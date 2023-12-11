變色龍柯文哲會是台版安哲秀？

在共和黨總統初選辯論上，所有參選人都主張一旦中共犯台，將出兵保護台灣。美國對台海情勢如此關心，但在台灣，統獨和戰雖是選舉中藍綠論辯主軸，卻未必是左右投票 選擇的核心議題，青年選票對高房價、低薪資的不滿，反而受到關注，而最受青年選票青睞的民眾黨主席柯文哲 ，也成為選戰結果的關鍵變數。

在藍白合破局的狀況下，柯文哲堅持自行參選，讓選戰確定形成三國演義。在選戰經驗裡，第三名的候選人通常很難逆轉奪取大位，但支持者選票流向卻會改變選舉結果，當年韓國大選時，在投票前宣布退選，支持尹錫悅，並宣布兩黨將在選後合併，共同組建政府，也成為尹錫悦能險勝奪位的主因。

被視為政治候鳥的安哲秀，在韓國政壇是個異數，他以抛棄舊政治為訴求，以網際網路為競選手段，以無組織、無資金、無人力的三無為標榜奪得青年支持。安哲秀在總統選舉裡已經兩度退選，成就兩位總統，也在政治分合中，從自由派變成中間偏保守派。

安哲秀作風確實和柯文哲有幾分相似，柯文哲在台北市長選舉起家，靠得是綠營選票支持推倒國民黨在台北市長期執政，後叛離綠路線，在兩岸政策上選擇了「兩岸一家親」，成立民眾黨要打破藍綠，又基於現實考慮參與藍白合談判，每一步抉擇，都說明了柯文哲政治現實主義的變色龍現象，雖然不容易用傳統藍綠價值框義柯文哲與柯粉，但也因為支持者流動性高，讓柯文哲政治資本極不穩定。

柯文哲所以未能堅持藍白合約定，主要因素是發現民眾黨內支持者一夕崩盤，他必須要靠參選以穩住民眾黨的存在。正式登記後的民調 走向也明白表示，當藍綠各歸基本盤，民眾黨民調支持率立馬往下跌落，連金主都開始抽身，柯文哲打選戰走不出去，只能靠網路形塑聲量，或是他自己口中的「創造奇蹟」，以尋找機會翻身。

柯文哲仍然以打破藍綠的新政治為訴求，期待青年支持者，回家說服長輩，重塑台北市長選戰光芒。然而，國民黨也不是省油的燈，當藍營歸隊，長者基本盤穩固後，立馬祭出「石破天驚」青年房貸政策，年輕人只要信用無大問題，連頭期款都不用付，就能貸款買房，雖然也是補助支票，卻是針對青年選票的有感攻勢，不要讓柯文哲在年輕票中獨霸。

為了要突破第三名困境，柯文哲近來在綠媒專訪中又開始變色。他自承「內心本質還是深綠」，還說如果自己當選，國防和外交還是會維持「小英路線」。此話一出，立馬被民進黨修理，既然如此，就應投給「正牌」，何必選一個變色龍或冒牌貨？不過，在最新民調結果中，柯文哲確實有止跌之勢，他蹭綠談話，彷彿有了若干效果。

要在此刻再變，主要是柯粉支持者，其實是偏綠勝過偏藍，當藍白分家，藍粉歸隊，過去的韓粉、郭粉都不再挺柯時，柯粉中挺綠支持者也流向了賴清德，以至於有侯賴支持率皆上升，柯粉獨墜現象，柯文哲要偏綠柯粉回家，就不能不再向綠營靠攏，也有一說，認為柯文哲是預為選後政局舖路，要營造「可藍可綠」的氛圍，一旦綠當選，民眾黨也有參與合作空間，避免因選舉挫敗，面臨亡黨危機。

也有人認為，柯文哲如果能拉住偏綠選票不流向賴，事實上對侯也是好事，目前民調支持率，賴領先，侯緊追，雙方選票逼近，如果藍營能在大團結穩局狀況下，營建出換黨執政，塑造新未來氣氛，未嘗沒有變盤超前的機會，柯文哲拖住青年選票，也是利侯戰術運用。

以當前民調分析，柯文哲有近兩成左右的支持率，不足以當選，但只要倒向誰，立馬能變局，這也就是何以有部分國民黨人期待柯文哲能成為「台版安哲秀」的原因。以柯文哲的現實主義和善變作風，不是不可能，但必須讓民眾黨能從中得到最大利益。

只不過，當柯文哲一變再變，不斷以投機選擇政治押寶，也使得柯文哲自己的「KP」（信守承諾）口號成為笑話，更因他善變而不可預測的政治風格，使他要做為國家領袖角色備受質疑，連帶因為缺乏中心思想而損及民眾黨的發展格局，在投票前夕，柯文哲必須要好好撿視自己的人設定位，要成為造王者或是敗局者，都在他一念之間。