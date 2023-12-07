烏克蘭的局勢 正急遽惡化中

烏克蘭 的戰局，有急轉直下之勢，自8月開始的反攻一直不順，反倒是俄軍現在占上風，烏克蘭抱怨北約的援助遲遲未到，現在美國援助被卡，恐怕更難有起色；在此同時，快兩年的戰爭，烏克蘭初期的團結已經消散，內部分歧顯露，不僅是將帥不和，一再延後的總統選舉更成為政爭的焦點。

白宮發布預算主任4日致國會領袖的信函，稱「如果國會不採取行動，今年底我們的資源將耗盡，無法再為烏克蘭採購更多武器裝備，或者從美國的武器庫存中提供裝備」，而切斷資金和武器供應將迫使烏克蘭「在戰場上屈服」。

截至11月中，美國國防部已使用了623億元對烏援助款中的97%，國務院已用盡了所獲得的47億元軍事援助撥款，而約272億元經濟援助以及100億元人道主義援助款也都已用盡。

拜登政府10月曾向國會申請近1060億元用於烏克蘭、以色列和美國邊境安全。但在共和黨主導的眾院，否決此案，將烏克蘭援助案拆出，與邊境管制移民的經費綑綁在一起，讓拜登同意的話，必須一起同意。

但是共和黨的反對，不僅僅只是基於國內政策優先。眾院議長強生表示，拜登政府缺乏在烏克蘭的明確戰略，解決衝突的路線圖，以及對美國納稅人提供的援助得到有效使用的保證。如果明年11月川普獲勝，重返白宮，他已經擺明，要在48小時內促成俄烏和談，烏克蘭要獲得援助的機會，就更小了。

國家安全顧問蘇利文5日與國會兩黨舉行閉門會議，他把這筆援助提到道德的高度，「現在是國會做出決定的時候了，國會需要決定是繼續支援烏克蘭為自由的戰鬥，…還是忽略我們從歷史中汲取的教訓，任由普亭獲勝。就這麼簡單」，但是仍然不樂觀。

烏克蘭總統澤倫斯基 5日原受邀通過視頻向參議員致辭，但眼看大勢已去，臨時取消視訊連線。他應該有自知之明，因為共和黨批評烏克蘭的另一個原因，就是在他的統治下，烏克蘭愈來愈不是一個民主國家。

烏克蘭原定2024年春天舉行總統選舉，但由於戰時戒嚴，澤倫斯基上月初曾稱「現在還不是進行選舉的時候」，並稱炒作選舉議題的做法是「極度不負責任」的。

美國雖然並不喜歡俄羅斯 ，但是普亭明年3月仍然照原定計畫舉行總統選舉，現在美國以「支持民主」為由，反倒支援沒有選舉的烏克蘭，豈不是非常荒謬的。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼日前投書「經濟學人」雜誌，坦言戰局陷入膠著，反遭澤倫斯基駁斥。澤倫斯基享有80%的民調支持率，扎盧茲尼則高達95%，傳言澤倫斯基擔心扎盧茲尼「功高震主」，會出馬跟他競爭總統。

扎盧茲尼則傳出向日前到訪的美國防長訴苦，指澤倫斯基愛干涉，除了試圖在軍中培植一些忠於總統的軍官，還要直接與前線軍官溝通，讓扎盧茲尼難以指揮軍隊，有被架空的風險。

基輔市長克利欽科則是另一個可能挑戰總統大位的人，他最近批評澤倫斯基有「專制」傾向，「我們未來將跟俄羅斯沒有分別，甚至變成下個俄羅斯」，澤倫斯基現在將地方政府視為中央集權的絆腳石。

克利欽科和澤倫斯基在戰前就有政治嫌隙，烏克蘭總統府人士認為，他的批評是「為了保護腐敗的地方勢力」，但外界認為，澤倫斯基的反貪腐是為了排除異己。

12月初，美國資深調查記者西摩·赫什在其網站披露，俄烏兩國最高軍事將領，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫和烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼，正祕密展開談判，並開始擬議停戰協議，而澤倫斯基總統被告知：無論有沒有你，和談都將會繼續。

這個消息目前尚待證實，但是已經有愈來愈多的西方學界智庫建議，美國要幫烏克蘭擬訂可行的目標，將軍事重心從進攻轉向防禦，放棄將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭領土，恢復烏克蘭領土完整的不切實際目標，促使烏克蘭與俄羅斯進行停火談判。

美國與德國官方都否認向烏克蘭施壓，強調不會逼烏克蘭上談判桌。但是隨著新一輪以巴衝突爆發，已經呈現戰爭疲乏的西方，恐怕會將焦點轉移至中東，烏克蘭的局勢必將進一步惡化中。