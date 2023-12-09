與總統選戰同步進行的法律戰

拜登 總統的兒子杭特因涉嫌逃稅，7日被正式起訴，面臨可能十年以上徒刑，在此同時，共和黨 主導的眾院追查拜登家族涉不當利得，也將在下周進入關鍵階段，決定是否正式啟動針對拜登總統的彈劾 調查。

按議事行程，極有可能在2024大選如火如荼進行之際，華府將出現一邊國會彈劾現任總統拜登、加州陪審團審理杭特，同時華府聯邦陪審團審理前總統川普涉及國會暴動案及其他刑案，這一切都比大選還難預測。

在位總統的家屬因涉罪被起訴是件大事，尤其在大選年。杭特案衝擊拜登選情在所難免，如果起訴杭特，審案升溫，直接扯上總統本人，那就是歷史關鍵。

此案本是杭特逃稅舊案，重新調查後的新起訴。聯邦調查杭特涉及逃稅與購槍填報不實的兩案，在德拉瓦州等州聯邦檢方拖延下，直到五年追溯期效即將期滿，而且在共和黨在2022年期中選舉險勝，重掌眾院，聯邦檢方才在今年初，匆忙與杭特達成形同放水的認罪協議。

這個認罪協議的諒解就是，一旦協議獲得聯邦法官批准，未來無論是國會共和黨調查，或是檢方調查杭特的任何控罪，杭特都有完全保護的豁免權。此協議明顯是雙重標準，本以為暪天過海可以闖關，未料在協議認罪庭上，被德拉瓦聯邦法官拆穿，全案退回，司法部與檢方極為狼狽，將原來的聯邦檢察官魏斯位階提高為特別檢察官，重新起訴杭特。

今年9月魏斯檢察官舊案重啟，先在德拉瓦州正式起訴杭特兩項購槍填報不實罪，杭特拒不認罪；接著魏斯7日在加州以大小九項逃稅等罪名正式起訴杭特，長達56頁的起訴書指控杭特自2016年到2020年10月15日期間未繳稅、未報稅、逃避估稅及填交不實表格，指控杭特四年生活花天酒地，數百萬元吃喝嫖賭吸毒，有報導形容起訴書內容有如豔情小說，欠下聯邦至少140萬元稅款。這項起訴案可說是聯邦檢方在共和黨國會監督壓力下，亡羊補牢的措施，也給人留下「法律前並非人人平等」印象。

杭特案新發展，讓主流媒體也不敢不注意。紐約時報指「這使得杭特現在面臨在兩個法院進行兩項刑事訴訟的危險，其結果難以預測。」杭特涉及計畫對數百萬元外國生意收入逃稅，「這是重大新進展」，為共和黨「可能彈劾總統奠定基礎」，杭特是否就此認罪，避免審理中扯出更多與父親相關的醜聞，肯定為大選添加不可知因素。

眾院新議長強生表態，下周要對正式啟動針對拜登總統的彈劾調查，進行眾院全體投票，共和黨要取得彈劾拜登的正當合法性，其實也是亡羊補牢的措施。

原共和黨眾院議長麥卡錫今年1月上任，就部署從杭特涉及外通敵國展開彈劾拜登，下令司法、政府監督及金融三大委員會，分別召來證人與吹哨人聽證，蒐集杭特裡通外國，借父親之名，涉非法為外國企業遊說，收取巨額金錢證據。但麥卡錫因為擔心黨內溫和派不支持，未交付眾院全體投票正式啟動彈劾。

調查近半年多後，並未因為麥卡錫下台而偃旗息鼓，反而在議長選舉後加速進行，新議長強生認為，有足夠證據指控杭特涉不法遊說，同時拜登家族都牽涉其中，但如未經兩黨全院投票通過授權啟動彈劾調查，正當性會顯得不足。

預計兩黨將涇渭分明的通過彈劾調查，共和黨承認截至目前調查中，沒有發現事實或證據顯示拜登總統，直接涉入兒子杭特遊說代理收錢工作，或受到影響而改變政策。這些是共和黨更急於要挖掘曝光的內容，從而構成召開彈劾拜登的國會聽證。眾院三大委員會已開出傳票，令杭特13日到國會出席不公開聽證；杭特至今表示只出席公開聽證，眾院共和黨準備祭出「藐視國會」的提控。

前川普總統也在不同州大打法律戰，但都遭敗訴。華府特區聯邦上訴法院日前裁定，川普在國會暴動案中，不享有總統豁免權，川普計畫上訴到最高法院，但必須在年底前要多次出庭應訊。各方預期在2024大選如火如荼進行之際，華府將出現一邊國會彈劾現任總統拜登，同時另一邊華府聯邦法庭審理川普涉及國會暴亂案，政治與法律，選民與陪審團員，出現美國選舉從未見過也未曾經驗的民主考驗時刻。