主張美國的全球領導權，反而鼓勵習近平對外推銷中國是更負責任的世界強國，川普任內美國的亂象，包括疫情、國會暴亂案，都讓中共伺機貶低美國是衰落中的超級強權，川普遠較拜登容易「管理」，習近平可能盼川普贏得2024大選。是耶非耶，見仁見智。

四，川普有復仇計畫是真是假？川普稱就職第一天就會用權力，把不忠誠的政府官員、媒體記者等「假新聞」、「人民公敵」都清算，甚至入獄。拜登和賀錦麗轉貼推文指「川普說『我就任要當一天獨裁者』」，用來攻擊川普。Axios網站引述知情人士說法，川普選擇內閣官員只問兩大條件：對他絕對忠誠、願意扭曲法律及規定以協助他達到目的，被判罪但獲川普特赦的巴農等爭議人物，都可能重出江湖，成為選民的夢魘，川粉卻樂見其成。

川普揚言上任首日就取消出生公民權，派軍隊鎮守邊界、嚴打非法移民，許多事山雨欲來；他是否再度退出拜登政府重加入的聯合國教科文組織，美國與北約關係是否再度緊張，讓歐洲陷入亂局等，所有問題都可能捲土重來。

美國要維持穩定，續扮演國際領導者，或讓世界重現亂象，讓中俄漁翁得利，這個世界霸權在兩位老人的選擇中打轉，迄今找不到突破口，選民的記憶力和判斷力也再次受嚴酷檢驗。