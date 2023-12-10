2024將是AI百家爭鳴的一年

2023可說是「AI 年」(人工智慧年)，因為這一年，矽谷和舊金山談論的都是AI。今年3月，舊金山舉辦了一個AI新創公司派對，場內的創始人超過200人，場外等候的多達300人，疫情時期出走的科技人全都回來了。OpenAI去年11月推出的聊天機器人ChatGPT，由於功能驚人，成為模倣對象。股市也大受影響，輝達 洞悉先機，製出技術領先的AI晶片 H100 (每片售價可高達4萬元，ChatGPT用了1萬片)，因此大發AI財，股價年初至今漲了230%。2024年的AI將會如何？在醞釀一年之後，AI會有更瘋狂的爆發，將矽谷推向一個科技新時代。

其實晶片才是「AI革命」的背後推動力，OpenAI 要製作像ChatGPT那樣的大型語言模型(LLM)，必須具有相關功能的AI晶片，才能將大量語言資料「訓練」成為可用的知識。拜登政府為了阻止中國取得美國的AI晶片，避免中國發展AI，去年10月和今年10月，分別對中國進行了兩輪的晶片禁售，商務部長雷蒙多上周日更點名輝達，警告說若輝達和其他晶片製造商試圖繞過禁令，製作新晶片，賣給中國，商務部第二天就會作出反應，查禁新晶片。

雷蒙多的說法透露出，拜登政府咬緊晶片戰，絕不放鬆；去年第一輪禁售後，輝達製作A800和H800兩款晶片，拿到中國市場出售；今年第二輪禁售後，輝達又重施故技，推出三款新晶片，準備拿到中國出售。雷蒙多立即警告輝達，若敢再推新晶片，必將封殺。在雷蒙多撂下狠話之後，人在新加坡的黃仁勳回應說，輝達仍然計畫出新晶片。黃仁勳人仍在亞洲，日前與日本和馬來西亞商談合作興建AI工廠，下周還會與越南商討合作。

拜登政府全面封殺，輝達則不忍割捨中國市場的收入，輝達晶片被禁，反映出中國晶片確實大大落後，輝達的A800和H800功能已大減，現在準備推出的H20，功能還要再降，但中國仍不得不買。對雷蒙多來說，2024年可能是卡住中國AI發展的關鍵年，因為只要守住這一年，美國本土的AI發展大爆發，中國就更落後。

2024的美國AI工業，勢必出現百家爭鳴的情況。谷歌6日推出AI模型「Gemini」，直接挑戰ChatGPT，據CEO皮采所說，Gemini功能超過ChatGPT，可與GPT-4相比；它不只能整合大量語言資料，還能從文本(text)以外的照片、視頻和音響創造新意義。

而多面受敵的ChatGPT，開發出稱為「Q*」的AI技術(又稱AGI)，這種技術能產生超過人類的數學能力；OpenAI董事會上月開除執行長奧特曼，因為董事會認為，這種能力對人類造成威脅，而奧特曼卻沒有及時告知董事會。

微軟除了投資OpenAI，開發ChatGPT，自己也開設一AI平台，稱為「Copilot」，用來為用戶提供AI服務，包括微軟所有軟件(例如辦公室軟件)，OpenAI最新的「GPT-4 Turbo」，將會放進Copilot之中，讓微軟用戶使用。

馬斯克今年7月時才宣布成立的新創公司「X.AI」，上周籌集10億元資金；據馬斯克所說，X.AI推出的新模型「Grok」，能夠產生ChatGPT沒有的「叛逆性語言」；亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)上周對CNBC說，亞馬遜所製的大型語言模型，將以揚聲器Alexa為平台，為用戶提供全面性的消費經驗。

臉書6日也推一個稱為「Image」的AI平台，為用戶提供「文本變影像」(text-to-image)的AI功能，看來借用AI，將文字變為影象，是目前一種重要技術，微軟的GPT-4 Turbo也不約而同使用這種技術。

爭相投入AI開發行列的，當然少不了蘋果，CEO庫克日前說，已對AI進行投資，華爾街的分析師指出，蘋果有超過十億iPhone用戶，只要iPhone引入AI，將可大大提高AI對人的影響力。

各大科技公司顯然正全力搶占市場，希望能夠成為大型語言模型的領導者。但談領導則不能不提到作為領導所需的理想，微軟的技術長(CTO)斯柯特(Kevin Scott)，把AI看作為人類平等的重要手段，若能成功開發AI模型，變成像手機那樣容易使用，那麼一般不懂電腦的人，就可直接使用；這樣AI模型所創造的龐大知識世界，就可以成為一般人日常生活的一部分，或許這才是真正AI的理想未來。